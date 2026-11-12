בתיעוד ממצלמות אבטחה, נראה הרכב בו נסעו החשודים חוסם את נתיבו של רכב אחר. מהרכב יצאו שלושה גברים לבושים במה שנראה כמדי כוחות הביטחון, ובאיומי אקדח שודדים את נוסעי הרכב אותו חסמו לאור יום. לאחר מכן, נמלטו השודדים מהמקום.