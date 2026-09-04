רוכב אופנוע כבן 48 נהרג הלילה (בין חמישי לשישי) בתאונה עצמית בכביש 7 במחלף שורק. צוות מד"א נאלץ לקבוע את מותו במקום.
פראמדיק מד"א גל גניש והחובש הבכיר מאיר אביבי סיפרו: "הובילו אותנו אל רוכב האופנוע ששכב על הכביש מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה לאחר שנפצע במהלך רכיבה. ביצענו בדיקות רפואיות אך לצערנו פציעותיו היו משמעותיות ונאלצנו לקבוע את מותו במקום".
רק השבוע מניין ההרוגים השנה בתאונות הדרכים חצה את הרף הכואב והעגום של 300 בני אדם. חודש אוגוסט החולף התברר כחודש המדמם ביותר השנה והחמור ביותר ביחס לחודשי אוגוסט ב-22 השנים האחרונות - כאשר 44 בני אדם קיפחו את חייהם בתוך חודש אחד בלבד.
ניתוח של עמותת "אור ירוק", המתבסס על נתוני הלמ"ס והרלב"ד, מעלה כי קיץ 2026 (יוני, יולי ואוגוסט) היה הקטלני ביותר בכבישים מזה שני עשורים, עם 122 בני אדם שנהרגו בתאונות דרכים. מדובר בעלייה של 4.2% בהשוואה ל-117 הרוגים בקיץ 2025. זו השנה הרביעית ברציפות שבה נרשמת עלייה במספר ההרוגים בחודשי הקיץ. גם בגזרת הילדים (גילאי 0–14) מדובר בקיץ הגרוע ביותר בעשור האחרון, כש-12 ילדים קיפחו את חייהם - לעומת שמונה בקיץ הקודם.