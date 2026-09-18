קואליציה של ארגונים בין דתיים השיקה בכנסייה של מטה האו"ם בניו יורק מיצג זיכרון בצורת תכריך בד באורך מאה מטרים, שעליו נכתבו בכתב יד שמותיהם של יותר מ-20 אלף ילדים פלסטינים. התערוכה נפתחה בצמוד לכינוס העצרת הכללית ה-81 של האו"ם. את המיצג, שזכה לשם "תכריך ילדי עזה", ארגנו קבוצות פרו פלסטיניות ובהן "כמרים נגד רצח עם" ו"רופאים נגד רצח עם", בשיתוף נציגים מהמשלחת הפלסטינית לאו"ם.

גלריה מיצג הזיכרון בניו יורק ( צילום: המשלחת הפלסטינית לאו"ם )

המארגנים הגדירו את הפרויקט כניסיון לתעד את הקורבנות הצעירים ולמנוע את הפיכתם למספרים ברישומים הרשמיים, אך האירוע הפך במהירות לזירה דיפלומטית ופוליטית נגד ישראל. המיצג נחשף תחת הכותרת "היכן הצדק", כחלק מקמפיין שמתוכנן לעבור בערים נוספות ברחבי ארצות הברית, בהן וושינגטון ופילדלפיה.

שגריר הרשות הפלסטינית לאו"ם, ריאד מנסור, הגיע למקום בראש משלחת רשמית ונשא נאום בפני הדיפלומטים, אנשי הדת ונציגי הארגונים שנכחו באולם. "ברצועת עזה לבדה מיליון ילדים פלסטינים עדיין בחיים", אמר מנסור במהלך האירוע. "הם זקוקים למזון. הם זקוקים לסיוע הומניטרי. הם זקוקים לנסיגה של כל הצבא הישראלי. הם זקוקים לחופש. הם זקוקים לכבוד. פלסטין חייבת להיות חופשייה".

דבריו של מנסור כוונו ישירות לסדר היום של שבוע הדרג הגבוה באו"ם, במטרה לדרוש נקיטת צעדים משפטיים ובינלאומיים נגד ישראל. השגריר הפלסטיני טען כי הפעולות הצבאיות ברצועה מהוות הפרה של הדין הבינלאומי. "יש להעמיד לדין את הכיבוש על הפשעים שבוצעו נגד ילדים, ואין לאפשר לפקידים להימלט מכיוון שהם מהווים פשעים נגד האנושות ואיום על השלום הבינלאומי", הוסיף.

הטקס, שבמהלכו נרשמו שמות נוספים ( צילום: Justice For All )

( צילום: Justice For All )

במהלך הטקס נרשמו שמות נוספים על גבי הבד שנפרס לאורך האולם, הוצגו תמונות הילדים ופרטי לבוש כמו נעליים וכאפיות. האירוע נחתם בקריאת פסוקים מהקוראן ובמיסה דתית משותפת בהשתתפות מנהיגים מדתות שונות, כולל רבנים, שהציגו את המהלך כ"ביטוי של סולידריות אנושית" ודרשו הפסקת אש מיידית ברצועת עזה. חלק מהרבנים עטו כאפיות כטליות.

מארגני האירוע הודיעו כי הם פועלים בתיאום עם המשלחת הפלסטינית במטרה להעביר את תכריך הענק ולהציגו באופן קבוע בתוך המבנה המרכזי של האו"ם. במקביל, הקואליציה מתכוונת לקיים משמרות מחאה נוספות מול משרדי המשלחות הדיפלומטיות של מדינות מערביות ברחבי מנהטן.

העיתוי של פריסת התכריך, בדיוק מול הכניסה הראשית למטה האו"ם בפינת רחוב 44 והשדרה הראשונה, מנצל את הגעתם של עשרות ראשי מדינות ושרים לניו יורק. האירוע מתקיים ברקע החלטת מחלקת המדינה האמריקנית, עליה דווח לראשונה ב-ynet, להאריך את הסנקציות המונעות את כניסתם של בכירים ברשות הפלסטינית ובאש"ף לשטחי ארצות הברית. ההחלטה מונעת מיו"ר הרשות הפלסטינית, אבו מאזן, להגיע באופן אישי לכינוס העצרת הכללית בניו יורק. הוא ייאלץ לנאום בפני העצרת באמצעות וידאו בפעם השנייה ברציפות. במחלקת המדינה הבהירו כי הצעד ננקט בעקבות המשך הפנייה הפלסטינית לערכאות משפטיות בינלאומיות נגד ישראל, לצד אי עמידה בהתחייבויות קודמות. בעקבות זאת, את המשלחת הפלסטינית באירועי האו"ם מייצגים הדיפלומטים הפלסטינים שמשמשים נציגים קבועים במטה הארגון במנהטן.