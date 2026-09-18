למרות המתיחות והאיומים ההדדיים, ארצות הברית אישרה ויזות לבכירי המשטר האיראני, הנשיא מסעוד פזשכיאן ושר החוץ עבאס עראקצ'י, לקראת כינוס העצרת הכללית של האו"ם בניו יורק בשבוע הבא - שם מתוכננת גם פגישה של הנשיא דונלד טראמפ עם מדינות המפרץ על " רעיונות לאחר המלחמה ".

גלריה עבאס עראקצ'י ומסעוד פזשכיאן ( צילום: AP Photo/Angelina Katsanis )

מחלקת המדינה מסרה כי מדובר בוויזות ל"משלחת הליבה" של איראן, אך לא ציינה במי מדובר, וגורמים אמריקנים ששוחחו עם סוכנות הידיעות AP ציינו כי מדובר ב פזשכיאן ו עראקצ'י - דמויות שנתפסות יותר פרגמטיות ברפובליקה האיסלאמית.

האישור ניתן בשעה שמחלקת המדינה דחתה שוב את בקשת הוויזה של יו"ר הרשות הפלסטינית מחמוד עבאס (אבו מאזן), שלא יורשה גם הפעם להגיע לניו יורק לנאום בכינוס העצרת הכללית, כפי שפורסם ב-ynet לפני כחודש מפי גורמים אמריקנים. זו השנה השנייה ברציפות שבה נאסרת הגעתו לעצרת, אחרי שגם ב-2025 סירבה ארה"ב להעניק לו ויזה, והוא נאם בפני העצרת בווידאו.

ב-AP צוין כי ארה"ב, המדינה המארחת של מטה האומות המאוחדות, מוגבלת במידה מסוימת ביכולתה למנוע ממנהיגים זרים להגיע לכינוס העצרת הכללית, אך זה לא מונע ממנה לדחות בקשות לוויזה - או לכל הפחות "לעודד" מנהיגים זרים להימנע מלבקש אם אלו היו בעימותים גלויים איתה.

גם בכינוס הקודם, שנערך אמנם לפני "שאגת הארי" אך אחרי התקיפה האמריקנית של מתקני הגרעין (מבצע "פטיש חצות"), אושרו ויזות מוגבלות לדיפלומטים מאיראן אם כי הוטלו עליהם מגבלות תנועה חריגות - כולל איסור על רכישת מוצרי יוקרה וצמצום התנועה לאזורים חיוניים בעיר בלבד.

"מרחוק": נאום אבו מאזן בשנה שעברה ( צילום: AP Photo/Angelina Katsanis )

בהודעת מחלקת המדינה נמסר כי גם הפעם יוטלו מגבלות. "משלחת הליבה של המשטר האיראני, שקטנה יותר מזו של השנה שעברה, תוכל להשתתף בכינוס העצרת הכללית של האו"ם", נמסר. "המשלחת תהיה תחת הגבלות נסיעה ותתמודד עם איסורים על רכישת מוצרי יוקרה וסחורות אחרות בהתאם למדיניותנו".

את הרשות הפלסטינית האשימה מחלקת המדינה ב"בינאום" המלחמה בין ישראל לחמאס על-ידי קידום צעדים בבתי הדין בהאג (בית הדין הפלילי הבינלאומי ובית הדין הבינלאומי לצדק), תשלום למחבלים פלסטינים שנכלאו בישראל, בקשה לקדם הכרה חד-צדדית במדינה פלסטינית. בנוסף, הזכירה וושינגטון בהצהרה את "כישלונה של הרשות ליישם רפורמות - בניגוד להתחייבויות שניתנו לארה"ב", ואת "הפעולות המתמשכות שחותרות תחת הסיכויים לשלום". במקביל, הובהר כי הפטור הקיים לאנשי הנציגות הפלסטינית הקבועה באו"ם יישאר בתוקף.

