יו"ר "ישר" גדי איזנקוט הודיע ביום שישי שאם ייכשלו גם המגעים עם הליכוד על אחדות וגם המו"מ עם המפלגות החרדיות על כניסתן לקואליציה – הוא מתכוון להביא לאישור הכנסת הצבעה על מה שהוא מכנה "ממשלת חירום". בפועל מדובר על ממשלת מיעוט על בסיס מחנה השינוי, שתידרש לתמיכה מבחוץ של רע"מ, ולכך שהרשימה המשותפת לא תצביע נגדה, כפי שכבר הודיעה.

חרף ההתנגדות המוצהרת לתרחיש מצד יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן, איזנקוט רמז שהוא יעמיד את שותפיו למחנה למבחן, מאחר שכל אחד יידרש להצביע לפי צו מצפונו ולהכריע אם הוא משאיר את בנימין נתניהו כראש הממשלה. אבל מה יקרה אם ההצבעה על ממשלת החירום תיפול בהיעדר רוב?

גלריה גדי איזנקוט בנימין נתניהו ( צילום: REUTERS/Amir Cohen/File Photo )

במעמד הענקת המנדט קיבל איזנקוט מהנשיא יצחק הרצוג 28 ימים להשלמת המשימה, ואם הם לא יספיקו – הוא יוכל בסיומם לבקש ארכה של 14 ימים נוספים. אבל אם ממשלת החירום לא תזכה לאמון הכנסת, ובהצבעה יהיו יותר מתנגדים מתומכים (החוק לא מחייב 61 תומכים), המנדט של יו"ר "ישר" יסתיים באותו רגע. מבחינה משפטית - הצבעה שנכשלה שווה להחזרת המנדט לנשיא.

מאותו רגע, ההחלטה עוברת לידיים של הרצוג. לפי החוק, תוך שלושה ימים מדחיית הבקשה להביע אמון, עליו להטיל את המשימה על ח"כ אחר שהודיע שהוא מוכן לקבל אותה, או להודיע ליו"ר הכנסת שאינו רואה אפשרות להרכיב ממשלה. לפני כן הוא רשאי לקיים סבב התייעצויות נוסף עם הסיעות.

מי שיקבל את המנדט השני יזכה גם הוא ל-28 ימים (הפעם ללא אפשרות להארכה של 14 יום נוספים). החוק מדבר במפורש על "חבר אחר של הכנסת" - ולכן בשלב הזה הנשיא לא יכול להחזיר את המנדט לאיזנקוט. המועמד הטבעי הוא ראש הממשלה נתניהו, בהנחה שיודיע לנשיא שהוא מוכן לקבל את המשימה.

להרצוג יש עוד אפשרות תיאורטית: הוא יכול להודיע שהוא לא רואה מועמד אחר שיכול להרכיב ממשלה, ולהעביר את המנדט לכנסת. כאן תחל ספירת 21 ימים שבהם יוכלו רוב מתוך הח"כים (הפעם נדרשים 61 לפחות) לבקש מהנשיא בכתב להטיל את המשימה על ח"כ שהסכים לכך בכתב.

כאן על הנשיא להיענות תוך יומיים, שאחריהם יקבל המועמד המוסכם 14 ימים להרכיב ממשלה. בשלב הזה החוק לא מוציא מהכלל את מי שכבר ניסה ונכשל, ולכן 61 הח"כים יכולים לבקש להטיל שוב את המשימה על איזנקוט.

יעמיד אותם במבחן. איזנקוט עם ראשי מחנה השינוי

אם לא תוגש בקשה כזו, או שהמועמד מטעם ה-61 לא יצליח להרכיב ממשלה, או שממשלה שיציג תידחה - הנשיא יודיע על כך ליו"ר הכנסת. מאותו רגע הכנסת תיחשב כאילו החליטה להתפזר, והבחירות ייערכו ביום שלישי האחרון שלפני תום 90 יום.

אם בכל אחד מהשלבים תעביר הכנסת חוק לפיזורה, ההליכים להרכבת ממשלה ייפסקו מיד. בכל השלבים האלה נתניהו ימשיך לכהן כראש ממשלת המעבר, שכן לפי החוק, הממשלה היוצאת ממשיכה בתפקידה עד שתיכון ממשלה חדשה.