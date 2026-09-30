. מי שמנעו זאת היו הטייס האמירותי שהשתלט על טייס המשנה בסיוע נוסעים ישראלים שהיו על הטיסה.

. מי שמנעו זאת היו הטייס האמירותי שהשתלט על טייס המשנה בסיוע נוסעים ישראלים שהיו על הטיסה.

שרת התחבורה מירי רגב פנתה לראש הממשלה בנימין נתניהו בדרישה לעצור מידית את הטיסות של חברת פליי דובאי לישראל עד לבירור נסיבות האירוע הבוקר (רביעי) - שבו על פי החשד ניסה טייס המשנה מעומאן

שרת התחבורה מירי רגב פנתה לראש הממשלה בנימין נתניהו בדרישה לעצור מידית את הטיסות של חברת פליי דובאי לישראל עד לבירור נסיבות האירוע הבוקר (רביעי) - שבו על פי החשד ניסה טייס המשנה מעומאן