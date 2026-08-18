הפתעת הפריימריז והתוצאות שהיה קשה לחזות: יו"ר הקואליציה אופיר כץ, מי שהתמודד בבחירות הקודמות ברשימה הארצית וקיבל כ-20 אלף קולות ושובץ במקום 20 בפריימריז ובמקום ה-31 אחרי שריונים ומשבצות מחוז, רשם את אחת הקפיצות הגדולות של חבר כנסת מכהן בפריימריז לא פשוטים. לאחר ספירת 100 אחוזים מהקולות התברר שהוא קיבל 35,058 אלף קולות ודילג לצמרת - הישר לחמישייה הראשונה בפריימריז.
בקלפיות רבות ברחבי הארץ כץ דורג גבוה מאוד, בקלפיות אחדות כמו נוף הגליל, עפולה עיר מגוריו ומועצה אזורית איתן, כבש את המקום הראשון בקלפיות. כץ נהנה גם מתמיכתם של המתפקדים החופשיים וגם נכלל בלא מעט דילים של שרים מכהנים, של סניפים גדולים ואפילו של התעשייה האווירית. כץ שנחשב מקורב לראש הממשלה נתניהו וכזה ששימש איש אמונו לאורך קדנציה מלאה ומורכבת - קצר את הפירות במיקום שהפתיע רבים.
ח"כ כץ מסר: "תודה רבה ל- 35,058 מתפקדי הליכוד שנתנו בי את אמונם! תודה לכל המתפקדים שהשתתפו בחגיגה הדמוקרטית הזו, אמשיך לייצג אתכם בעשייה ותוצאות! ועכשיו למשימה החשובה ביותר - ניצחון הליכוד והימין בבחירות".
מלבדו הפתיע באחוזים גבוהים גם סגן השר אלמוג כהן, מי שרק לפני פחות משבוע קיבל קיצור פז"מ כדי להתמודד בליכוד וניהל פריימריז שנמשכו ימים ספורים בלבד - זכה לתמיכה גדולה וגורפת של המתפקדים. כהן קיבל 28,760 קולות והצליח להתברג בעשירייה הראשונה במקום השמיני - כשהוא גובר על שרים מכהנים ותיקים בליכוד. כהן זכה לתמיכה גדולה מצד נתניהו והיה מהיחידים בליכוד שזכו לסרטון תמיכה מנתניהו. כהן השקיע את רוב המאמצים בראיונות בתקשורת, בתכנים ברשתות החברתיות ועשרות שיחות טלפון.
כהן זכה לתמיכה בין היתר בשל דיוני הבג"ץ אליהם הגיע, בזכות פניות ציבור רבות מהימין שזרמו אליו וטופלו. ההישג נחשב גדול הרבה יותר משום שביום הפריימריז היה המועמד היחיד ללא פליירים, מדבקות, ללא שלטים וללא מיתוג. בקלפיות הכי מרכזיות אף לא עמדו נציגים מטעם כהן ומי שסייע לו עשה זאת בהתנדבות.
בשעה שמתנדבים של כל המועמדים עמדו בכניסה ושכנעו את המתפקדים לכהן לא היה מערך כזה משום שלא הספיק להתארגן לוגיסטית. כל התמיכה בו מבוססת על קשרים אישיים שיצר בליכוד ועל המתפקדים החופשיים שהביעו בו אמון.
סגן השר כהן מסר לאחר פרסום התוצאות: "כל זה לא היה מתאפשר לולא גבורת חיילינו ואנשי כוחות הביטחון - ועל כך תודתי להם. יצאתי לקרב כאשר ראש הממשלה אמר לי שהוא בטוח שאני אצליח גם בשלושה ימים, בלי שלטים, בלי מטה, בלי מדבקות - ציבור המתפקדים הוא שהביא אותי ואני מודה להם ולבורא עולם על כך".
בפוסט ברשת X הוסיף כהן תוך שהוא עוקץ את השר איתמר בן גביר שאת מפלגתו עזב. כהן כתב: "אני מודה לראש הממשלה, בנימין נתניהו, על הבעת האמון וראיית פני עתיד. האמנת בי גם כשהיו כאלה שבחרו אחרת. כפי שהיה באותו הבוקר הארור, בפתח הרחוב המדמם- אני בוחר לזכור כי אני סה״כ משרת ציבור, מעליי בורא עולם ולצידי העם הנפלא בתבל שנותן לי את הכוח להילחם. המשימה הבאה: למנוע ממשלת האחים המוסלמים-חמאס".
גם השר עמיחי שיקלי שסיים בעשירייה הראשונה רשם הישג מרשים בהתמודדות ראשונה במפלגה. שיקלי ועידית סילמן עזבו יחד את ממשלת השינוי וניסו להיטמע בליכוד. שיקלי עשה את זה בצורה חלקה וקיבל תמיכה גדולה בדמות 38,494 קולות - מספר גבוה מאוד לחבר כנסת מכהן. סילמן, לעומתו, נשארה בחוץ.