התוצאות התעדכנו - ויש לא מעט הפתעות ומאבקים דרמטיים: אחרי יום רווי במאבקים ויצרים , הפריימריז בליכוד עברו לאצטדיון בלומפילד ביפו - שם הוקם חמ"ל המפלגה שאליו זרמו לאורך הלילה התוצאות לספירה ידנית ומורכבת . אחרי ספירת כל הקלפיות התברר: אלי כהן ניצח בפריימריז עם פער של יותר מ-3,000 קולות מאמיר אוחנה במקום השני, שמוביל במעט על יריב לוין.

בתחתית נרשם מאבק בין ניר ברקת לזאב אלקין על המקום שנחשב כרגע כריאלי האחרון - המקום ה-16, שהוא למעשה ה-26 ברשימה אחרי השריונים. גילה גמליאל ניצחה במשבצת על האישה השלישית, וגברה על אתי עטיה.

מירי רגב היא האישה הראשונה, ומדורגת שמינית ברשימה הכללית - וטלי גוטליב הגיעה למקום ה-12 - נמוך בהרבה מהציפיות המוקדמות, ומההערכות שנתנו לה מקום גבוה מאוד בצמרת. מחוץ למקום ריאלי נמצאים נכון לעכשיו בין היתר השרה מאי גולן - שאיתמר בן גביר עשוי לשבץ אותה ברשימה אם תישאר בחוץ - השרים אבי דיכטר ועידית סילמן, וחברי הכנסת חנוך מילביצקי, קטי שטרית, אריאל קלנר, ניסים ואטורי, ששון גואטה ושלום דנינו.

גלריה התוצאות הסופיות ( צילום: מורן אזולאי )

לצמרת הגבוהה זינק ח"כ אופיר כץ, יו"ר סיעת הליכוד, שדורג במקום העשירי לפני השרים יואב קיש ומיקי זוהר. אלמוג כהן, שהתמודד לראשונה בליכוד, הפתיע אף הוא עם מקום בעשירייה הראשונה, לפני שרים נוספים - דודי אמסלם ועמיחי שיקלי.

דוד ביטן, שהיה אולי האופוזיציה המרכזית לנתניהו בפריימריז הללו, צפוי להיות חבר כנסת גם בקדנציה הבאה ודורג במקום ה-15 (לפני השריונים). המועמדים שנתניהו תמך בהם במחוזות ניצחו - שלמה לרנר במחוז דן, ארז תדמור בירושלים ושוקי אוחנה בגליל. אבל אלו שבהן תמך למשבצת האישה החדשה - אוסנת זוהר וד"ר רות קבסה אברמסון - נשארו הרחק אחרי קרן אטיאס בובליל, שאותה קידם ביטן.

על פי הודעת המפלגה, אחוז ההצבעה עמד אתמול בסוף יום הבחירות על 53.5% - שהם 75,177 איש. זה נחשב לפחות ממה שציפו לו בכירי המפלגה, במה שנתפס כבחירות גורליות ופריימריז קשים בשל מספר המקומות המצומצם. כמה חברי כנסת ושרים נראו לאורך היום - ככאלה המנהלים את קרב חייהם הפוליטיים.

יצוין כי אם הליכוד תישאר בשלטון, תתאפשר כניסה של מתמודדים בתחתית הרשימה במסגרת החוק הנורבגי. בנוסף, לנתניהו תהיה אפשרות לשריין מועמדים שהגיעו לירכתי הרשימה בפריימריז. כמו כן, נתניהו יכול להצריח מועמדים כנגד שריונים, ובכך להרוויח שריון וגם מועמד שהוא מעדיף במקום גבוה יותר. לא מן הנמנע שהוא יעשה זאת כדי לדחוק עוד יותר את המועמדים שהוא לא רוצה לראות ברשימה הסופית.

