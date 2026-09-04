זמן קצר אחרי קריסת המגעים עם בני גנץ , יו"ר מפלגת האחדות, גלעד ארדן, הודיע כי המפלגה בראשותו - שאליה חברו בין השאר גם יולי אדלשטיין, עליזה בלוך ואורן סמדג'ה - לא תתמודד בבחירות הקרובות.

ארדן ואדלשטיין בהשקת המפלגה ( צילום: tadmit )





ארדן אמר כי הקים את מפלגתו מתוך "תחושת שליחות", וכי "אני מאמין שישראל זקוקה לממשלה ציונית רחבה שתוכל להעביר חוק גיוס אמיתי ותפתור מחלוקות". לדבריו, "האמנתי שהטבח הנורא של 7 באוקטובר והמחיר הנורא ששילמו אזרחי ישראל מחייבים אותנו לשנות כיוון. לצערי, לאחר כחודש של קמפיין, המציאות מראה כי בבחירות הקרובות, רוב גדול בציבור מבקש לפני הכל, הכרעה ברורה בשאלת זהות ראש הממשלה, והצורך בממשלת אחדות רחבה אינו גבוה בסדר העדיפות של האזרחים".

ארדן אמר כי "למרות מאמצים רבים שעשינו, התמיכה עד כה במפלגת 'האחדות' שהקמתי אינה מבטיחה בסבירות גבוהה את מעבר אחוז החסימה, וגם אפשרויות החיבור עם מפלגות נוספות בגוש האחדות אינן מתממשות. לכן החלטתי שמפלגת 'האחדות' לא תתמודד במערכת הבחירות הקרובה".

"מנהיגות היא גם להכיר במציאות כפי שהיא ולפעול באחריות, ואני מאמין שעלינו לוודא שקולות בוחרינו ישפיעו על תוצאת הבחירות ולא יירדו לטמיון", אמר, והודה לשותפים שחברו למפלגה. "אני מסיר היום את מועמדות מפלגת 'האחדות', אך לא את מחויבותי הציבורית ואת דרכי כשליח ציבור. אמשיך לפעול בכל דרך שאוכל למען העם, למען חיילי צה"ל ולמען עתיד טוב יותר בישראל".

ארדן, שעזב את הליכוד, הקים את מפלגתו כחלק ממה שהוגדר כ"גוש השלישי" - המזוהה ברובו עם עמדות ימין, אך העומדים בראשו טוענים, לכאורה, כי לא ישלימו לאף גוש רוב ויאכפו קואליציה רחבה. בגוש זה נמצאות גם כחול לבן של גנץ, ויועז הנדל וחילי טרופר במסגרת מפלגת "בית ציוני - המילואימניקים", שבחלק מהסקרים עוברת את אחוז החסימה.

מפלגת ישר! של גדי איזנקוט הגיבה לפרישה, ומסרה - ברמז עבה גם לגנץ - כי "אנו מברכים על החלטתם של גלעד ארדן ויולי אדלשטיין. זו החלטה אחראית ומנהיגותית שתגדיל את הסיכוי להחלפת ממשלת שבעה באוקטובר והקמת ממשלה ציונית רחבה, שתביא מזור ושיקום לעם ישראל. כל מפלגה שנמצאת על גבול אחוז החסימה, ראוי שתנהג באותה אחריות ותעמיד את טובת ישראל לפני כל שיקול אחר".