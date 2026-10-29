מאז הבחירות המקומיות ב-20 בספטמבר שקועה ברלין בטלטלה פוליטית: מפלגת השמאל הרדיקלי "די לינקה" אמנם ניצחה בבחירות הללו, אך כל ניסיונותיה להקים קואליציית שמאל עם הירוקים והסוציאל-דמוקרטים עלו על שרטון, בשל גילויי אנטישמיות בתוך המפלגה וקשרים של רבים מחבריה לגורמים באיסלאם הקיצוני ולראשי משפחות פשע ערביות בעיר.

אבל חשיפה חדשה שפרסם הבוקר (יום ה') המגזין היוקרתי "דר שפיגל" מגלה נדבך חדש במערכת היחסים בין השמאל הרדיקלי בגרמניה לאיסלאם הקיצוני, ולפיה המועמדת הראשית לתפקיד ראש העיר מטעם "די לינקה", אליף ארלפ, מודה בפה מלא כי היא ומשפחתה חיים בפחד מפני תומכי חמאס במפלגתה.

גלריה אליף ארלפ. נתקפה בהלה: "מה אני אמורה לעשות עכשיו?" ( רויטרס )

הפרשה נולדה בטעות ומתוך נוהג מיושן ופסול בעיתונות הגרמנית, שבמסגרתו המרואיין דורש לעבור על ציטוטיו ולשפץ אותם לפני שהם מתפרסמים. ארלפ, שהתראיינה ל"דר שפיגל", ביקשה גם היא לראות את הציטוטים לפני שיראו אור, ואחרי שהגיעו לידיה היא החזירה אותם לעיתון משוכתבים. אלא שארלפ ועוזריה לא שמו לב שאת הציטוטים הם החזירו ל"דר שפיגל" כשהקובץ כולל גם את ההתכתבות הפנימית ביניהם בנוגע לשינויים הנדרשים בנוסח, והבוקר הפכה ההתכתבות הזו לכותרת הראשית של העיתון ולעניין המרכזי בסדר היום הפוליטי הגרמני.

בהתכתבויות מודה ארלפ כי היא ומשפחתה חוששים באופן אישי להסתבך עם תומכי חמאס במפלגה, וארלפ אפילו מנסה למחוק אזכור של אחד מהם, תוך שהיא דבקה בהמלצה של המשטרה שלא להזכיר באופן אישי משפחות פשע בברלין. "אני ובעלי לא רוצים לציין שמות ספציפיים, שנינו מפחדים מהאנשים האלו", כתבה.

הדוברת של ארלפ מסבירה לה בהתכתבות שאי אפשר למחוק חלק מהשאלה אלא רק חלקים מהתשובות, וארלפ עונה במה שאפשר לפרש כפחד גדול: "אבל מה אני אמורה לעשות עכשיו? זאת הייתה טעות להסכים בכלל לריאיון הזה. עד עכשיו דובר על אנשים בפשיעה המאורגנת, עכשיו מדובר על אנשים עם קשרים לחמאס. אני לא יכולה לסכן את עצמי ואת משפחתי למען 'דר שפיגל'. מה עושים עכשיו? מבטלים את כל הריאיון?".

"בעלי ואני לא רוצים שמות ספציפיים, שנינו מפחדים". ארלפ ( צילום: REUTERS/Axel Schmidt )

מנהיגת "די לינקה" בברלין ממשיכה: "עד עכשיו כשדובר על תקריות, כולל זו של איברהים איברהים (חבר בוועד-הגג של חמאס והחזית העממית לשחרור פלסטין ש הופיע במסיבת הניצחון של המפלגה בנויקלן) אז גיניתי את זה באופן כללי, אבל עכשיו מדובר בגינוי פרטי".

גם במרכז-שמאל תוקפים: "מהללי טרור ואנטישמיות מושרשים במפלגה"

החשיפה של "דר שפיגל" עוררה תגובות סוערות במערכת הפוליטית הגרמנית. "ברלין צריכה ראש עיר שיכול לעמוד בפני קיצונים ולא נותן את הרושם שהם מכתיבים לו מה להגיד עוד לפני שנבחר לתפקיד", אמר כריסטופר פורסטר, חבר בפרלמנט של ברלין מטעם השמרנים, "אם היא לא יכולה לעשות את זה, היא לא יכולה להיבחר לתפקיד". חבר אחר בפרלמנט המקומי, בורקארד דרגר, אמר כי "כל מי שמעורב עם פושעי חמאס ונאמניהם בברלין לא צריך להיות מופתע כשהם דורשים עכשיו את המחיר עבור התמיכה שלהם בקמפיין".

