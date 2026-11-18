כמעט חודשיים חלפו מאז שמפלגת השמאל הקיצוני בגרמניה "די לינקה" גרפה יותר מרבע מקולות הבוחרים בברלין, ונדמה כי השערוריות רודפות אחרי חברי המפלגה. היא קטפה את הניצחון תודות למצע חברתי-רווחתי והסתה אנטי ישראלית רדיקלית, אך כעת המפלגה מנסה ללא הועיל להרחיק את עצמה מהקשרים העמוקים שיצרה עם משפחות פשע ערביות מרובע ניוקלן בבירה הגרמנית, ומגורמי טרור המכחישים את קיום ישראל ומסיתים לפגיעה ביהודים.
בין השערוריות הרבות בולטת הבטחת הבחירות של די לינקה להפחית את תקציבי המשטרה ולהוריד את מספר השוטרים ברחובות. ההבטחה נתקלה בגבות מורמות כאשר לא אחר מאשר ראש משפחת הפשע עיסא רמו השתתף בחגיגות הניצחון של המפלגה, ועכשיו הודיעה אליף ארלפ שמועמדת לתפקיד ראש העיר כי ההבטחה שניתנה אז "לא נמצאת על שולחן הדיונים" מול המפלגות השותפות להקמת הקואליציה במדינת המחוז.
אלא שבניגוד להבטחה להפר את ההבטחה, בקליפ שהועלה לרשתות החברתיות בשבוע האחרון תועדה ארלפ כשהיא מתארת את משטרת ברלין כ"סיכון ביטחוני מסיבי" למיעוטים ולשמאל. היא ביקרה את המבנה הסמכותני של המשטרה וקראה לפירוזה גם מתרסיס פלפל או גז מדמיע, ובהמשך התבטאה בחריפות נגד פשיטות משטרתיות על "ברי נרגילה" בעיר. לאחר מכן מסרה דרך דוברה כי היא "לא זוכרת שיחה כזאת".
פרט מעניין נוסף בהקשר זה הוא השמירה ההדוקה והמיוחדת שארלפ מקבלת מהמשטרה. אותה משטרה אותה היא מבקשת כאמור לפרז. זאת לאחר שבמגזין היוקרתי "דר שפיגל" פורסמו תכתובות פנימיות שלה עם יועציה, שבהן מודה ארלפ כי היא ומשפחתה חוששים באופן אישי להסתבך עם תומכי חמאס במפלגה, וארלפ אפילו מנסה למחוק אזכור של אחד מהם, תוך שהיא דבקה בהמלצה של המשטרה שלא להזכיר באופן אישי משפחות פשע בברלין. החשיפה עוררה תגובות סוערות במערכת הפוליטית הגרמנית, כשהביקורת הגיעה גם מהצד השמאלי של המפה הפוליטית. מרטין היקל, ראש שכונת ניוקלן מטעם הסוציאל-דמוקרטים שבמרכז-שמאל, אמר כי "כשמישהו מאפשר לעצמו להיות מוגבל בצורה כזו, זה רק מראה עד כמה הכוחות שמהללים טרור ואנטישמיות, מושרשים במפלגת השמאל".
אחד האנשים שהוזכרו בשמם בריאיון ב"דר שפיגל" היה איברהים איברהים (חבר בוועד-הגג של חמאס והחזית העממית לשחרור פלסטין שהופיע במסיבת הניצחון של המפלגה בניוקלן). מאז נחשפו קשרים ברורים בינו לבין נבחרי המפלגה לפרלמנט הגרמני ולפרלמנט בברלין. בערב החגיגות הוא הצטלם עם ונסה אמדה שנבחרה מטעם המפלגה לפרלמנט בברלין ועומדת במרכז הקונפליקט של השיחות הקואליציוניות.
מפלגת ה"סוציאל-דמוקרטים" ומפלגת "הירוקים" מתנות את המשך השיחות במזכר ביניהן לבין השמאל לגבי המעורבות של "די לינקה" עם גורמים בפשע המאורגן או המקורבים לארגוני טרור. אמדה, שכאמור עומדת במרכזו של הקונפליקט, סירבה לחזור בה מדבריה על היעדר זכות קיומה של ישראל, והפגינה נגד כוונות מפלגתה למתן את המצע האנטי-ישראלי שלה. כעת היא עומדת בפני סילוק.
הפשיטה הגדולה
ביום שלישי האחרון פשטה המשטרה בגרמניה על דירתו של בנו בן ה-38 של איברהים איברהים, בעקבות חשד להפרת חוק הפיקוח על נשק מלחמתי בברלין וחשד לרכישת נשק אוטומטי. עד כה לא נמסרו פרטים לגבי הפרשה. באותו היום נערכו בברלין שני מבצעי פשיטה נרחבים נוספים של רשויות האכיפה: בפשיטה אחת פעלו השוטרים נגד פשיעה מאורגנת, ואילו הפשיטה השנייה כוונה נגד רשת ארגונים המזוהה עם חיזבאללה.
מאות שוטרים ממשטרת ברלין, הכוחות המיוחדים וחוקרי ביטחון המדינה השתתפו בפשיטה על 28 נכסים ברחבי ברלין. זאת אחרי ששרת הפנים של מדינת המחוז, איריס שפראנגר, חתמה על צו המוציא מחוץ לחוק את עמותת אל-אירשאד ושלושה גופים הכפופים לה. הפשיטות התרחשו בכמה מוקדים, בהם גם משרדים, בתי עסק ודירות פרטיות של מנהלים וחברים בארבעת הארגונים, שהואשמו בברלין בתמיכה כספית וארגונית בחיזבאללה. עוד נטען כי הגופים מנצלים את המסגד (שנמנה כאחד משלושת הגופים שהוצאו מחוץ לחוק) ופעילויות החינוך לנוער להפצת תעמולה ואידיאולוגיה איסלאמיסטית קיצונית המנוגדת לחוקה. בפשיטה הוחרמו נכסים וראיות ונאסר להציג בפומבי את סמלי העמותה.
באותו היום פורסם בעיתון "טאגסשפיגל" הגרמני כי פוליטיקאים בכירים ממפלגת "די לינקה" ביקרו במסגד ואף הצטלמו בו בעבר. שמה של הפוליטיקאית יורינדה שולץ, יו"ר המפלגה בניוקלן, הוזכר בדיווח שפירט כי ביקרה במקום ב-2021 וב-2025. שם נוסף שהוזכר אז הוא אחמד עבד שייצג את איברהים איברהים בדיונים משפטיים וכיום הוא מועמד המפלגה לראשות העיר ניוקלן.