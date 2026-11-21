הנער נפצע באורח אנוש מהירי והובא לחבירה עם צוות מד"א סמוך למחסום שועפט, שפינה אותו לבית החולים הדסה הר הצופים בירושלים, שם נקבע מותו. הירי התרחש לעיני תלמידים כשקוסאי היה עם תיק על גבו. על פי עדויות, הרוצח קרא לו ואמר "בוא, רוצים להגיד לך משהו" ואז ירה בו כדורים בראשו ובבטנו.

הנער נפצע באורח אנוש מהירי והובא לחבירה עם צוות מד"א סמוך למחסום שועפט, שפינה אותו לבית החולים הדסה הר הצופים בירושלים, שם נקבע מותו. הירי התרחש לעיני תלמידים כשקוסאי היה עם תיק על גבו. על פי עדויות, הרוצח קרא לו ואמר "בוא, רוצים להגיד לך משהו" ואז ירה בו כדורים בראשו ובבטנו.

הנער נפצע באורח אנוש מהירי והובא לחבירה עם צוות מד"א סמוך למחסום שועפט, שפינה אותו לבית החולים הדסה הר הצופים בירושלים, שם נקבע מותו. הירי התרחש לעיני תלמידים כשקוסאי היה עם תיק על גבו. על פי עדויות, הרוצח קרא לו ואמר "בוא, רוצים להגיד לך משהו" ואז ירה בו כדורים בראשו ובבטנו.

הדיווח על האירוע במוקד מד"א התקבל בשעה 07:37 הבוקר. חובש רפואת חירום במד"א שלום שגיא, סיפר: "העבירו אלינו את הנער במחסום כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה, עם פציעה חודרת בגופו. התחלנו מיד בביצוע פעולות החייאה תוך כדי שהעברנו אותו לניידת טיפול נמרץ ופינינו אותו לבית החולים כשמצבו אנוש".

הדיווח על האירוע במוקד מד"א התקבל בשעה 07:37 הבוקר. חובש רפואת חירום במד"א שלום שגיא, סיפר: "העבירו אלינו את הנער במחסום כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה, עם פציעה חודרת בגופו. התחלנו מיד בביצוע פעולות החייאה תוך כדי שהעברנו אותו לניידת טיפול נמרץ ופינינו אותו לבית החולים כשמצבו אנוש".

הדיווח על האירוע במוקד מד"א התקבל בשעה 07:37 הבוקר. חובש רפואת חירום במד"א שלום שגיא, סיפר: "העבירו אלינו את הנער במחסום כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה, עם פציעה חודרת בגופו. התחלנו מיד בביצוע פעולות החייאה תוך כדי שהעברנו אותו לניידת טיפול נמרץ ופינינו אותו לבית החולים כשמצבו אנוש".