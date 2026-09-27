מאות רבות משתתפים הערב (ראשון) בתהלוכה שנערכת בבני ברק לכבוד 160 עריקים, "אסירי התורה", שנעצרו - ומאז שוחררו מהכלא הצבאי. העריקים נעצרו לא בפעולת אכיפה יזומה, מכיוון שזו לא נעשית כלל בחודשיים האחרונים על ידי צה"ל והמשטרה שרבים ביניהם. רובם ניסו לצאת מגבולות הארץ כדי להגיע לאומן לראש השנה להתפלל בקבר רבי נחמן מברסלב, או נעצרו בחזרה משם.
במרכז האירוע הערב הוצבה במה ועליה תזמורת ששרה לכבודם של העריקים, שהתקבלו בכבוד מלכים. אותם עריקים זכו הערב לקבלת פנים המונית וכבוד גדול, דווקא מצד הציבור הליטאי שבימים שבשגרה לא מסתכל לעברם. למעשה, המאסר הפך אותם לגיבורים. מפלגת "צבע שחור" היא זו שעומדת מאחורי תהלוכת העריקים הערב, והמטרה שלה היא להעלות לסדר היום הציבורי את התסכול נגד המפלגות החרדיות שלא הצליחו לקדם חוק פטור מגיוס במשך כהונה שלמה.
במהלך התהלוכה הערב, צוותי התקשורת של חדשות קשת, חדשות רשת וכאן 11 הותקפו על ידי קבוצות מפגינים. רשת וכאן 11 החליטו להתפנות מהמקום בשל כך.
ראש הממשלה לשעבר ויו"ר מפלגת ביחד, נפתלי בנט, התייחס לתהלוכה בבני ברק ואמר: "על זה בדיוק הבחירות. אריה דרעי כבר הודיע שאם הוא יבחר שוב הוא יקח עוד עשרות מיליארדי שקלים מהציבור העובד ויעביר את זה למשתמטים. אני אפסיק את כל זה. אצלי, מי שלא מתגייס - לא יקבל שקל מהמדינה. מה שלא ציוני - לא על חשבוני".
יו״ר מפלגת ישראל ביתנו ח״כ אביגדור ליברמן, מסר בעקבות האירוע: "בלעדיהם לביבי אין ממשלה. בקרוב התהלוכה שלהם תהיה בטירונות".
יו"ר מפלגת ישר גדי איזנקוט אמר: "תהלוכת הבושה של נתניהו. בממשלת ההשתמטות של נתניהו העריקים הם הגיבורים. ממשלה שקידמה השתמטות, מפקירה את הביטחון וכבר חודשים אפילו לא טורחת לעצור עריקים - אינה יכולה עוד להחזיק בהגה ההנהגה של מדינת ישראל. ימיה ספורים".
גם יו"ר הדמוקרטים יאיר גולן התייחס לתהלוכה. לדבריו, "בזמן שטובי בנינו ובנותינו נלחמים ב-4 חזיתות, הממשלה הזאת נותנת גב למשתמטים. ב-27.10 ממשלת ההשתמטות תלך הביתה והחרדים לבקו״ם".
ב-ynet פורסם בשבוע האחרון כי כמעט כל עשרות הכלואים כיום הם חסידי ברסלב שנעצרו בנתב"ג או במעברי גבול אחרים אחרי ששבו בין היתר מקבר רבי נחמן באומן. מדובר במעצרים שנעשו בנתב"ג על ידי נקודות השיטור שם.
נזכיר כי בג"ץ הורה לצה"ל לאכוף את חובת הגיוס באופן שוויוני. אך גורמים בצה"ל נימקו את הפסקת הפעילות בין היתר בשל היעדר שיתוף פעולה מצד המשטרה, שבלעדיה חיילי המשטרה הצבאית לא יכולים לפעול במרחב אזרחי.
ממשטרת ישראל נמסר מנגד על הטענות הללו כי "מדובר במשימה שהינה באחריותה של המשטרה הצבאית וכל שאלה בעניין מימושה יש להפנות אליהם".
מי שעוד מוטרדים מהיעדר האכיפה והצפצוף על החלטת בג"ץ הם חברי כנסת שכבר פנו לצה"ל בדרישה לקבל הבהרות בנושא, אך אלה ככל הידוע עדיין לא התקבלו. "אכיפת חובת השירות באופן שוויוני ואפקטיבי אינה סוגיה משפטית בלבד", כתבו חברי הכנסת, שכולם ממפלגות שמתמודדות גם בבחירות הקרובות בגוש המתנגד לראש הממשלה בנימין נתניהו.
חברי הכנסת שחתומים על המכתב לצבא הם אפרת רייטן (הדמוקרטים), אורית פרקש הכהן (ישר!), רם בן ברק (ביחד) ועודד פורר (ישראל ביתנו). לדבריהם, לאכיפה "יש השלכה ישירה על יכולתו של צה"ל להרחיב את שורותיו ועל האמון וההוגנות כלפי מאות אלפי משרתי הסדיר והמילואים הנושאים בנטל הביטחוני".
"הגיע לידינו מידע המעלה חשש כי בתקופה האחרונה חלה ירידה משמעותית בהיקף המעצרים של חייבי גיוס מקרב תלמידי הישיבות, ועד כדי הפסקתם בפועל. נדגיש כי אין בידינו לקבוע אם מידע זה משקף את מלוא התמונה, ומשום כך אנו פונים אליך בבקשה להבהרה ולמסירת הנתונים העדכניים".