"אי אפשר להתעלם יותר מנורות האזהרה". במערכת הפוליטית תוקפים את ארלפ ( צילום: Sean Gallup/Getty Images )

קריסטין ברינקר, ראש סיעת "אלטרנטיבה לגרמניה" מהימין הקיצוני בפרלמנט של ברלין, תקפה גם היא: "אם גם הפוליטיקאי הכי בכיר כבר לא מרגיש בטוח, מה אמורים ברלינאים רגילים להרגיש? במיוחד לנוכח העובדה שאין להם שמירה שמעניקה להם ביטחון אישי". שטפן אברס, מועמד השמרנים לראשות העיר, הוסיף בהצהרה ל"בילד" כי "החשיפה מהיום מגבירה את החשש העמוק לגבי ממשלה שתנוהל על-ידי השמאל בברלין. איך אליף ארלפ אמורה כראש העיר לשמור על ביטחונם של מיליוני תושבים אם היא בעצמה פוחדת מהקשרים האיסלאמיסטיים בתוך המפלגה שלה? אי אפשר יותר להתעלם מנורות האזהרה, ולא מאוחר מדי לפעול". מיכאל מולר, שכיהן בעבר כראש העיר ברלין, אמר כי דבריה של ארלפ "פירושם שראש העיר של ברלין פגיעה לסחיטה. צריך להודות בזה באופן ברור".

הביקורת הגיעה גם מהצד השמאלי של המפה הפוליטית. מרטין היקל, ראש עיריית נויקלן מטעם הסוציאל-דמוקרטים שבמרכז-שמאל, אמר כי "כשמישהו מאפשר לעצמו להיות מוגבל בצורה כזו, זה רק מראה עד כמה הכוחות הללו, שמהללים טרור ואנטישמיות, מושרשים במפלגת השמאל".

אליף ארלפ. "טבעי לגמרי שאת דואגת למשפחה שלך" ( צילום: Ralf Hirschberger / AFP )

היום בצהריים, בכינוס ראשון של מועצת העיר, הגיבה ארלפ לחשיפה וניסתה למזער נזקים. "לא אתן לאף אחד להפחיד אותי, אמרתי את זה באופן ברור. זה טבעי לגמרי שאת דואגת למשפחה שלך".

ההורים מטורקיה, המצביעים תומכים בעזה

ארלפ בת ה-45 היא בת למהגרים טורקים שברחו מארצם בגלל רדיפה פוליטית. היא למדה עריכת דין ועסקה רבות, כולל בתקופת שירותה באו"ם, בנושאי הגירה, אפליה, גזענות, מבקשי מקלט ושוויון זכויות. סיפור הצלחתה כבת מיעוטים והרעיונות הפרוגרסיביים שהיא מקדמת גרמו לכך שעוד לפני הבחירות בספטמבר, כשהסתמנה כמועמדת "די לינקה" לראשות העיר, היו שכינו אותה "ממדאני של ברלין", על שם ראש העיר המוסלמי של ניו יורק זוהראן ממדאני . אחד הסלוגנים שלה פרט בדיוק על המיתר הזה: "מניו יורק ועד ברלין, השמאל חוזר".

עם זאת, כמו במקרה של ממדאני בארה"ב, תחת ארלפ התגבר מאוד הגוון האנטישמי והאנטי-ישראלי בתוך "די לינקה", בעיקר אצל צעירי המפלגה. ארלפ ניסתה ללא הצלחה לכבות את השריפות הגדולות שפרצו בעקבות התנהגות חלק מחברי המפלגה, אבל בברלין של 2026 גילויים של אנטישמיות לא ממש מבריחים את ציבור הבוחרים.

הצטלמה עם פעילים שרוצים "לשחרר את תל אביב". ארלפ ותומכיה ( צילום: Sean Gallup/Getty Images )

ארלפ חייבת להתנהל בזהירות בכל מה שקשור לנושא הישראלי-פלסטיני ולמלחמה בעזה: המפלגה שלה לוקחת צד ברור בנושא, וביוני אימצה באופן רשמי את הקביעה שישראל מבצעת רצח עם. יחד עם זה יוצאת ארלפ נגד תופעות קיצוניות כמו כנס המפלגה בנויקלן שהסתיים בשירת "מוות לצה"ל", ומקדמת ועדת חקירה פנימית כדי שהמפלגה לא תוכתם באנטישמיות.

מצד שני ארלפ אינה יכולה להזניח את התמיכה החד-צדדית בעזה, בגלל הקול המוסלמי ובגלל הצעירים שתומכים במפלגה והרימו אותה בסקרים, בראש ובראשונה בשל המדיניות האנטי-ישראלית שלה. כך מצאה עצמה ארלפ בקיץ מצטלמת בתמונות לקמפיין עם פעילים שהכריזו כי "תנועת השחרור הפלסטינית לא תסתיים עד שתל-אביב תהיה בידיים פלסטיניות".