מניין הקורבנות בכבישי ישראל חצה היום (רביעי) את הרף העגום והכואב של 300 בני אדם מתחילת השנה. אמנם מדובר בירידה של כ-2.9% לעומת התקופה המקבילה בשנה שעברה, אז מדובר היה ב-311 בני אדם, אך הנתון הסטטיסטי הזה נבלע מול התמונה הקשה שמצטיירת מחודשי הקיץ האחרונים. חודש אוגוסט החולף התברר כחודש המדמם ביותר השנה והחמור ביותר ביחס לחודשי אוגוסט ב-22 השנים האחרונות - כאשר 44 בני אדם קיפחו את חייהם בתוך חודש אחד בלבד.

גלריה 300 הרוגים בכבישים ב-2026 - ו-44 תוך חודש ( צילום: תיעוד מבצעי מד"א )

כאמור, מתחילת השנה נהרגו בכבישי ישראל 302 בני אדם, בהם 245 גברים ו-57 נשים, זאת לאחר שהיום התווספו למניין הקורבנות שלושה בני אדם : קשישה בשנות ה-80 שנהרגה מפגיעת רכב בתל אביב, ושני גברים כבני 30 ו-40 שנהרגו בתאונה בכביש 675 בעמק יזרעאל. עוד 1,125 בני אדם נפצעו באורח קשה. מנתוני הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים המעודכנים להיום עולה כי מרבית הקורבנות נהרגו בדרכים בינעירוניות (191 בני אדם) ולפחות 100 נהרגו בתוך הערים.

בחלוקה לפי משתמשי הדרך, המספר הגבוה ביותר נרשם ברכב הפרטי עם 106 נהגים ונוסעים, אחריהם ברשימה הולכי הרגל עם 74 הרוגים, 63 רוכבי אופנוע וקטנוע, ו-22 רוכבי כלים-דו גלגליים קלים כמו קורקינטים ואופניים חשמליים - זינוק חריף של כ-38% בהשוואה ל-16 בתקופה המקבילה. בגזרת הרכב הכבד נרשמה ירידה קלה, עם 30 הרוגים בתאונות במעורבות משאיות, 25 בתאונות במעורבות אוטובוסים ושישה באוטובוסים זעירים.

ניתוח של עמותת "אור ירוק", המתבסס על נתוני הלמ"ס והרלב"ד, מעלה כי קיץ 2026 (יוני, יולי ואוגוסט) היה הקטלני ביותר בכבישים מזה שני עשורים, עם 122 בני אדם שנהרגו בתאונות דרכים. מדובר בעלייה של 4.2% בהשוואה ל-117 הרוגים בקיץ 2025. זו השנה הרביעית ברציפות שבה נרשמת עלייה במספר ההרוגים בחודשי הקיץ. גם בגזרת הילדים (גילאי 0–14) מדובר בקיץ הגרוע ביותר בעשור האחרון, כש-12 ילדים קיפחו את חייהם - לעומת שמונה בקיץ הקודם.

"הממשלה הבאה חייבת לשים בראש סדר העדיפויות את הצלת החיים בכבישים" ( צילום: עוז מועלם )

"300 הרוגים בתאונות דרכים מסמלים את הכישלון הגדול של משרד התחבורה והבטיחות בדרכים", אמר עו"ד יניב יעקב, מנכ"ל עמותת אור ירוק. "מדינת ישראל הציבה לעצמה יעד של ירידה מתחת ל-300 הרוגים עד שנת 2015. כלומר, לפני יותר מעשור היינו צריכים לרדת מתחת ל-300 הרוגים בשנה מלאה. הכישלון הזה מסמל את האדישות הממשלתית בנוגע לחיים של כולנו בכביש. הממשלה הבאה תהיה חייבת לשים בראש סדר העדיפויות שלה את הצלת החיים בכבישים. רק אישור תוכנית לאומית רב-שנתית יחזיר את ישראל למסלול של ירידה קבועה בהרוגים וימנע את הצער והכאב הנלווים למחדל הזה".

