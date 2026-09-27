. העריקים נעצרו לא בפעולת אכיפה יזומה, מכיוון שזו לא נעשית כלל בחודשיים האחרונים על ידי צה"ל והמשטרה שרבים ביניהם.

. העריקים נעצרו לא בפעולת אכיפה יזומה, מכיוון שזו לא נעשית כלל בחודשיים האחרונים על ידי צה"ל והמשטרה שרבים ביניהם.

במרכז האירוע הערב הוצבה במה ועליה תזמורת ששרה לכבודם של העריקים, שהתקבלו בכבוד מלכים. אותם עריקים זכו הערב לקבלת פנים המונית וכבוד גדול, דווקא מצד הציבור הליטאי שבימים שבשגרה לא מסתכל לעברם. למעשה, המאסר הפך אותם לגיבורים. מפלגת "צבע שחור" היא זו שעומדת מאחורי תהלוכת העריקים הערב, והמטרה שלה היא להעלות לסדר היום הציבורי את התסכול נגד המפלגות החרדיות שלא הצליחו לקדם חוק פטור מגיוס במשך כהונה שלמה.

במרכז האירוע הערב הוצבה במה ועליה תזמורת ששרה לכבודם של העריקים, שהתקבלו בכבוד מלכים. אותם עריקים זכו הערב לקבלת פנים המונית וכבוד גדול, דווקא מצד הציבור הליטאי שבימים שבשגרה לא מסתכל לעברם. למעשה, המאסר הפך אותם לגיבורים. מפלגת "צבע שחור" היא זו שעומדת מאחורי תהלוכת העריקים הערב, והמטרה שלה היא להעלות לסדר היום הציבורי את התסכול נגד המפלגות החרדיות שלא הצליחו לקדם חוק פטור מגיוס במשך כהונה שלמה.

במרכז האירוע הערב הוצבה במה ועליה תזמורת ששרה לכבודם של העריקים, שהתקבלו בכבוד מלכים. אותם עריקים זכו הערב לקבלת פנים המונית וכבוד גדול, דווקא מצד הציבור הליטאי שבימים שבשגרה לא מסתכל לעברם. למעשה, המאסר הפך אותם לגיבורים. מפלגת "צבע שחור" היא זו שעומדת מאחורי תהלוכת העריקים הערב, והמטרה שלה היא להעלות לסדר היום הציבורי את התסכול נגד המפלגות החרדיות שלא הצליחו לקדם חוק פטור מגיוס במשך כהונה שלמה.