פריימריז גורליים. התוצאות בדרך ( צילום: AP Photo/Ohad Zwigenberg, Pool )

החמ"ל של ביטן בראשון לציון

טלי גוטליב בכניסה לבנייני האומה, אמש ( צילום: אמיר אטינגר )





סוכריות מירי רגב בירושלים. בילתה בקלפי שעות ארוכות

מהליכוד נמסר בעקבות תוצאות הפריימריז: "ראש הממשלה ויו"ר הליכוד בנימין נתניהו מרוצה מאוד מתוצאות הפריימריז בליכוד ומברך את אלו שנבחרו לרשימה. רשימת הליכוד החדשה משקפת התחדשות ושילוב כוחות חדשים בצמרת הרשימה. יחד עם המשוריינים שימנה ראש הממשלה נתניהו, שיחזקו את הרשימה עוד יותר, נבחרת הליכוד בראשות נתניהו תוביל לניצחון גדול ולהקמת ממשלה לאומית רחבה מייד לאחר הבחירות".

עוד נמסר מהליכוד: "זאת הדרך היחידה למנוע ממשלת שמאל של איזנקוט, יאיר גולן, ליברמן והמפלגות הערביות. ראש הממשלה נתניהו מודה למתפקדות ומתפקדי הליכוד שבחרו לפי שכל ישר ולא לפי דילים. ראש הממשלה נתניהו מעריך מאוד גם את אלה שלא הצליחו להיכנס לרשימה, מודה להם על תרומתם ומתכוון לשלב אותם בעשייה למען ניצחון הליכוד".

ח"כ גוטליב אמרה אחרי ספירת מרבית הקולות: "גם אם סביבת ראש הממשלה ממש התאמצה לסכל ולהחליש אותי, גם אם כל הקולות המאוגדים בדילים קיבלו הוראה לא לסמן אותי, וגם אם אני היחידה שלא נשלח מסר מראש הממשלה לחזק אותה, בוחרי הליכוד הימניים נלחמו עליי בכוח אדיר".

ח"כ מילביצקי אמר: "דמוקרטיה זו דמוקרטיה, גם כשהתוצאות באות לך פחות בטוב. רוצה לאחל הצלחה גדולה לנבחרת שבחרו חברי הליכוד. משימות ואתגרים גדולים בפתח".

סגן השר אלמוג כהן מסר: "כל זה לא היה מתאפשר לולא גבורת חיילנו ואנשי כוחות הביטחון- ועל כך תודתי להם. יצאתי לקרב כאשר ראש הממשלה אמר לי שהוא בטוח שאני אצליח גם בשלושה ימים, בלי שלטים, בלי מטה, בלי מדבקות- ציבור המתפקדים הוא שהביא אותי ואני מודה להם ולבורא עולם על כך".

השר לוין, שסיים שלישי בפריימריז, אמר: "זו הבעת אמון לא רק בי אישית, אלא בראש ובראשונה בדרך אותה אני מוביל. ציבור עצום דורש את השלמת הרפורמה המשפטית. ציבור עצום דורש צדק. אני אמשיך לפעול ללא מורא כדי שכך יהיה. אני רוצה להודות גם לשרים ולחברי הכנסת היוצאת שלא נבחרו הפעם. תרומתם למדינה ולתנועה תעמוד תמיד לזכותם".

הספירה הידנית והארוכה של המעטפות נמשכה לאורך כל הלילה. זאת לאחר שבליכוד תכננו לקיים הצבעה אלקטרונית ובחנו מראש את כל האפשרויות הטכנולוגיות לביצוע ההליך - אך בעקבות התייעצות שנערכה עם גורמי סייבר, לפי גורמים בליכוד, עלה חשש מפני התערבות זרה בהצבעה שיכלה להוביל לשיבוש של ממש בתוצאות הבחירות. כך נודע אתמול בערב ל-ynet. בעקבות האזהרה והחשש הפוליטי והאבטחתי, הוחלט במפלגה לוותר על האופציה הדיגיטלית ולהישאר עם שיטת ההצבעה הידנית המיושנת שהייתה נהוגה עד כה.

בליכוד יש שטענו לסיבה נוספת שבגינה נפסלה ההצבעה הדיגיטלית. לפי גורמים במפלגה, ההצבעה הידנית איפשרה לראש הממשלה להדק את השליטה בבחירת הרשימה, משום שהכוח עובר לפוקדים הגדולים. "באחוזים גבוהים יותר ההרפתקה גדולה יותר, תקבל רשימה שאתה לא בהכרח יודע איך תיראה", אמרו.