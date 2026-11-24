משבר בגוש השינוי וגם הסכם קואליציוני ראשון

: מפלגת ישר! הודיעה הערב (שלישי) כי גדי איזנקוט נפגש עם יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן וכי השניים סיכמו כי שתי המפלגות יחתמו על הסכם קואליציוני. בתוך כך, התפתח משבר עם

מפלגת הדמוקרטים

, שהודיעה על הפסקת השיחות עם מפלגתו של

איזנקוט