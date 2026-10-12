- שממנו נהרג תלמיד בן 14 - מוצב שלט של קרן קיימת לישראל, שעליו כתוב: "חל איסור מוחלט להיכנס ליערות ולחניונים". באתר קק"ל אף נכתב כי "החל מ-25 במאי 2025 ועד להודעה חדשה, סינגל יער הרי נפתלי ודרך נוף הרי נפתלי סגורים בשל שיקום נזקי המלחמה".

- שממנו נהרג תלמיד בן 14 - מוצב שלט של קרן קיימת לישראל, שעליו כתוב: "חל איסור מוחלט להיכנס ליערות ולחניונים". באתר קק"ל אף נכתב כי "החל מ-25 במאי 2025 ועד להודעה חדשה, סינגל יער הרי נפתלי ודרך נוף הרי נפתלי סגורים בשל שיקום נזקי המלחמה".

בתגובה על שאלת ynet, הסבירו גורמים בקק"ל כי אין שינוי, וכי השלט עדיין תקף - בשל השרפות שהיו בצפון והמצב הביטחוני. לדבריהם, מדובר בשטח שאיש לא זיכה אותו.

בתגובה על שאלת ynet, הסבירו גורמים בקק"ל כי אין שינוי, וכי השלט עדיין תקף - בשל השרפות שהיו בצפון והמצב הביטחוני. לדבריהם, מדובר בשטח שאיש לא זיכה אותו.

בתגובה על שאלת ynet, הסבירו גורמים בקק"ל כי אין שינוי, וכי השלט עדיין תקף - בשל השרפות שהיו בצפון והמצב הביטחוני. לדבריהם, מדובר בשטח שאיש לא זיכה אותו.