בזמן שטיסת החילוץ של הישראלים עושה את דרכה מסעודיה חזרה לארץ, הבהיר גורם ישראלי כי אין כוונה להפסיק את הטיסות של חברת התעופה פליי דובאי לישראל. "אנחנו בסך הכל סומכים על האמירתים. בשנה שעברה פליי דובאי הטיסה מיליון ישראלים. 20% נשארים שם והיתר טסים למזרח בקונקשיין. המזל שעל הטיסה היו ישראלים גיבורים שהצילו את המצב, ועוד שני טייסים שייצבו המטוס. זה כמו לזכות פעמיים בלוטו באותו יום".