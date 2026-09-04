פראמדיק מד"א גל גניש והחובש הבכיר מאיר אביבי סיפרו: "הובילו אותנו אל רוכב האופנוע ששכב על הכביש מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה לאחר שנפצע במהלך רכיבה. ביצענו בדיקות רפואיות אך לצערנו פציעותיו היו משמעותיות ונאלצנו לקבוע את מותו במקום".

פראמדיק מד"א גל גניש והחובש הבכיר מאיר אביבי סיפרו: "הובילו אותנו אל רוכב האופנוע ששכב על הכביש מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה לאחר שנפצע במהלך רכיבה. ביצענו בדיקות רפואיות אך לצערנו פציעותיו היו משמעותיות ונאלצנו לקבוע את מותו במקום".

פראמדיק מד"א גל גניש והחובש הבכיר מאיר אביבי סיפרו: "הובילו אותנו אל רוכב האופנוע ששכב על הכביש מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה לאחר שנפצע במהלך רכיבה. ביצענו בדיקות רפואיות אך לצערנו פציעותיו היו משמעותיות ונאלצנו לקבוע את מותו במקום".

. חודש אוגוסט החולף התברר כחודש המדמם ביותר השנה והחמור ביותר ביחס לחודשי אוגוסט ב-22 השנים האחרונות - כאשר 44 בני אדם קיפחו את חייהם בתוך חודש אחד בלבד.

. חודש אוגוסט החולף התברר כחודש המדמם ביותר השנה והחמור ביותר ביחס לחודשי אוגוסט ב-22 השנים האחרונות - כאשר 44 בני אדם קיפחו את חייהם בתוך חודש אחד בלבד.