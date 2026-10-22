תופעת הירי בסכנין ממשיכה להשתולל באין מפריע - והתושבים מבועתים: זה כמה חודשים שעבריינים יוצאים רעולי פנים בשעות הצהריים, הלילה ולעיתים גם בשעות הבוקר המוקדמות ופותחים בירי לעבר בתים, כלי רכב ועסקים. מדובר במאות מקרים, ובזמן שהתושבים חיים בתחושת פחד ובחרדה מתמדת - הפושעים מתעדים עצמם במהלך הירי ומפיצים את הסרטונים ברשתות החברתיות. אלו רק כמה מהתיעודים שהפיצו העבריינים עצמם:
רק במהלך 48 השעות האחרונות התרחשו 7 אירועי ירי בעיר, על פי דיווחי התושבים, מבלי שהמשטרה עצרה חשוד אחד. המצב מעורר דאגה רבה בקרב התושבים ובעלי העסקים בסכנין, שמותחים ביקורת על כך שהמשטרה לא מצליחה לעצור את התופעה ולשים קץ לירי המשתולל בעיר.
באחד הסרטונים שתועדו נראה חמוש יורה צרורות לעבר מבנה, בזמן שילד ששהה במקום נמצא ממש בקו האש. לאחר הירי נמלט היורה מהמקום. במקרה זה הילד לא נפגע, אך כמו רבים ממקרי הירי בחברה הערבית התקרית הייתה עלולה להסתיים בקורבן רצח נוסף.
"במקום להילחם בעבריינים, המשטרה סוגרת עסקים שנפגעו"
אחד מבעלי העסקים בעיר תיאר בשיחה עם ynet: "עד היום אינני יודע מה הסיבה לירי לעבר העסק שלי. אני עובד כבר שנים ויש לי לקוחות, אבל הירי פגע קשות בפרנסה שלי. היקף המכירות ירד בכ-50%, אנשים חוששים להגיע לעסק בגלל אפשרות שיפתחו בירי בזמן שהם נמצאים במקום. אנחנו מתמודדים עם אסון של ממש, ונדרשת התגייסות רצינית כדי שנוכל לחיות בביטחון".
תושבת אחרת סיפרה: "הבן שלי היה סמוך לאחד המקומות שבהם בוצע ירי. הכדורים חלפו לידו והוא כמעט נהרג. המצב מסוכן ביותר, מצער שאיש אינו פועל מספיק כדי להחזיר את הביטחון והשקט לעיר".
ואולם, הירי לא מכוון רק לעסקים בעיר. על פי העדויות, נורו יריות גם לעבר ביתו של איש סולחה ומנהל בית ספר, וכן לעבר רכבים, בנוסף לעשרות בתי עסק בעיר. איש הסולחה אמר: "אין לי סכסוך עם אף אחד. נסעתי לחופשה, ובזמן ששהיתי בה ירו לעבר ביתי. עד עכשיו אין לי שום הסבר למעשה הזה".
בעל עסק נוסף מתח ביקורת על התנהלות המשטרה: "הדבר המוזר הוא שבמקום להילחם בעבריינים, המשטרה סוגרת עסקים שנפגעו מירי, כאילו אנחנו אלה שעומדים מאחורי הפשיעה. בסכנין יש מרכז מסחרי גדול ומכללה גדולה, והיא מושכת מבקרים מכל האזור. הירי פגע באופן משמעותי בפעילות המסחרית ובחיי החברה בעיר. אנחנו זקוקים לפעולה מיידית לפני שמישהו ייהרג. הכתובת על הקיר".
תושבים נוספים אמרו כי האלימות והפשיעה התפשטו ביישובים הערביים, אך לדבריהם, המצב בסכנין חצה כל קו אדום, כשאירועי הירי מתרחשים כמעט מסביב לשעון. "גם ביישובים ערביים אחרים מתרחשים שניים, שלושה או ארבעה אירועי ירי, אבל בסכנין המצב יצא מכלל שליטה. אם הציבור וההנהגה ימשיכו לשתוק, התופעה הזאת עלולה להתפשט ליישובים נוספים, וחייהם ופרנסתם של התושבים ימשיכו להיות בסכנה", אמרו.
התושבים ובעלי העסקים קוראים לנקוט צעדים ממשיים להפסקת הירי, להגן על חיי התושבים ועל בתי העסק ולמצות את הדין עם המעורבים, לפני שאירוע נוסף יסתיים באובדן חיי אדם.
המשטרה מסרה: "המשטרה פועלת ככל יכולתה כדי להיאבק בפשיעה ובאירועי הירי. כוחות משטרה פרוסים בשטח במטרה לאתר את המעורבים ולעצור אותם".