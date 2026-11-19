בית משפט במוסקבה גזר אתמול (רביעי) 12 שנות מאסר על בוריס וולפמן (42), בעל אזרחות כפולה ישראלית ואוקראינית, שהורשע בסחר בבני אדם למטרת הוצאת איברים וגרימת נזק חמור לבריאות במסגרת קבוצה פלילית מאורגנת. התביעה הרוסית ביקשה להטיל עליו 15 שנות מאסר, ופרקליטיו כבר הודיעו כי בכוונתם לערער על גזר הדין.

בוריס וולפמן

גזר הדין חותם חקירה רוסית ממושכת שנפתחה בעקבות פעילותה של רשת עבריינית בינלאומית בשנים 2006–2008, והגיעה לשיאה באוקטובר 2025 כאשר וולפמן גורש מטורקיה, שם עסק בייצוא שמן קנולה ופירות הדר לישראל, נעצר עם נחיתתו בנמל התעופה ונוקובו במוסקבה.

לפי ממצאי החקירה והתביעה הכללית ברוסיה, וולפמן ושותפיו, בהם אזרחים מישראל, טורקיה ואוקראינה, איתרו באמצעות מודעות בתקשורת ובאינטרנט אזרחים שנקלעו למצוקה כלכלית קשה ברוסיה, מולדובה, קזחסטן ובלארוס. לקורבנות הובטח תשלום של 15,000 עד 17,000 אירו עבור תרומת כליה, תוך מצג שווא שלפיו מדובר בהליך חוקי ובטוח לחלוטין.

לפי כתב האישום, וולפמן ארגן את הטסתם, לינתם ובדיקותיהם הרפואיות של התורמים, שהועברו לניתוחים בלתי חוקיים במרפאה הפרטית "מדיקוס" בפרישטינה שבקוסובו. בפועל, התורמים לא קיבלו את הסכומים שהובטחו להם או שקיבלו תשלום זעום בלבד, ונותרו ללא מעקב רפואי ראוי, מה שגרם לפגיעות גופניות חמורות, בהן אצל לפחות שלושה אזרחים רוסים שהעידו בתיק. מנגד, הכליות הושתלו באנשי עסקים אמידים, בעיקר מארה"ב, קנדה, ישראל וגרמניה, ששילמו סכומים שהחלו ב-80 אלף אירו והגיעו אף ל-150 אלף ליש"ט (כ-700 אלף שקלים) לכליה אחת.

אוקטובר 2025: המעצר של וולפמן ברוסיה





שמו של וולפמן נקשר לאורך השנים בשורה ארוכה של פרשות סחר באיברים בעולם. ב-2015 הוגש נגדו ונגד שישה בני אדם נוספים כתב אישום בבית משפט השלום בתל אביב בגין סחר באיברים וארגון השתלות בלתי חוקיות בעולם, אך זמן קצר לפני פתיחת משפטו הוא נמלט מישראל. בנוסף, דוח של משלחת האיחוד האירופי לקידום שלטון החוק בקוסובו (EULEX) סימן אותו כראש הרשת שפעלה גם בקוסטה ריקה ובמדינות נוספות, ובעבר הוא נעצר בטורקיה ובאלבניה בחשד למעורבות בקצירת איברים מפליטים סורים עניים.

וולפמן ניהל בעבר חברה שנקראה "בשם השמיים" (In the Name of Heaven). החברה פרסמה דרכים לעקוף רשימות המתנה להשתלות כליה, לב וכבד. לפי פרסומים זרים, הוא נהנה מאורח חיים ראוותני, ובמסמכי אכיפת חוק תואר כ"בטוח בעצמו ומשכנע, בעל עיניים כחולות חודרות וקעקוע בולט על כתפו הימנית", בעוד בתקשורת הרוסית כונה "בעל בית מטבחיים".