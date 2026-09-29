אחרי המפגן בבני ברק בתחילת השבוע, נערך הערב (שלישי) בירושלים אירוע דומה למען עריקים חרדים - "אסירי עולם התורה", שנעצרו - ומאז שוחררו מבתי הכלא הצבאיים. להערכת המארגנים לאירוע הגיעו כמה אלפי בני אדם, חלקם נשאו שלטים שעליהם נכתב כי צה"ל הוא "צבא האויב".

התהלוכה למעו המשתמטים בירושלים

מפגן התמיכה נערך בצומת הרחובות בר אילן וברנדייס בירושלים תוך שהמשטרה סגרה את כל הרחובות באזור. העריקים הגיעו למקום באוטובוס והתקבלו בהתלהבות רבה. המארגנים הבטיחו שאותם העריקים יקבלו מענק כספי שמקורו בחו"ל. לילדים שהגיעו, חיכו שקיות הפתעה שעליהן הכיתוב: "מעמד קבלת הפנים לאסירי התורה שזכו לשבת בכלא ב'עוון' שמירת היהדות". משתתפי ההפגנה נשאו שלטים שעליהם נכתב: "שחררו את החטופים מכלא 10 שלעולם לא ישרתו בצבא האויב".

מי שתקף את קיום התהלוכה הוא יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן שכתב ברשת X: "בירושלים מתקיימת תהלוכת קבלת פנים לעריקים 'משוחררים', כאילו השתחררו עכשיו אחרי שלוש שנות לחימה בעזה. אלה השותפים של נתניהו. בלי המשתמטים, אין לביבי ממשלה".

גלריה תהלוכה למשתמטים בירושלים ( צילום: לירן תמרי )

( צילום: לירן תמרי )

במרכז האירוע בבני ברק ביום ראשון הוצבה במה ועליה תזמורת ששרה לכבודם של העריקים, שהתקבלו בכבוד מלכים. אותם עריקים זכו לקבלת פנים המונית וכבוד גדול, דווקא מצד הציבור הליטאי שבימים שבשגרה לא מסתכל לעברם. למעשה, המאסר הפך אותם לגיבורים. במהלך התהלוכה בבני ברק, צוותי התקשורת של חדשות קשת, חדשות רשת וכאן 11 הותקפו על ידי קבוצות מפגינים. רשת וכאן 11 החליטו להתפנות מהמקום בשל כך.

ב-ynet פורסם בשבוע האחרון כי כמעט כל עשרות הכלואים כיום הם חסידי ברסלב שנעצרו בנתב"ג או במעברי גבול אחרים אחרי ששבו בין היתר מקבר רבי נחמן באומן. מדובר במעצרים שנעשו בנתב"ג על ידי נקודות השיטור שם. ביתר המוקדים לא נערכות פעולות יזומות ללכידת עריקים.

תהלוכה למשתמטים בירושלים

תהלוכה למשתמטים בירושלים ( צילום: לפי חוק 27א' מחוק זכויות יוצרים )

תהלוכה למשתמטים בירושלים

שקיות הפתעה שחולקו לילדים