בתגובה לפניית ynet מסרה מחלקת המדינה כי "ממשל טראמפ מגן על המדינה ועל אזרחיה באמצעות שמירה על הסטנדרטים הגבוהים ביותר של ביטחון לאומי ובטיחות ציבורית בהליך הוויזות". עוד נמסר כי ארצות הברית העבירה לכל המדינות החברות באו"ם הנחיות ולוחות זמנים מומלצים להגשת בקשות הוויזה, וכי היא "מתייחסת ברצינות למחויבויותיה מכוח הסכם מטה האו"ם", אך החוק האמריקני מאפשר למזכיר המדינה להטיל מגבלות או תנאים על תנועתם בארה"ב של חברי משלחות זרות.

"איראן יירטה בימים האחרונים כטב"מים אמריקנים" ( צילום: CENTCOM )

הרשות הפלסטינית תקפה את ההחלטה: "צעדי ענישה והגבלות המוטלים על פקידים פלסטינים אינם תורמים לקידום השלום או למאבק באלימות. בשורה התחתונה, הם מעודדים כוחות הפועלים לקעקע את פתרון שתי המדינות ולהפיל את מציאות הכיבוש, ההתנחלות והסיפוח בכוח". סוכנות הידיעות רויטרס ציינה כי 193 חברי העצרת הכללית יצביעו על מתן אישור לאבו מאזן לשגר הצהרה מוקלטת, כפי שקרה כאמור אשתקד.

בחודש שעבר דווח כי בצל ההחלטה המסתמנת, אבו מאזן אף פנה לנשיא טורקיה רג'פ טאיפ ארדואן, וביקש ממנו להתערב ולשכנע את הנשיא טראמפ להפוך את ההחלטה. עם זאת, כבר אז נטען כי הממשל אינו מתכוון לשנות את עמדתו בסוגיה, וזאת על אף שטראמפ מקפיד לכנות את ארדואן "ידיד טוב" כמעט בכל פעם ששמו עולה.

בתוך כך, רשת CBS דיווחה הלילה מפי גורמים בארה"ב כי איראן יירטה בימים האחרונים שני כטב"מים אמריקנים. הדיווח התפרסם לאחר הודעה של משמרות המהפכה שטענו כי תקפו מכלית נפט שנשאה את דגל טוגו וניסתה לעבור במצר הורמוז.

טראמפ: "יש לי החלטה גדולה אם לחסל את איראן"

מוקדם יותר נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר לאתר "אקסיוס" כי הוא מתקרב לנקודת הכרעה קריטית שבה ייאלץ להחליט אם לחדש את התקיפות נגד איראן. "יש לי החלטה גדולה שמתקרבת", אמר. "האם אני רוצה להשמיד את המשטר האיראני או לא? זו החלטה גדולה. איתי כל דבר יכול לקרות".

"מתקרבת החלטה גדולה בנוגע לאיראן", טראמפ ( צילום: AP Photo/Mark Schiefelbein )

לדבריו, כינוס העצרת הכללית של האו"ם ישמש הזדמנות לדיון עם בעלות בריתה של ארה"ב בנושא. "אני רוצה להבין מה איתן ומה הן עושות. גוננתי עליהן המון", הוסיף. יש לציין כי זו לא הפעם הראשונה שטראמפ רומז או מאיים בתקיפה על איראן. בימים האחרונים טראמפ אמר לא אחת כי המלחמה תסתיים בקרוב "או מיד אחרי בחירות האמצע" בנובמבר. בריאיון ל"אקסיוס" הוא לא השיב אם ההחלטה תתקבל לפני או אחרי בחירות האמצע.

לפי גורמים, טראמפ נדרש להכריע משום שהצבא האמריקני אינו יכול להישאר במצב ההמתנה הנוכחי לאורך זמן. לפני כשבועיים, בוול סטריט ג'ורנל דווח כי שר ההגנה פיט הגסת' מאריך "בשקט" את פריסת הכוחות של צבא ארצות הברית במזרח התיכון, מה שמעיד על כך שהעימות הצבאי עשוי להימשך " עמוק אל תוך השנה הבאה ". מדובר, לפי הדיווח, באסטרטגיה צבאית שנועדה להעניק לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כמה אפשרויות פעולה במלחמה.