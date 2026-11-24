משבר בגוש השינוי וגם הסכם קואליציוני ראשון: מפלגת ישר! הודיעה הערב (שלישי) כי גדי איזנקוט נפגש עם יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן וכי השניים סיכמו כי שתי המפלגות יחתמו על הסכם קואליציוני. בתוך כך, התפתח משבר עם מפלגת הדמוקרטים, שהודיעה על הפסקת השיחות עם מפלגתו של איזנקוט - בשל המגעים בין ישר! לליכוד.
בהודעת מפלגתו של איזנקוט בנוגע להסכם המסתמן עם מפלגתו של אביגדור ליברמן נכתב: "יו״ר מפלגת ישר! ויו״ר מפלגת ישראל ביתנו, נפגשו הערב וסיכמו על חתימת הסכם קואליציוני בין שתי המפלגות".
אבל עוד קודם לכן, פרץ משבר גלוי בין ישר! לבין הדמוקרטים של יאיר גולן, שהודיעה על הפסקת המו"מ הקואליציוני - כאמור במחאה על השיחות בין מפלגתו של איזנקוט לבין הליכוד. בהודעה מטעם הדמוקרטים ברשת X נאמר כי ההחלטה מגיעה "על רקע ההתקדמות במגעים להקמת ממשלת אחדות עם נתניהו, ההסכמות עם הליכוד ובמקביל לקיפאון במו"מ להקמת ממשלת שינוי".
להודעת הדמוקרטים קדמה פגישה של צוותי המפלגות של יאיר גולן ואיזנקוט, שם נאמר לאנשי ישר! כי ישנו משבר וכי אי אפשר לנהל מו"מ מקביל איתם ועם הליכוד. המסר שהועבר בפגישה היה: "אם החלטתם על מו"מ עם הליכוד, אין טעם בפגישות איתנו. תמצו שם את המגעים ותבואו, או שלא. אי אפשר גם וגם".
בדמוקרטים אמרו כי בין ישר! לליכוד יש הסכמות על הקמת ועדת הסכמות בנושא המהפכה המשפטית. מחר צפויים צוותי המו"מ משתי המפלגות להיפגש. אתמול, בישיבת סיעת ישר!, התייחס איזנקוט למו"מ לאחדות ואמר: "אנחנו באים למשא ומתן בנפש חפצה. נעשה הכל למען אחדות אמיתית. לא תהיה התפשרות על הקמת ועדת חקירה ממלכתית ועל שירות לכל. נעמוד על זה".
מנגד, יאיר גולן מתח בימים האחרונים ביקורת קשה על המו"מ שמתנהל בין מפלגתו של איזנקוט לבין הליכוד, וכתב בין היתר כי זה הזמן "להפסיק את שיחות הכזב עם הליכוד ולהקים ממשלה. רק צריך אומץ, בואו נעשה את זה".
אתמול אמר גולן בישיבת סיעתו: "אני פונה לחבריי ראשי גוש השינוי, אני יודע שיש כאבי בטן. אבל עלינו להבין את גודל השעה: ביטחון ישראל, חייהם של חיילות וחיילי צה”ל ואזרחי ישראל עומדים מעל לכל שיקול פוליטי ואישי. אין לנו פריבילגיה להמשיך להתעכב ולנהל משאים ומתנים אינסופיים".
מנגד, מי שדוחף בגוש השינוי למיצוי אפשרויות של ממשלת אחדות הוא יו"ר ביחד נפתלי בנט, שסבור שבקמפיין ציבורי נכון ולאור ההיסטוריה של בני גנץ אפשר לגייס את תמיכת הציבור הימני לטובת מצב שאיזנקוט יהיה ראשון ברוטציה אם תוקם ממשלת אחדות יחד עם הליכוד. בנט סבור שהגוש צריך לדבר ברור ולקרוא לאחדות בקול רם בשלב הראשון, ובשלב השני להפעיל לחץ על נתניהו לצאת מלשכת ראש הממשלה.
לאיזנקוט נותר כעת פרק זמן של 12 ימים למנדט שקיבל מנשיא המדינה יצחק הרצוג להרכבת ממשלה, ואם מורידים סופי שבוע, הרי שנותרו לו שמונה ימים נטו. למרות שהודיע שלא יבקש ארכה מהנשיא, ההערכה בגוש השינוי היא שלא תהיה לו ברירה אלא לבקש מהרצוג 14 ימים נוספים למשימה, ולו בגלל הפרוצדורה המורכבת.