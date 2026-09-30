בזמן שטיסת החילוץ של הישראלים עושה את דרכה מסעודיה חזרה לארץ, הבהיר גורם ישראלי כי אין כוונה להפסיק את הטיסות של חברת התעופה פליי דובאי לישראל. "אנחנו בסך הכל סומכים על האמירתים. בשנה שעברה פליי דובאי הטיסה מיליון ישראלים. 20% נשארים שם והיתר טסים למזרח בקונקשיין. המזל שעל הטיסה היו ישראלים גיבורים שהצילו את המצב, ועוד שני טייסים שייצבו המטוס. זה כמו לזכות פעמיים בלוטו באותו יום".
דברים אלו הגיעו לאחר ששרת התחבורה מירי רגב פנתה לראש הממשלה בנימין נתניהו, במהלך דיון סוער, בדרישה לעצור מיידית את הטיסות של החברה עד לבירור נסיבות האירוע הבוקר - שבו על פי החשד ניסה טייס המשנה מעומאן לבצע פעולת טרור ולרסק את המטוס. מי שמנעו זאת היו הטייס האמירותי שהשתלט על טייס המשנה, בסיוע נוסעים ישראלים שהיו על הטיסה.
על פי השרה רגב, חברת פליי דובאי הפרה את הסכם התעופה בין שתי המדינות, שקובע כי רק טייסים ממדינות שיש לישראל יחסים דיפלומטיים איתן רשאים לנחות בישראל. גורם ישראלי אמר שהטייס מעומאן לא נחת בעבר אף פעם בישראל. גורם במשרד התחבורה הסביר את עמדת השרה ואמר כי "זה מגה-אירוע. היינו כמעט קרובים לאסון גדול מאוד שנמנע".
עוד דרשה רגב מראש הממשלה לאפשר מיידית לחברות תעופה ישראליות לטוס לדובאי עם בידוק ביטחוני ישראלי. נזכיר שחברות תעופה ישראליות לא מורשות כעת לטוס לדובאי בשל מחלוקת סביב דרישות האבטחה.
מטוס חברת "פליי דובאי" המריא מדובאי שבאיחוד האמירויות ב-7:05, והיה אמור לנחות בנתב"ג בסביבות 9:30. אבל אחרי כשעה וחצי של טיסה, ועם כניסתו למרחב האווירי של ירדן, שידר המטוס קוד 7700 - קוד החירום והמצוקה הבינלאומי - ולאחר מכן קוד 7500, המעיד על חטיפת מטוס. במקביל, המטוס סב לאחור, חזר לשמי סעודיה והחל לטוס בגובה נמוך יותר ברחבי הממלכה. לאחר טיסה דרומה הוא פנה מערבה, בתוך סעודיה.
על הטיסה היו 174 נוסעים וביניהם 27 ילדים, והדיווח על חשש לחטיפה דרך את מערכת הביטחון ואת הצמרת המדינית בישראל. ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כ"ץ כינסו התייעצות ביטחונית דחופה, כמו גם הרמטכ"ל אייל זמיר, ומטוסי קרב הוזנקו לאוויר.