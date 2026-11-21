בתום שעות של מצוד, לוחמי מג"ב עוטף ירושלים עצרו בן 16 בחשד למעורבות ב רצח קוסאי אלג'ולאני בן ה-13 בכניסה לבית הספר במחנה הפליטים שועפט. החשוד נעצר בתום פעילות מבצעית של הכוחות, ונתפס סמוך לאופנוע שרוף בכפר הפלסטיני אל-ג׳יב.

מעצר החשוד





אלג'ולאני נורה הבוקר למוות סמוך לבית ספר במחנה הפליטים שועפט שבמזרח ירושלים, כשהוא עם תיק בית הספר על גבו. המשטרה פתחה בחקירה ובמצוד אחר החשוד ברצח שנמלט.

הנער נפצע באורח אנוש מהירי והובא לחבירה עם צוות מד"א סמוך למחסום שועפט, שפינה אותו לבית החולים הדסה הר הצופים בירושלים, שם נקבע מותו. הירי התרחש לעיני תלמידים כאלג'ולאני היה עם תיק על גבו.

גלריה מעצר החשוד

הרוצח קרא לו. הזירה בשועפט, וקוסאי

תיעוד הרצח: קשה לצפייה





לפי עדויות, הרוצח קרא לו ואמר "בוא, רוצים להגיד לך משהו" ואז ירה בו כדורים בראשו ובבטנו. על פי תיעוד קשה לצפייה שהופץ הרוצח התחזה לשליח והמתין עד שהילד יגיע לזירה ואז ירה בו. אחד החשדות שנבדקים הוא שהרצח בוצע על רקע מאבקים בין קבוצות שונות בתחום הסמים.

הדיווח על הירי התקבל במוקד מד"א בשעה 07:37 הבוקר. חובש רפואת חירום במד"א שלום שגיא סיפר: "העבירו אלינו את הנער במחסום כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה, עם פציעה חודרת בגופו. התחלנו מיד בביצוע פעולות החייאה תוך כדי שהעברנו אותו לניידת טיפול נמרץ ופינינו אותו לבית החולים כשמצבו אנוש".