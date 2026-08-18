בקלפיות רבות ברחבי הארץ כץ דורג גבוה מאוד, בקלפיות אחדות כמו נוף הגליל, עפולה עיר מגוריו ומועצה אזורית איתן, כבש את המקום הראשון בקלפיות. כץ נהנה גם מתמיכתם של המתפקדים החופשיים וגם נכלל בלא מעט דילים של שרים מכהנים, של סניפים גדולים ואפילו של התעשייה האווירית. כץ שנחשב מקורב לראש הממשלה נתניהו וכזה ששימש איש אמונו לאורך קדנציה מלאה ומורכבת - קצר את הפירות במיקום שהפתיע רבים.

בקלפיות רבות ברחבי הארץ כץ דורג גבוה מאוד, בקלפיות אחדות כמו נוף הגליל, עפולה עיר מגוריו ומועצה אזורית איתן, כבש את המקום הראשון בקלפיות. כץ נהנה גם מתמיכתם של המתפקדים החופשיים וגם נכלל בלא מעט דילים של שרים מכהנים, של סניפים גדולים ואפילו של התעשייה האווירית. כץ שנחשב מקורב לראש הממשלה נתניהו וכזה ששימש איש אמונו לאורך קדנציה מלאה ומורכבת - קצר את הפירות במיקום שהפתיע רבים.

בקלפיות רבות ברחבי הארץ כץ דורג גבוה מאוד, בקלפיות אחדות כמו נוף הגליל, עפולה עיר מגוריו ומועצה אזורית איתן, כבש את המקום הראשון בקלפיות. כץ נהנה גם מתמיכתם של המתפקדים החופשיים וגם נכלל בלא מעט דילים של שרים מכהנים, של סניפים גדולים ואפילו של התעשייה האווירית. כץ שנחשב מקורב לראש הממשלה נתניהו וכזה ששימש איש אמונו לאורך קדנציה מלאה ומורכבת - קצר את הפירות במיקום שהפתיע רבים.

, מי שרק לפני פחות משבוע קיבל קיצור פז"מ כדי להתמודד בליכוד וניהל פריימריז שנמשכו ימים ספורים בלבד - זכה לתמיכה גדולה וגורפת של המתפקדים. כהן קיבל 28,760 קולות והצליח להתברג בעשירייה הראשונה במקום השמיני - כשהוא גובר על שרים מכהנים ותיקים בליכוד. כהן זכה לתמיכה גדולה מצד נתניהו והיה מהיחידים בליכוד שזכו לסרטון תמיכה מנתניהו. כהן השקיע את רוב המאמצים בראיונות בתקשורת, בתכנים ברשתות החברתיות ועשרות שיחות טלפון.

, מי שרק לפני פחות משבוע קיבל קיצור פז"מ כדי להתמודד בליכוד וניהל פריימריז שנמשכו ימים ספורים בלבד - זכה לתמיכה גדולה וגורפת של המתפקדים. כהן קיבל 28,760 קולות והצליח להתברג בעשירייה הראשונה במקום השמיני - כשהוא גובר על שרים מכהנים ותיקים בליכוד. כהן זכה לתמיכה גדולה מצד נתניהו והיה מהיחידים בליכוד שזכו לסרטון תמיכה מנתניהו. כהן השקיע את רוב המאמצים בראיונות בתקשורת, בתכנים ברשתות החברתיות ועשרות שיחות טלפון.

כהן זכה לתמיכה בין היתר בשל דיוני הבג"ץ אליהם הגיע, בזכות פניות ציבור רבות מהימין שזרמו אליו וטופלו. ההישג נחשב גדול הרבה יותר משום שביום הפריימריז היה המועמד היחיד ללא פליירים, מדבקות, ללא שלטים וללא מיתוג. בקלפיות הכי מרכזיות אף לא עמדו נציגים מטעם כהן ומי שסייע לו עשה זאת בהתנדבות.

כהן זכה לתמיכה בין היתר בשל דיוני הבג"ץ אליהם הגיע, בזכות פניות ציבור רבות מהימין שזרמו אליו וטופלו. ההישג נחשב גדול הרבה יותר משום שביום הפריימריז היה המועמד היחיד ללא פליירים, מדבקות, ללא שלטים וללא מיתוג. בקלפיות הכי מרכזיות אף לא עמדו נציגים מטעם כהן ומי שסייע לו עשה זאת בהתנדבות.

כהן זכה לתמיכה בין היתר בשל דיוני הבג"ץ אליהם הגיע, בזכות פניות ציבור רבות מהימין שזרמו אליו וטופלו. ההישג נחשב גדול הרבה יותר משום שביום הפריימריז היה המועמד היחיד ללא פליירים, מדבקות, ללא שלטים וללא מיתוג. בקלפיות הכי מרכזיות אף לא עמדו נציגים מטעם כהן ומי שסייע לו עשה זאת בהתנדבות.

בשעה שמתנדבים של כל המועמדים עמדו בכניסה ושכנעו את המתפקדים לכהן לא היה מערך כזה משום שלא הספיק להתארגן לוגיסטית. כל התמיכה בו מבוססת על קשרים אישיים שיצר בליכוד ועל המתפקדים החופשיים שהביעו בו אמון.

בשעה שמתנדבים של כל המועמדים עמדו בכניסה ושכנעו את המתפקדים לכהן לא היה מערך כזה משום שלא הספיק להתארגן לוגיסטית. כל התמיכה בו מבוססת על קשרים אישיים שיצר בליכוד ועל המתפקדים החופשיים שהביעו בו אמון.

בשעה שמתנדבים של כל המועמדים עמדו בכניסה ושכנעו את המתפקדים לכהן לא היה מערך כזה משום שלא הספיק להתארגן לוגיסטית. כל התמיכה בו מבוססת על קשרים אישיים שיצר בליכוד ועל המתפקדים החופשיים שהביעו בו אמון.