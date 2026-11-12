המשטרה פתחה בחקירת שוד שאירע היום (חמישי) בכפר קאסם, במהלכו כמה חשודים לבושים בבגדים שנראים כמדים שלפו כלי נשק, שדדו רכב ונמלטו מהמקום. המשטרה החלה לסרוק אחר החשודים.
בתיעוד ממצלמות אבטחה, נראה הרכב בו נסעו החשודים חוסם את נתיבו של רכב אחר. מהרכב יצאו שלושה גברים לבושים במה שנראה כמדי כוחות הביטחון, ובאיומי אקדח שודדים את נוסעי הרכב אותו חסמו לאור יום. לאחר מכן, נמלטו השודדים מהמקום.
אירוע חריג נוסף התרחש בכפר קאסם בראשית השבוע. מנהל תחנת דלק סמוכה לכפר, נפצע באורח בינוני ביום ראשון לאחר שככל הנראה העיר לאדם שנהג בפראות - שבתגובה דרס אותו. החשוד נמלט מהמקום.
המקרים החמורים בכפר קאסם הם רק דוגמה לפשיעה המשתוללת בחברה הערבית. זה כמה חודשים שעבריינים רעולי פנים פותחים בירי לעבר בתים, כלי רכב ועסקים בסכנין. מדובר במאות מקרים, ובזמן שהתושבים חיים בתחושת פחד ובחרדה מתמדת - הפושעים מתעדים עצמם במהלך הירי ומפיצים את הסרטונים ברשתות החברתיות.