ממדי האירוע הקשה היום (שני) בגבול הצפון, שבו נהרג נער בן 15 בפיצוץ נפל, עוד מתבררים - אך נבדק החשד אם אחד מהתלמידים שהיה בטיול השנתי באזור מצא פריט אמל"ח, הכניס אותו לתיק - ובתוכו אירע הפיצוץ. בהמשך הודיע דובר צה"ל כי מתחקיר ראשוני עולה כי ככל הנראה מדובר בפצצת מצרר של חיזבאללה שנותרה בשטח, והתפוצצה. האירוע עדיין מתוחקר, וכוחות צה"ל ממשיכים לסרוק ולפעול במרחב.

גלריה האמל"ח שהתפוצץ

זירת הפיצוץ ( צילום: סעיף 27א לפי חוק זכויות יוצרים )

הפיצוץ התרחש במהלך היום הראשון של טיול הישיבה התיכונית אורט מעלות תרשיחא בשביל ישראל. חדר המצב של משרד החינוך אישר את הטיול. מהמשרד נמסר שמבדיקה ראשונית עולה שהטיול "היה מוסדר לפי כל הנהלים בפיקוח והנחיות צה"ל". בצבא עדיין בודקים האם ניתן אישור לעבור בשטח הנוכחי באזור מצפה פאר במסגרת הטיול, וככל שניתן האם הוא עבר בצינורות המקובלים. מדובר בשטח סמוך מאוד לגבול, שבו היו שטחי כינוס של יחידות בצה"ל שאליו חיזבאללה גם ירה.

לפי הנחשד, קבוצת הנערים מצאה את הנפל, שיחקה בו והצטלמה איתו טרם הפיצוץ. לדברי אליהו גליל, אחד ההורים שבנו נכח באירוע, הילדים "התלהבו מהנפל, שנראה כמו פצצת מצרר עם מטען חלול". גליל סיפר כי בנו שלח לו אחרי האירוע את התמונה של נפל פצצת המצרר, שאותה הילדים אף החזיקו בידיים: "הם שיחקו בזה".

לדבריו, הפיצוץ לא התרחש באופן מיידי: "הם התלהבו, הצטלמו, כנראה שאחד הילדים שם אותה בתיק, והיא התפוצצה כשהתיק היה בצד". לדבריו, האסון נמנע מלהיות כבד אף יותר: "הדבר הזה בעיקרון היה יכול להיגמר הרבה יותר גרוע". גליל ציין כי בנו יצא ללא פגע פיזי, אך שנחשף למראות קשים של פצועים סביבו. על אופי הפציעות סיפר: "נפצעו שם הרבה נערים שאנחנו מכירים מהיישוב והאיזור. רסיסים בכתף, בעיניים, כל מיני מקומות לא סימפטיים".

24 בני אדם נפגעו בפיצוץ - כולם תלמידי התיכון. אחד מהם כאמור נהרג, שלושה נפצעו באורח קשה, 10 במצב בינוני ו-10 קל. כוחות הצלה רבים הוזעקו למקום. במרכז הרפואי זיו בצפת נקלטו עד כה 13 פצועים מהאירוע, שניים במצב קשה וחמישה במצב קל. בבית החולים רמב"ם בחיפה נקלטו שלושה בני נוער ומבוגר אחד בחדר ההלם. בזירה טופלו גם כמה נפגעי חרדה. לבית החולים לגליל בנהריה פונו שישה פצועים: אחד במצב קשב, ארבעה בינוני ואחד קל.

פינוי הפצועים לביה"ח רמב"ם ( צילום: גיל נחושתן )

( צילום: גיל נחושתן )

פינוי הפצועים לביה"ח ( צילום: גיל נחושתן )

המפכ"ל דני לוי אמר בזירת הפיצוץ כי מדובר ב"ילדים צעירים שיצאו לטיול, לדאבוננו הרוג אחד ופצועים בדרגות שונות. נפיק לקחים כדי שדברים כאלה לא יחזרו. גבינו עדויות ראשוניות, כול עד מוסר את מה שהוא יודע וזה לא תמיד מצטלב עם תמונת מצב כללית אחת. נבנה את התמונה המקיפה ונגיד איפה זה התחיל, איך זה קרה. ניקח עדויות מהמדריכים והתלמידים. אנחנו מניחים שזה חלק מפצצות אמל"ח כתוצאה מהמלחמה.

"כמעט ב-100% מדברים על מצרר" אמר. "כרגע אנחנו לא יודעים בוודאות מי ההרוג ואם החזיק את הנפל או לא. נפגשנו עם המאו"ג ואנשי הצבא, ונישאר עם העורף כדי לוודא שדברים כאלה לא יחזרו. יכול להיות שנאסור על אירועים כאלה בתקופה הקרובה".

