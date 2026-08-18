רשימת הליכוד משתנה: שרים וחברי כנסת רבים נדחקו לאחור בעקבות הפריימריז ולא ישובו לכנסת, אף אלוף או רמטכ"ל לשעבר לא נכלל ברשימה ואילו בעשירייה הראשונה של הפריימריז - לפני השריונים - נמצאים שבעה בני עדות המזרח.

הצבעות הפריימריז של הליכוד ( צילום: עידו ארז )





בהודעה מטעמו של ראש הממשלה ויו"ר הליכוד בנימין נתניהו נכתב כי הוא "מרוצה מאוד מהתוצאות ומברך את אלו שנבחרו לרשימה". לדבריו, "רשימת הליכוד החדשה משקפת התחדשות ושילוב כוחות חדשים בצמרת הרשימה. יחד עם המשוריינים, שיחזקו את הרשימה עוד יותר, נבחרת הליכוד תוביל לניצחון גדול ולהקמת ממשלה לאומית רחבה".

לדברי נתניהו, "זאת הדרך היחידה למנוע ממשלת שמאל של איזנקוט, יאיר גולן, ליברמן והמפלגות הערביות". הוא הודה "למתפקדי הליכוד שבחרו לפי שכל ישר ולא לפי דילים", ואמר כי הוא "מעריך מאוד גם את אלה שלא הצליחו להיכנס לרשימה, מודה להם על תרומתם ומתכוון לשלב אותם בעשייה למען ניצחון הליכוד".

בעשירייה הראשונה נמצאים כאמור שבעה מזרחים - אלי כהן, אמיר אוחנה, מירי רגב, מיקי זוהר, אלמוג כהן, עמיחי שיקלי, דודי אמסלם; שני אשכנזים - יריב לוין ויואב קיש; וכן אופיר כץ, בן ליוצאי עיראק ורומניה. בכירי צבא אין ברשימה, מלבד מירי רגב, תא"ל במילואים.

הכיפות הסרוגות והציונות הדתית חטפו מכה משמעותית, כשבין היתר נדחקו למקומות לא ריאליים השרים עידית סילמן וזאב אלקין, וחברי הכנסת אריאל קלנר, עמית הלוי, ניסים ואטורי ואביחי בוארון. משה סעדה ושלמה קרעי נשארו, אבל לא הגיעו לעשירייה הראשונה. עוד לפני כן פרשו מהליכוד חובשי כיפות נוספים - דן אילוז שעבר לישראל ביתנו ויולי אדלשטיין שחבר לגלעד ארדן.

סילמן, אלקין, קלנר, הלוי, ואטורי ובוארון לא היו היחידים שנשארו בחוץ. שר החקלאות אבי דיכטר, ראש השב"כ לשעבר שתמך במהפכה המשפטית למרות ביקורת חריפה נגדו מצד יוצאי שב"כ, נדחק הרחק לאחור - אל המקום ה-27 ברשימה הארצית, שיהיה נמוך בהרבה אחרי השריונים.





מאי גולן עם הבוחרים ( צילום: שלו שלום )

השרה לשוויון חברתי וקידום מעמד האישה מאי גולן, שנפתחה חקירה נגדה במהלך הקדנציה האחרונה ושלה הגיעה לחקירות שאליהן זומנה, סיימה מעט לפניו - במקום ה-23 ברשימה הארצית, שגם הוא נחשב ללא ריאלי. גם אחרי הבטחות הייצוג לנשים, היא לא תהיה בין 39 הראשונות. עם זאת, יש אפשרות מסוימת שאיתמר בן גביר ישלב אותה לרשימת עוצמה יהודית. השניים שיתפו פעולה לאורך כל הקדנציה ושוררת ביניהם מערכת יחסים טובה.

השר במשרד האוצר זאב אלקין, שחזר לליכוד ביחד עם גדעון סער, דורג במקום ה-17 ברשימה הארצית ומתחת לניר ברקת - האחרון שנכנס למקום שנחשב כיום לריאלי. השרה להגנת הסביבה סילמן - שבנתה את הקמפיין שלה על עזיבת ממשלת השינוי - דורגה במקום ה-25 ולא תהיה בארבע העשיריות הראשונות. חברי כנסת אחרים שנדחקו אל מקום לא ריאלי הם קטי שטרית, ששון גואטה ושלום דנינו וגם אתי עטיה - שלא הצליחה לקבל מקום על אף התמיכה הגדולה מצד חיים כץ.

‏המספר הסופי של הקולות שקיבלה ח"כ עטיה - 21,449 קולות - מלמד שערכם של הדילים בליכוד קרוב למספר זה. חיים כץ הביא חברת כנסת שנחשבת אנונימית בקרב המתפקדים הכלליים להישג שנחשב עצום - אף שבסופו של דבר היא כנראה לא תצליח להגיע לכנסת, אלא אם הליכוד יישאר בשלטון והחוק הנורבגי יופעל שוב. עוד מלמדות התוצאות שהיחס בין ההצבעה המאורגנת להצבעה החופשית בפריימריז היה 50/50.

ח"כ גוטליב אמרה אחרי ספירת מרבית הקולות: "גם אם סביבת ראש הממשלה ממש התאמצה לסכל ולהחליש אותי, גם אם כל הקולות המאוגדים בדילים קיבלו הוראה לא לסמן אותי, וגם אם אני היחידה שלא נשלח מסר מראש הממשלה לחזק אותה, בוחרי הליכוד הימניים נלחמו עליי בכוח אדיר".

ח"כ מילביצקי אמר: "דמוקרטיה זו דמוקרטיה, גם כשהתוצאות באות לך פחות בטוב. רוצה לאחל הצלחה גדולה לנבחרת שבחרו חברי הליכוד. משימות ואתגרים גדולים בפתח".

סגן השר אלמוג כהן מסר: "כל זה לא היה מתאפשר לולא גבורת חיילנו ואנשי כוחות הביטחון- ועל כך תודתי להם. יצאתי לקרב כאשר ראש הממשלה אמר לי שהוא בטוח שאני אצליח גם בשלושה ימים, בלי שלטים, בלי מטה, בלי מדבקות- ציבור המתפקדים הוא שהביא אותי ואני מודה להם ולבורא עולם על כך".