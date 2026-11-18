פרט מעניין נוסף בהקשר זה הוא השמירה ההדוקה והמיוחדת שארלפ מקבלת מהמשטרה. אותה משטרה אותה היא מבקשת כאמור לפרז. זאת לאחר שבמגזין היוקרתי "דר שפיגל" פורסמו תכתובות פנימיות שלה עם יועציה, שבהן מודה ארלפ כי היא ומשפחתה

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