רק השבוע עמדה קימברלי גילפויל לצד מזכיר המדינה מרקו רוביו באתונה, חייכה למצלמות והתכוננה לעוד מפגן של קרבה לבית הלבן. כעת שגרירת ארה"ב ביוון, ארוסתו לשעבר של דונלד טראמפ ג'וניור ואחת הדמויות המזוהות ביותר עם משפחת הנשיא, ניצבת במרכז כמה פרשיות שעלולות לסכן את המינוי היוקרתי שלה. העיקרית שבהן: תורם ותיק של טראמפ טוען כי גילפויל ביקשה ממנו לשלם חשבון כרטיס אשראי בסך 100 אלף דולר, בתמורה לעזרה בהגעה לבכירי הממשל.

גלריה השגרירה ביוון קימברלי גילפויל ( צילום: Petros Giannakouris/AP )

עם הארוס לשעבר טראמפ ג'וניור ( צילום: Alex Brandon\AP )

לפי ההודעות, שפורסמו לראשונה ב"וול סטריט ג'ורנל", הפנייה נעשתה ב-3 ביולי 2025, שישה ימים בלבד לפני שגילפויל התייצבה לשימוע בסנאט לקראת מינויה לשגרירה. "מותק, בבקשה, אני צריכה שתסדר לי את זה היום", כתבה לכאורה לאיש העסקים ואיש הרדיו השמרני אריק דטרס, וצירפה אימוג'י של ידיים בתפילה. בהודעה נוספת הסבירה כיצד להעביר את הכסף ישירות לחשבון האשראי שלה: "זה לא יופיע בשום מקום אם תעביר כסף לאמריקן אקספרס". היא אף שלחה לו קובץ שנשא את הכותרת "הוראות אמריקן אקספרס" והתקשרה אליו פעמיים.

דטרס השיב כי הדרישה "לא תעבוד", שאשתו לא תסכים לתשלום, ושאם יעביר 100 אלף דולר הדבר עלול לעלות לו בנישואיו. אחר כך הודה כי זו הייתה רק אמתלה ופשוט לא היו לו באותו רגע 100 אלף דולר פנויים. "אחרת כנראה הייתי מספיק מטומטם כדי לעשות את זה", אמר. לטענתו, לא היה לו ספק במהות העסקה: כסף תמורת גישה והשפעה. "זה היה קוויד פרו קוו" (דבר תמורת דבר, ד"א), אמר. כעת הוא מכנה את גילפויל "נוכלת" ודורש שתודח מתפקידה.

דטרס סיפר כי שילם לגילפויל לאורך השנים סכום כולל של 300 אלף דולר עבור הופעות ונאומים. במקביל ביקש ממנה להפעיל את קשריה סביב שורת עניינים אישיים, ובהם בעיות מס והמאבק להסגרת המנתח האורתופדי אבובכר דוראני, שנמלט לפקיסטן בעודו ממתין למשפט בארה"ב באשמת הונאת ביטוח. דטרס, עורך דין לשעבר שייצג בעבר מטופלים של דוראני ויכול היה להרוויח מהליכים נגדו, אף הציע לגילפויל מיליון דולר אם תשיג לו ריאיון אצל טאקר קרלסון ותעזור לקדם את הפרשה. דוראני עדיין נמצא בפקיסטן.

חלק מההתכתבויות שנחשפו: "תתקשר בסיגנל"

בהתכתבויות שיוחסו לה, גילפויל התרברבה כי שרי ההגנה, התחבורה, האוצר והמסחר, נציב רשות המסים ובכירים נוספים חוזרים אליה מיד. "אה כן, שכחתי את קאש פאטל", הוסיפה, בהתייחס לראש ה-FBI. היא אכן פנתה בשמו של דטרס לנציב רשות המסים דאז בילי לונג ועדכנה אותו על מאמציה מול משרד המשפטים. דטרס, מצדו, החל לאבד סבלנות. במזכר ששלח לה כתב: "שילמתי לך 300 אלף דולר לאורך השנים. נכון למזכר הזה, לא קיבלתי אפילו טובה אחת. אני לא נאיבי ולא פראייר. אני צריך תוצאות".