נתוני ההרוגים בכבישים אומנם רשמו ירידה קלה ביחס לשנה שעברה, אך יש לציין כי בתחילת השנה נרשמה ירידה ארוכה ומשמעותית בנסיעה בכבישים במהלך המלחמה עם איראן. בתקופה זו נוצר פער גדול מהשנה שעברה - שמאז רק הולך ומצטמצם. השנה הזו צפויה להסתיים עם נתונים דומים לקודמתה.

האכיפה הוגברה - אך הרלב"ד משותק

המציאות המדממת בכבישים מתרחשת בזמן שהזרוע האוכפת דווקא הגבירה פעילות. בחודשים האחרונים יצאה המשטרה במבצעי אכיפה ממוקדים נגד עבירות מסכנות חיים, מדי שבוע, לצד החמרת האכיפה במצלמות הכביש וחלוקת קנסות גם על סטייה ולו הקלה ביותר מהמהירות המותרת. בנוסף, הושק פרויקט "שוטרי הדרך" עם 100 מצלמות ברכבי השוטרים לתיעוד עבירות תנועה בזמן אמת, ולאחרונה נכנסה לתוקף רפורמת הניקוד החדשה שמחמירה את הענישה נגד נהגים מסוכנים.

אלא שמנגד, הגוף שאמור להוביל את המניעה, ההסברה ומימוש התוכנית הלאומית לבטיחות בדרכים - הרלב"ד - נותר כמעט נטול אמצעים. התקציב בהיקף 350 מיליון שקלים שהובטח למימוש התוכנית רחוק מלהגיע ליעדו, והכספים שנותרו מוחזקים בידי משרד התחבורה מונעים הוצאה לפועל של מרבית הסעיפים והפרויקטים בשטח.

השיתוק המבני הזה אינו חדש. כזכור, היו"ר הקודם של הרשות, ניצב בדימוס יורם הלוי, בחר להתפטר מתפקידו תוך שהוא מטיח ביקורת חריפה על היותה של הרשות גוף נטול סמכויות ותקציב עצמאי, וקרא לעשות בה שינוי עומק או פשוט לסגור אותה. מאז שנכנס לתפקיד היו"ר מוטי אדרעי, הבעיות הארגוניות רק מעמיקות: דובר הרלב"ד אילן מרסיאנו פוטר, ולא מונה במקומו איש מקצוע אחר לניהול המערך מול התקשורת והציבור. בנוסף, לפי מקורות בארגון, אדרעי נמנע מעימותים עם משרד התחבורה שתוקע את התקציב המיועד לעשייה המהותית של הארגון.

יעדי התוכנית הלאומית רחוקים, משרד התחבורה: "יישומה משלב כמה משרדים וגופים" ( צילום: שלו שלום )

תמונת המצב הנוכחית מעמידה בספק כבד את השגת היעד המרכזי של התוכנית הלאומית, שהוגדר כהורדת מספר ההרוגים ב-25% בתוך חמש שנים וב-50% בתוך עשור. בינתיים, נראה כי היעד הזה רק הולך ומתרחק.

ממשרד התחבורה נמסר בתגובה: "בכל הנוגע לתוכנית הלאומית, יישומה כידוע משלב כמה משרדי ממשלה וגופים ביצועיים. במסגרת הפעילות כבר יצא לדרך בין היתר פרויקט 'עיר בטוחה' בהיקף של כ-120 מיליון שקלים לצד פעולות בתחומי התשתיות, המחקר, החינוך, ההסברה והאכיפה. באשר לפעילות יו"ר הרלב"ד, תנ"צ (בדימוס) מוטי אדרעי, יצוין כי מאז כניסתו לתפקיד הוא מעורב באופן ישיר ושוטף בתהליכים המרכזיים שמקדמת הרשות ובגיבוש סדרי העדיפויות שלה. בימים אלה ובהמשך לעבודה שבוצעה בחודשים האחרונים מקודמת התחדשות וארגון מחדש של פעילות הרלב"ד במטרה לחזק את יכולתה להשפיע באופן אפקטיבי ומדיד על צמצום התאונות והנפגעים".