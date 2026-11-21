קוסאי אלג'ולאני, נער בן 13, נורה הבוקר (שבת) למוות סמוך לבית ספר במחנה הפליטים שועפט במזרח ירושלים כשהוא עם תיק בית הספר על גבו. המשטרה פתחה בחקירה ומנסה להתחקות אחר החשוד ברצח שנמלט.
הנער נפצע באורח אנוש מהירי והובא לחבירה עם צוות מד"א סמוך למחסום שועפט, שפינה אותו לבית החולים הדסה הר הצופים בירושלים, שם נקבע מותו. הירי התרחש לעיני תלמידים כשקוסאי היה עם תיק על גבו. על פי עדויות, הרוצח קרא לו ואמר "בוא, רוצים להגיד לך משהו" ואז ירה בו כדורים בראשו ובבטנו.
הדיווח על האירוע במוקד מד"א התקבל בשעה 07:37 הבוקר. חובש רפואת חירום במד"א שלום שגיא, סיפר: "העבירו אלינו את הנער במחסום כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה, עם פציעה חודרת בגופו. התחלנו מיד בביצוע פעולות החייאה תוך כדי שהעברנו אותו לניידת טיפול נמרץ ופינינו אותו לבית החולים כשמצבו אנוש".
מהמשטרה נמסר: "שוטרי מחוז ירושלים ולוחמי מג"ב, פועלים על מנת לאסוף ראיות וממצאים ולהתחקות אחר זהות החשוד שנמלט. מחקירה ראשונית, עולה החשד שהרקע לאירוע פלילי".
תושבים במחנה הביעו כאב וזעזוע עמוק לנוכח המקרה הקשה, וקראו לקחת אחריות חינוכית וחברתית במאבק באלימות, בטרם יאבדו ילדים נוספים. "הילדים שלנו הם הדבר הכי יקר שיש לנו. עד מתי נמשיך לאבד את הפרחים שלנו? על כולנו לקחת אחריות ולפעול כדי לעצור את האלימות, לפני שנאבד עוד ילדים".
אמש נרצחה בפיצוץ רכב ברחוב הראשי בעיר טירה שבשרון הייא קאסם בת ה-31. שני ילדיה, בני שבע ושנתיים, נפצעו באורח קל בפיצוץ. על פי החשד, מטען הופעל ברכב. המשטרה מסרה כי הרקע "ככל הנראה פלילי". לקאסם אין עבר פלילי או כל מעורבות בפלילים.
בשבת שעברה נרצחה בפיצוץ רימון רסס בקונדיטוריה בכפר מנדא לינא קאסם (זידאן), בת 51 מדליית אל כרמל. לינא ירדה לקנות ממתקים ונפגעה מהרימון לעיני בעלה. היא האישה ה-20 שנרצחה השנה בחברה הערבית. מלבדה נפצעו ארבעה בני אדם נוספים, בהם הבעל עצמו - שאותו העבריינים דרסו.