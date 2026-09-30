"היו רגעים שהיינו בטוחים שזה הסוף. בזמן האירוע התפללנו, אמרנו 'שמע ישראל'. המטוס ביצע נחיתת חירום ורק אחרי שנחתנו הבנו מה באמת עברנו". כך סיפרה אחת הנוסעות הישראליות שהייתה היום (רביעי) על הטיסה של חברת התעופה פליי דובאי מדובאי לנתב"ג , שהוסטה לסעודיה בגלל קטטה בין הטייסים - ועוררה בישראל חשד לחטיפה.

גלריה חולצה מגואלת בדם. הנוסעים שניסו להפריד בין הטייסים ( צילום: סעיף 27א לפי חוק זכויות יוצרים )

"שמענו צעקות וצרחות ואז שראינו שפותחים את תא הטייס ויש שם דם", הוסיפה הנוסעת. "הבנו שהאדם שהיה במטוס דקר את הטייס באולר, נוסעים ישראלים ואנשי הצוות פשוט התנפלו עליו והצליחו להשתלט עליו".

אופיר שפיגל, שאמו הייתה בטיסה, סיפר ל-ynet: "הייתה לי שיחה קצרה עם אמא שלי. כמובן שהיה לחץ מאוד גדול כי היו שמועות על התרסקות וחטיפה' ולקח זמן עד שאמרו לנו שהם נחתו בשלום. קיבלנו הודעה מנוסעת שהייתה איתה על המטוס שהיא נחתה והיא בסדר, ואז היא התקשרה ואמרה שהיה אירוע ביטחוני והיא וכל הישראלים בסדר.

"השתלטו על התוקף והם על המסלול בסעודיה ומחכים לטיסה לישראל. היא אמרה שהייתה דרמה באוויר והם הרגישו שהמטוס צלל די הרבה, והיה אירוע מאוד מורכב. היא הייתה זמינה לכמה דקות ועכשיו היא לא זמינה כבר".

נועה, שהייתה על המטוס, סיפרה כי "זה היה מאוד מלחיץ. המטוס פשוט התחיל לצנוח. הייתה פה בהלה, התחילו צרחות במטוס של נוסעים שקלטו את האירוע. הבנו שאחד הטייסים נדקר ופשוט איבדו שליטה על המטוס".

"אנחנו בתוך המטוס, אף אחד לא יוצא", אמרה לאחר נחיתת החירום. "יש הרבה מאוד כוחות סעודיים בשטח. יש פה אנשים עם חולצות מלאות בדם, הם תפסו את המחבל. היה בלבול, אנשים היו בהלם. אנחנו מנסות לחזור הביתה".

ראיון עם אמא של אחד הנוסעים בטיסת פליי דובאי ( צילום: Reuters )





מרים שהייתה גם כן במטוס סיפרה בריאיון ל-i24NEWS כי "שמענו צרחות במטוס. לאחר מכן פתחו את תא הטייס, ראינו כמויות של דם, ומישהו דקר את הטייס עם אולר. הרגשנו שאנחנו עומדים להתרסק, צרחתי 'שמע ישראל'. היו פה רופא ואחות שנתנו טיפול ראשוני לטייס. הישראלים ניטרלו את הדוקר ביחד עם הצוות שהיה, נחתנו נחיתת חירום. היו גם רגעים שחשבנו שאנחנו לא יוצאים מזה בחיים".

נוסע נוסף אמר לרשת 13: "ישבתי באמצע המטוס וזה היה בתא הטייס אז לא ראיתי הכל. היה ניתוק של כל מערכת החשמל, אמרו שהטייס התחיל לרסק את כל המכשור. הייתה קריאה לבוא ולעזור להשתלט על הטייס, וראיתי את הישראלים קופצים לתא הטייס. הייתי עם הילדים הקטנים, אנשים נכנסו לפאניקה".

לדבריו, "כל הישראלים באמת עשו מאמץ, צעקו לכולם לשבת ולא ליצור עומס תנועה. החבר'ה הישראלים השתלטו על האירוע והצילו את המטוס. הטייס היה שם עם שמירה, שמרו עליו כל הזמן כדי לראות שהוא לא עושה שום דבר. זה לא אירוע תמים, זה לא היה קטטה, זה משהו שלא קורה הרבה.

"פינו אותנו לטרמינל, נתנו לנו אוכל ומים ויש צוותים רפואיים שמטפלים בנו. יש פצועים אבל יחסית מאוד קל. יצרתי קשר עם המשפחה, אנחנו רוצים רק לחזור כמה שיותר מהר הביתה".

שינוי המסלול של המטוס

חלק מהנוסעים מביעים חשש מחזרה ארצה עם פליי דובאי, וביקשו פתרון חלופי. ל-ynet נודע כי ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כ"ץ הנחו את צה"ל לשלוח מטוסי חילוץ צבאיים לנוסעי הטיסה. עוד קודם נודע שאל על הודיעה למדינה שהיא נכונה לסייע בהשבת הישראלים לארץ מסעודיה, ולהוציא מטוס חילוץ באופן מיידי.

בצה"ל ובחיל האוויר נערכים כעת להוצאת מטוס צבאי, אך עדיין לא התקבלה החלטה סופית בעניין. מדובר באירוע מורכב, בשל היעדר יחסים דיפולמטיים עם סעודיה.