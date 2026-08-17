ועדת הבחירות הציגה היום (שני) לבג"ץ מתווה לפיו ביום הבחירות יוצבו קלפיות ב-159 בתי אבות ברחבי הארץ. על פי הוועדה, היא פנתה ל-290 בתי אבות, שבהם הוצבו קלפיות בבחירות הקודמות, והמספר הסופי כולל את כל מי שנענה לבקשה ועמד בתנאים.
המתווה שהוצג הוא מעין פשרה, לאחר שבוטלה הוראת השעה בנושא - בשל התנגדות הקואליציה - וההסדר להצבת קלפיות בבתי אבות לא סיעודיים הופסק. ועדת הבחירות עדכנה כעת כי על אף שהוסרה חובת הצבת הקלפיות, אלו ייפרסו בבתי אבות במידת האפשר.
בתחילת יולי, הסירה הקואליציה מהצעת חוק הבחירות את סוגיית הצבת קלפיות בבתי אבות שאינם סיעודיים, למרות שוועדת הבחירות המרכזית ביקשה לאשר זאת, כדי לסייע להצבעה של קשישים ובני הגיל השלישי שנמצאים בדיור מוגן. ההתנגדות בקואליציה לתיקון בחוק נחשפה ב-ynet.
בליכוד הובילו את ההתנגדות להצעה, כשמקורות הודו כי הסיבה היא חשש שמבוסס על סטיגמה מסיוע אלקטורלי למפלגת ישראל ביתנו, שכן במסגרת בתי האבות שאינם סיעודיים נכללים גם מקבצי דיור של עולים חדשים שהגיעו לגיל פרישה.
אזרחים ותיקים המתגוררים במוסדות דיור מוגן ברחבי הארץ הגישו עתירה בהולה לבג"ץ. הם טענו כי עבור אלפי דיירים מבוגרים, ובהם מי שנעזרים בהליכונים ובכיסאות גלגלים, ביטול הקלפיות עלול להפוך את מימוש זכות ההצבעה לקשה ואף בלתי אפשרי.
בדיון שהתקיים בשבוע שעבר השופטים קיבלו את הצהרת המדינה כי יוצבו קלפיות נגישות שייתנו מענה לקשישים - במקום הקלפיות שיוסרו - אך ביקשו עדכון בתוך שישה ימים להצגת מתווה מספק. נשיא בית המשפט העליון, השופט יצחק עמית, מתח ביקורת, ואמר כי "זו פעם ראשונה שהכנסת מצמצמת את יכולת הציבור להצביע". עם זאת, השופטת כנפי שטייניץ והשופט גרוסקופף תהו על יכולתו של בג"ץ להתערב בנושא.