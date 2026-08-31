העסקה מקבלת משנה חשיבות בשל המשמעות של מה שנראה כברית כלכלית-ביטחונית בין שתי המדינות מול טורקיה. מאז מלחמת חרבות ברזל נמצאת ישראל בחיכוך דיפלומטי מתעצם מול הנשיא רג'פ טאיפ ארדואן – חיכוך

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