החלק הבעייתי ביותר בהתכתבויות הוא החשש לכאורה שההסדר יותיר עקבות. גילפויל ביקשה מדטרס להפסיק להעלות את עניין הכסף בכתב ולעבור לשיחות באפליקציית סיגנל (אפליקציית מסרים מאובטחת). "זה מסוכן ולא מועיל לך או לי", כתבה לפי המסמכים. במקרה אחר נזפה בו לאחר שצירף מפיקת פודקאסט להתכתבות על התשלום: "אל תגיד שיש בינינו הסדר כלשהו". אחר כך היא אף ביקשה ממנו לנסח מכתב שלפיו הוא חייב לה שני תשלומים בסך 50 אלף דולר כל אחד עבור עבודת ייעוץ.

דטרס רחוק מלהיות עד נטול מטען. הוא התמודד ללא הצלחה על תפקיד מושל קנטקי ועל מושב בקונגרס, ורישיון עריכת הדין שלו הושעה. ב-2021 קבע בית המשפט העליון של קנטקי כי יש לו "נטייה ידועה לשמצה" להגיש תביעות זדוניות או חסרות בסיס. הוא גם הורחק מבית משפט באוהיו לאחר שאיים ברשת לשרוף את הבניין.

עורך דינה של גילפויל ערער על אמינות ההודעות, אך לא פירט מה בדיוק זויף. לדבריו, ייתכן שהסכום היה החזר עבור נסיעות והופעות שביצעה לפני מינויה. דטרס מכחיש שהיה חייב לה כסף. ואולם, ב-CBS דווח כי גורמים בבית הלבן עודכנו שההודעות אמיתיות וכי אנשי טראמפ "לא מרוצים". גילפויל עצמה לא מסרה תגובה. שגרירות ארה"ב באתונה הסתפקה בהודעה שלפיה הקריירה שלה מונחית בידי "ערכים עמוקים ומתמשכים".

רוביו סירב להתייחס לפרשה כשגילפויל עומדת לצדו ליד מטוסו באתונה. "אתם מסתובבים וחושבים שאם מקור אמר לכם משהו ופרסמתם, זו תורה מסיני", הטיח בכתבים, והוסיף כי השגרירה עושה עבודה טובה. סגן הנשיא ג'יי די ואנס היה מסויג פחות. כאשר נשאל על שגריר שמבקש שיכסו את חובותיו תמורת גישה לבכירים, השיב: "ברור שאני לא אוהב את זה", והוסיף שאינו מקבל מצב שבו אדם "מוכר גישה" לבעל תפקיד בכיר.

טראמפ מביט בגילפויל. "שגרירה אמורה לקבל על חשבון הבית" ( צילום: Jacquelyn Martin\AP )

רוברט גרסיה, הדמוקרט הבכיר בוועדת הפיקוח של בית הנבחרים, כבר פתח בחקירה ודרש מגילפויל לשמור את כל הרישומים הכספיים, ההודעות ויומני השיחות הנוגעים לפרשה. היא נדרשה למסור עד 22 באוקטובר את התכתבויותיה עם דטרס ועם בכירים ובהם לונג, פאטל והתובעת הכללית לשעבר פאם בונדי. הסנאטורית הדמוקרטית ג'ין שאהין דורשת במקביל לבדוק מדוע השדלן כריסטוס מרפאטסוס, המייצג חברת אנרגיה ובנייה יוונית, הצטרף לגילפויל לפגישות רשמיות עם מנהיגים זרים, ואם השגרירה קיבלה מגורמים פרטיים טיסות, אירוח או מתנות.

וזו אינה החזית היחידה שלה. לפי דיווח של ה"דיילי מייל" הבריטי שטרם אושר בידי מחלקת המדינה, מבקר הפנים של המחלקה בודק טענות הנוגעות לקבלת מתנות, שימוש במטוסים פרטיים ובמסוקים, צריכת אלכוהול וקשריה עם חברת האנרגיה. עובדים בשגרירות טענו כי גילפויל הורידה בדרגה איש ביטחון שלא ענה לטלפון בארבע בבוקר ולא הביא לה קוביות קרח, וכי שני נהגים נענשו משום שלא אהבה את האופן שבו פנו שמאלה. עוד דווח על דרישה לקבל בחינם ארגזי שמפניה יקרה, סירוב לשלם על חשבון מסעדה בסך כ-1,800 דולר בטענה ש"שגרירה אמורה לקבל על חשבון הבית", ובקשה להקים מגרש כדורסל בעלות 58 אלף דולר במעון הרשמי שלה.