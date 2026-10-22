זה כמה חודשים שעבריינים יוצאים רעולי פנים בשעות הצהריים, הלילה ולעיתים גם בשעות הבוקר המוקדמות ופותחים בירי לעבר בתים, כלי רכב ועסקים. מדובר במאות מקרים, ובזמן שהתושבים חיים בתחושת פחד ובחרדה מתמדת - הפושעים מתעדים עצמם במהלך הירי ומפיצים את הסרטונים ברשתות החברתיות.

זה כמה חודשים שעבריינים יוצאים רעולי פנים בשעות הצהריים, הלילה ולעיתים גם בשעות הבוקר המוקדמות ופותחים בירי לעבר בתים, כלי רכב ועסקים. מדובר במאות מקרים, ובזמן שהתושבים חיים בתחושת פחד ובחרדה מתמדת - הפושעים מתעדים עצמם במהלך הירי ומפיצים את הסרטונים ברשתות החברתיות.

רק במהלך 48 השעות האחרונות התרחשו 7 אירועי ירי בעיר, על פי דיווחי התושבים, מבלי שהמשטרה עצרה חשוד אחד. המצב מעורר דאגה רבה בקרב התושבים ובעלי העסקים בסכנין, שמותחים ביקורת על כך שהמשטרה לא מצליחה לעצור את התופעה ולשים קץ לירי המשתולל בעיר.

רק במהלך 48 השעות האחרונות התרחשו 7 אירועי ירי בעיר, על פי דיווחי התושבים, מבלי שהמשטרה עצרה חשוד אחד. המצב מעורר דאגה רבה בקרב התושבים ובעלי העסקים בסכנין, שמותחים ביקורת על כך שהמשטרה לא מצליחה לעצור את התופעה ולשים קץ לירי המשתולל בעיר.

רק במהלך 48 השעות האחרונות התרחשו 7 אירועי ירי בעיר, על פי דיווחי התושבים, מבלי שהמשטרה עצרה חשוד אחד. המצב מעורר דאגה רבה בקרב התושבים ובעלי העסקים בסכנין, שמותחים ביקורת על כך שהמשטרה לא מצליחה לעצור את התופעה ולשים קץ לירי המשתולל בעיר.

באחד הסרטונים שתועדו נראה חמוש יורה צרורות לעבר מבנה, בזמן שילד ששהה במקום נמצא ממש בקו האש. לאחר הירי נמלט היורה מהמקום. במקרה זה הילד לא נפגע, אך כמו רבים ממקרי הירי בחברה הערבית התקרית הייתה עלולה להסתיים בקורבן רצח נוסף.

באחד הסרטונים שתועדו נראה חמוש יורה צרורות לעבר מבנה, בזמן שילד ששהה במקום נמצא ממש בקו האש. לאחר הירי נמלט היורה מהמקום. במקרה זה הילד לא נפגע, אך כמו רבים ממקרי הירי בחברה הערבית התקרית הייתה עלולה להסתיים בקורבן רצח נוסף.

באחד הסרטונים שתועדו נראה חמוש יורה צרורות לעבר מבנה, בזמן שילד ששהה במקום נמצא ממש בקו האש. לאחר הירי נמלט היורה מהמקום. במקרה זה הילד לא נפגע, אך כמו רבים ממקרי הירי בחברה הערבית התקרית הייתה עלולה להסתיים בקורבן רצח נוסף.

אחד מבעלי העסקים בעיר תיאר בשיחה עם ynet: "עד היום אינני יודע מה הסיבה לירי לעבר העסק שלי. אני עובד כבר שנים ויש לי לקוחות, אבל הירי פגע קשות בפרנסה שלי. היקף המכירות ירד בכ-50%, אנשים חוששים להגיע לעסק בגלל אפשרות שיפתחו בירי בזמן שהם נמצאים במקום. אנחנו מתמודדים עם אסון של ממש, ונדרשת התגייסות רצינית כדי שנוכל לחיות בביטחון".

אחד מבעלי העסקים בעיר תיאר בשיחה עם ynet: "עד היום אינני יודע מה הסיבה לירי לעבר העסק שלי. אני עובד כבר שנים ויש לי לקוחות, אבל הירי פגע קשות בפרנסה שלי. היקף המכירות ירד בכ-50%, אנשים חוששים להגיע לעסק בגלל אפשרות שיפתחו בירי בזמן שהם נמצאים במקום. אנחנו מתמודדים עם אסון של ממש, ונדרשת התגייסות רצינית כדי שנוכל לחיות בביטחון".

אחד מבעלי העסקים בעיר תיאר בשיחה עם ynet: "עד היום אינני יודע מה הסיבה לירי לעבר העסק שלי. אני עובד כבר שנים ויש לי לקוחות, אבל הירי פגע קשות בפרנסה שלי. היקף המכירות ירד בכ-50%, אנשים חוששים להגיע לעסק בגלל אפשרות שיפתחו בירי בזמן שהם נמצאים במקום. אנחנו מתמודדים עם אסון של ממש, ונדרשת התגייסות רצינית כדי שנוכל לחיות בביטחון".