דובר צה"ל מסר מוקדם יותר כי נסיבות האירוע בבדיקה. הצבא הקפיץ שלושה מסוקים של חיל האוויר וצוותי 669, כוח תאג"ד, צוותי סילוק פצצות של יחידת יהל"ם שמבצעים סריקות בשטח למציאת נפלים נוספים וכוחות רבים נוספים.

חימוש מצרר, נזכיר, הוא כלי נשק שנועד להגביר את ההרס של כלי נשק קונבנציונליים. במקום ראש נפץ אחד גדול, שגורם להרס כבד וממוקד במקום הפגיעה, חימוש המצרר נושא בתוכו עשרות או מאות פצצות קטנות יותר, שמיועדות להתפזר על פני שטח רחב, להגדיל את מספר הנפגעים ואת אזור הנזק, וכן להקשות על כוחות החילוץ וההצלה. חימוש מצרר יכול להיות פגזי ארטילריה, טילים או פצצות, ואפשר להטיל אותו מהיבשה, מהים ומהאוויר.

( צילום: אביהו שפירא )





חבר כיתת הכוננות תמיר דואדי ( צילום: אביהו שפירא )





מפקד תחנת קריית שמונה, אלעד בן לולו, אמר כי הדיווח על האירוע התקבל במוקד 100 בסביבות השעה 15:00 וכי "כל כוחות ההצלה האפשריים" הגיעו למקום. לדבריו, כל הנסיבות מתוחקרות ויש הרבה כוחות שמנסים להבין את מהות הפיצוץ. כשנשאל אם ההתרשמות היא שמדובר בנפל גדול או קטן, השיב: "כנראה קטן, אבל אי אפשר לדעת עדיין. הכוחות המקצועיים בודקים את הזירה, ואני מקווה שנגיע לחקר האמת כמה שיותר מהר, כל הפצועים פונו, הוענקו טיפולים מצילי חיים, וכל הפצועים פונו".

בעקבות האסון הכבד, מועצה אזורית הגליל העליון הודיעה כי כביש יפתח-מנרה חסום לתנועה בשני הכיוונים, וכן הגישה ליפתח מכיוון צומת יש"ע. במועצה קראו להימנע מהגעה לאזור.

תמיר דואדי, חבר כיתת כוננות, שיתף כי הגיע ראשון לזירה: "התחלתי לטפל, הוצאתי את ערכת החבישה שלי לטפל בהם, לעשות החייאה עם החבר'ה הצעירים. היה איתי עוד איזה מישהו מאיחוד והצלה, הגיע איתי ביחד. התחלנו לטפל ולעשות החייאה, בדרך לשם הזנקתי את המשטרה, איחוד הצלה ומד"א. כשהם הגיעו הבנתי שאם אני לא לוקח אחריות אז אני לא באירוע".

לדבריו, "באתי להגיד לאמבולנסים מי פצוע קשה, מי קל, למספר אותו כדי שיפנו אותו למסוקים שהגיעו. המשכנו לטפל בפצועים ולעשות להם חוסם עורקים, תחבושות והחייאה עד שהגיעו כולם. נשארתי עד הסוף, עד שראיתי שאחרון הילדים שם מתפנים".

מעיריית מעלות תרשיחא נמסר כי באירוע הקשה נפגעו תלמידים ואנשי צוות, וכי ראש העיר מוטי בן דוד והצוותים העירוניים "יצאו מיידית לשטח ופועלים בתיאום עם גורמי החירום, ההצלה והחינוך". לפי ההודעה, "בשעה זו פרטי האירוע ומצב הנפגעים עדיין בבירור. אנו פועלים לקבלת תמונת מצב מלאה ונעדכן בפרטים מאומתים בהמשך. בשלב זה לא יתקיימו ראיונות לתקשורת. נבקש לכבד את פרטיות התלמידים והמשפחות ולהימנע מהפצת מראש ידע שאינו מאומת".

לשכת ראש הממשלה מסרה כי נתניהו התעדכן בפרטי האירוע הקשה בצפון, ושוחח עם מנכ״ל מד״א אלי בין, עם שר החינוך יואב קיש ועם מזכירו הצבאי. "ראש הממשלה ביקש לוודא שהפצועים מתפנים במהירות האפשרית לבתי החולים וממשיך לקיים הערכות מצב שוטפות". השר קיש בדרכו צפונה לזירה ולבית החולים זיו בצפת, לשם פונו חלק מהפצועים.