שרת התחבורה מירי רגב פנתה לראש הממשלה בנימין נתניהו בדרישה לעצור מידית את הטיסות של חברת פליי דובאי לישראל עד לבירור נסיבות האירוע הבוקר (רביעי) - שבו על פי החשד ניסה טייס המשנה מעומאן לבצע פעולת טרור ולרסק את המטוס. מי שמנעו זאת היו הטייס האמירותי שהשתלט על טייס המשנה בסיוע נוסעים ישראלים שהיו על הטיסה.
על פי השרה רגב חברת פליי דובאי הפרה את הסכם התעופה בין שתי המדינות שקובע כי רק טייסים ממדינות שיש לישראל יחסים דיפלומטיים איתן רשאים לנחות בישראל. גורם ישראלי אמר שהטייס מעומאן לא נחת בעבר אף פעם בישראל. גורם במשרד התחבורה הסביר את עמדת השרה ואמר כי "זה מגה-אירוע. היינו כמעט קרובים לאסון גדול מאוד שנמנע".
עוד דורשת רגב מראש הממשלה להפעיל מידית טיסות של חברות תעופה ישראליות לדובאי עם בידוק ביטחוני ישראלי. נזכיר שחברות תעופה ישראליות לא מורשות כעת לטוס לדובאי בשל מחלוקת סביב דרישות האבטחה.
בתוך כך, ברשות שדות התעופה נערכים לקליטת האזרחים הישראלים שיגיעו בטיסת החילוץ המתוכננת מסעודיה. בהודעת רשות שדות התעופה בנושא נאמר: "בהתאם להנחיית שרת התחבורה פתחה הרשות מתחם המתנה ומידע עבור בני משפחות נוסעי טיסת פליי דובאי. מתחם ההמתנה נמצא בטרמינל 1, באולם הנכנסים של טיסות הפנים, בנמל התעופה בן גוריון".
עוד נמסר: "בני משפחה המבקשים להגיע לנתב״ג מוזמנים להגיע למתחם בטרמינל 1, שבו יוכלו להמתין ולקבל מידע ועדכונים בהתאם להתפתחויות. נציגי רשות שדות התעופה יהיו במקום ויסייעו לבני המשפחות ככל שיידרש. אנו מבקשים מהציבור שאינו בן משפחה של נוסעי הטיסה להימנע מהגעה למתחם, כדי לאפשר טיפול מסודר ונוח בבני המשפחות".
לאירוע הדרמטי גם השפעות כלכליות: מניות חברות התעופה הישראליות אל על וישראייר זינקו היום בבורסה ב-7% וביותר מ-9% בהתאמה. על פי ההערכות מה שמסתמן כניסיון פיגוע בטיסת פליי דובאי שעשוי לגרום לנוסעים ישראלים רבים להעדיף לטוס בחברות ישראליות שמעסיקות רק טייסים ישראלים, רובם טייסי חיל האוויר לשעבר, בנוסף למערך אבטחה קפדני וייחודי שהמדינה משתתפת במימונו.