ועדת הבחירות הציגה היום (שני) לבג"ץ מתווה לפיו ביום הבחירות יוצבו קלפיות ב-159 בתי אבות ברחבי הארץ. על פי הוועדה, היא פנתה ל-290 בתי אבות, שבהם הוצבו קלפיות בבחירות הקודמות, והמספר הסופי כולל את כל מי שנענה לבקשה ועמד בתנאים.

ועדת הבחירות הציגה היום (שני) לבג"ץ מתווה לפיו ביום הבחירות יוצבו קלפיות ב-159 בתי אבות ברחבי הארץ. על פי הוועדה, היא פנתה ל-290 בתי אבות, שבהם הוצבו קלפיות בבחירות הקודמות, והמספר הסופי כולל את כל מי שנענה לבקשה ועמד בתנאים.

ועדת הבחירות הציגה היום (שני) לבג"ץ מתווה לפיו ביום הבחירות יוצבו קלפיות ב-159 בתי אבות ברחבי הארץ. על פי הוועדה, היא פנתה ל-290 בתי אבות, שבהם הוצבו קלפיות בבחירות הקודמות, והמספר הסופי כולל את כל מי שנענה לבקשה ועמד בתנאים.