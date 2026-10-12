סמוך לאזור שבו אירע בצהריים (שני) פיצוץ הנפל בגבול הצפון - שממנו נהרג תלמיד בן 14 - מוצב שלט של קרן קיימת לישראל, שעליו כתוב: "חל איסור מוחלט להיכנס ליערות ולחניונים". באתר קק"ל אף נכתב כי "החל מ-25 במאי 2025 ועד להודעה חדשה, סינגל יער הרי נפתלי ודרך נוף הרי נפתלי סגורים בשל שיקום נזקי המלחמה".
בתגובה על שאלת ynet, הסבירו גורמים בקק"ל כי אין שינוי, וכי השלט עדיין תקף - בשל השרפות שהיו בצפון והמצב הביטחוני. לדבריהם, מדובר בשטח שאיש לא זיכה אותו.
ראוי לציין כי קק"ל אינו גוף ביטחוני שחוסם מאזרחים גישה למקומות - את זה צריכים לעשות המשטרה או הצבא, שגם אחראים על נפלים וסכנות אחרות מסוג זה. בשלב זה, טרם ידוע אם התקבלו האישורים הנדרשים כדי לקיים טיול באזור. על אף שאוטובוס התלמידים צולם ליד השלט, אנשי קק"ל הבהירו כי לא ניתן לקבוע בוודאות שהפיצוץ אירע בשטחים שבאחריותם, שבהם נאסר לטייל שכן שלא נתנו להם להיכנס לאזור.
הפיצוץ התרחש במהלך היום הראשון בטיול השנתי של כיתה ח' בישיבה התיכונית אורט מעלות תרשיחא בשביל ישראל. ממשרד החינוך נמסר שהטיול "היה מוסדר לפי כל הנהלים בפיקוח והנחיות צה"ל". בצבא עדיין בודקים האם ניתן אישור לעבור בשטח הנוכחי באזור מצפה פאר במסגרת הטיול, וככל שניתן האם הוא עבר בצינורות המקובלים. מדובר בשטח סמוך מאוד לגבול, שבו היו שטחי כינוס של יחידות בצה"ל שאליו חיזבאללה גם ירה.
לפי החשד, קבוצת הנערים מצאה את הנפל, שיחקה בו והצטלמה איתו טרם הפיצוץ. לדברי אליהו גליל, אחד ההורים שבנו נכח באירוע, הילדים "התלהבו מהנפל, שנראה כמו פצצת מצרר עם מטען חלול". גליל סיפר כי בנו שלח לו אחרי האירוע את התמונה של נפל פצצת המצרר, שאותה הילדים אף החזיקו בידיים: "הם שיחקו בזה".
24 בני אדם נפגעו בפיצוץ - כולם תלמידי חטיבת הביניים. אחד מהם כאמור נהרג, שלושה נפצעו באורח קשה, 10 במצב בינוני ו-10 קל. כוחות הצלה רבים הוזעקו למקום. במרכז הרפואי זיו בצפת נקלטו עד כה 13 פצועים מהאירוע, שניים במצב קשה, שלושה בינוני ושמונה קל. בבית החולים רמב"ם בחיפה נקלטו ארבעה פצועים: אחד במצב קשה, שניים בינוני ואחד קל. בזירה טופלו גם כמה נפגעי חרדה. לבית החולים לגליל בנהריה פונו שישה פצועים: אחד במצב קשה, ארבעה בינוני ואחד קל.