השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הודיע למפכ"ל, רב-ניצב דני לוי, כי החליט להקפיא את כל המינויים במשטרה עד לבחירות - אבל למרות זאת סבב המינויים הנרחב יצא הערב (ראשון) לדרך.

ייתכן שקצינים יפנו לבג"ץ. בן גביר ולוי ( צילום: אלעד גרשגורן )

למרות התנגדות בן גביר, המפכ"ל מינה בין היתר את הקצינה שבמחלוקת - ניצב-משנה תמר ליברטי - לתפקיד סגנית היועץ המשפטי של המשטרה, אחרי שגורם בלשכת השר טען כי "זה מינוי של היועמ"שית". בלשכת בן גביר הוסיפו כי הייתה מלחמה גדולה על זה, ובמשטרה אישרו שהתקיימו "דיונים משמעותיים" לגבי ליברטי.

בנוסף, מונו גם קצינים בכירים נוספים במשטרה לתפקידים מרכזיים, למרות הודעת בן גביר - שעדיין צריך לחתום על אותם מינויים. בשבוע הבא אמור המפכ"ל להמשיך במינויים לתפקידים נוספים, תפקידי רוחב - וכעת השאלה איך יפעל השר. בינתיים, גורם במשטרה הסביר כי "קצינים בסבב אמרו שאם לא ימנו אותם, אולי הם יעתרו לבג"ץ".

במכתב ששיגר למפכ"ל האשים אותו בן גביר כי במשך חודשים נמנע מקיום סבב מינויים, למרות שהשר ביקש לקדם אותו והתריע שהבחירות מתקרבות, וכעת לוי מבקש לבצע את הסבב דווקא כחודש וחצי לפני הבחירות. "לפני כארבעה חודשים הצעתי לך לעשות סבב מינויים, והזכרתי לך שוב ושוב שאנחנו עתידים להיכנס לתקופת בחירות", כתב בן גביר, "אלא שלפתע נודע לי, לצערי בהתחלה לא על ידך, כי שינית דעתך וברצונך לעשות סבב מינויים דווקא בתקופת בחירות".

בן גביר הבהיר כי מבחינתו המהלך לא ייצא לפועל וקבע: "לא יהיו יותר מינויים של קצינים בכירים במשטרת ישראל עד לאחר הבחירות", והוסיף כי יש "להמתין לשר הבא, תהא זהותו אשר תהא, ואז לקיים סבב מינויים".