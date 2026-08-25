שעות אחרי שחבר הכנסת צבי סוכות (הציונות הדתית) תועד מנתץ אנדרטה בכפר הפלסטיני מאדמא ליד שכם - הסערה לא שוככת. בזמן שגם במפלגתו תהו האם מדובר ב"התאבדות פוליטית", בצה"ל דרשו להחריף את התגובה הישראלית הרשמית בגלל הנזק הביטחוני שגורמת הפרובוקציה; ובינתיים, התיעוד של סוכות ממשיך לעורר הדים ברחבי העולם, ולגרום גם לנזק מדיני. "זה מסמר בארון הקבורה של הלגיטימיות הישראלית ביהודה ושומרון", מסרו במשרד החוץ.

סוכות בליווי צה"ל מנתץ אנדרטה פלסטינית





גלריה ( צילום: מתוך X )

הסרטון של סוכות נחשף למאות אלפים ברשת X בלבד, ולרבים נוספים ברשתות החברתיות השונות. גורמים במשרד החוץ הדגישו כי "מעשים אלו לצד מעשי אלימות המתנחלים בגדה גורמים לכך שהנושא שב ועולה על סדר היום. עד עתה, הצליחו במשרד החוץ לעצור את הקריאות לסנקציות נגד ההתנחלויות, אך מעשיהם של בן גביר וסוכות יובילו בקרוב להגברת הלחץ על ישראל לפעול נגד הגורמים האלימים".

לדבריהם, "יש אפילו סימנים לכך שהממשל בארה"ב החל לאחרונה לפקוח עין על המתרחש בגדה. תעיד על כך אמירתו מהעת האחרונה של שגריר ארה"ב בישראל מייק האקבי ( "לסלק את הטרוריסטים הישראלים" - א"א).

לא בעדיפות הראשונה

בגלל הנזק, בצה"ל ביקשו להחריף את המסרים בתגובה למעשיו של סוכות. גורם ביטחוני אף הזהיר כי "זירת יו"ש על גחלים לוחשות - ועלולה לבעור בכל רגע". הגורמים הסבירו כי ה"גפרור", שעלול להצית את יהודה ושומרון, יכול לבוא לידי ביטוי בכמה היבטים ולא רק בפשיעה הלאומנית.

רצף האירועים האחרונים ביהודה ושומרון מחדד את בעיית המשילות העמוקה, שהולכת ומתרחבת באזור הדמדומים שמעבר לקו הירוק. הממשלה אמנם מתעסקת בשטח, אך היא עושה זאת בעיקר ברבדים שנוחים וטובים לה פוליטית, וקולם של הבכירים לא נשמע למול אירועי פשיעה לאומנית שמערערים את המציאות ביו"ש.

אירועי הקצה תופסים תאוצה, בצה"ל ביקשו להחריף את התגובה ( צילום: דובר צה"ל )

במערכת הביטחון מדברים על אירועי המפגע הבודד, שהחלו לצבור תאוצה במהלך הימים האחרונים, והרצון של ארגוני טרור להרים ראש. הפיגוע בכפר עוגז לצד הפיגוע בגוש עציון וחטיפת הנשק בכיכר רימונים הם אירועים שהתרחשו באחרונה ברקע הפיגוע הקשה שהיה בכפר תל לפני כמה שבועות. לכן, כל אחד מאלה הם "גפרורים" שיכולים להצית את המצב ביהודה ושומרון.

מלבד אירועי הפיגועים ישנם גם אירועי קצה שתופסים תאוצה ביהודה ושומרון ומתרחשים בדחיפות, בהם כפר קוסרה והמצור של קיצונים על משפחה פלסטינית, מעצר המילואימניק החמוש בשטחי C - וכמובן אירוע ניפוץ האנדרטה של ח"כ סוכות.

בצה"ל הסבירו כי ניפוץ אנדרטאות היא פעולה שמבוצעת מעת לעת ואחת כזו תוכננה לצאת לפועל בקרוב. בנוסף, ציינו כי כי גם האנדרטה אותה ניפץ צבי סוכות הייתה אמורה לההירס בזמן הקרוב - אלא שזה לא נמצא בעדיפות ראשונה נוכח המשימות המבצעיות של צה"ל, שעסוק בלכידת מחבלים, איסוף אמל"ח ואבטחת נקודות ההתיישבות הרבות שעלו על הקרקע. צה"ל, שמתוח עד הקצה בשל רצף המשימות, נמצא כעת עם 24 גדודים ביו"ש - חלקן כולל גם אבטחת מתיישבים בנקודות.

מי שלא רואה בכך נזק מדיני וביטחוני ומיהרה להגן על סוכות היא ח"כ טלי גוטליב, שהאשימה את צה"ל: "איך מפקד האזור איפשר מלכתחילה את הקמת 'אנדרטת השהידים'. ח"כ צבי סוכות עשה את שהצבא לא עשה. סוכות פנה שוב ושוב לגורמי הצבא להסיר את החרפה הזו שמהללת שהידים, אך הצבא לא נענה לדרישתו המוצדקת. לגנות?? ממש לא!".

לטענת יו"ר הדמוקרטים, יאיר גולן, סוכות לא פועל בחלל ריק: "זו רוח המפקד של נתניהו - להתעלם מהתרעות מערכת הביטחון, לתת גיבוי לקיצונים ולטרור היהודי, לייצר הסלמה ולסכן את חיילי צה"ל כדי לשמר את השלטון שלו. אין לנתניהו ממשלה בלי צבי סוכות. ולכן פעם אחר פעם, ביטחון ישראל וחיילי צה"ל נדחקים הצידה כדי לשמור על הקואליציה שלו. במדינה מתוקנת, אדם כמו סוכות, הוא לא יו"ר ועדת החינוך - אלא עבריין מסוכן שפוגע בביטחון ישראל ועומד לדין".

"קיצוני מהימין וסביבו חיילים שצופים"

התיעוד של סוכות זכה תוך שעות, כאמור, לתהודה רחבה ברשתות החברתיות, והופץ בין היתר על ידי חשבונות חדשותיים ומשפיענים בעלי קהלים גדולים ברחבי העולם. לצד תיעוד האירוע, בחלק מהפרסומים הודגש כי חבר הכנסת פעל בליווי כוחות צה"ל, והוא תואר כ"איש ימין קיצוני". הסרטון הופץ גם בחשבונות טורקיים ובחשבונות העוסקים בחדשות ובאירועים מהמזרח התיכון.

דוגמאות לחלק מהתגובות ברשת:

"חבר כנסת מהימין הקיצוני מרסק אנדרטה" ( צילום: מתוך X )





"חייל עומד ממש לידו" ( צילום: מתוך X )

הופץ גם בחשבון עם כמעט מיליון עוקבים ( צילום: מתוך X )

סוכות, מצדו, טען כי דרש מהצבא להסיר את האנדרטות אך הן נותרו במקומן. בצה"ל הגיבו בחריפות לטענתו, והבהירו כי "המשתתפים פעלו באופן שקרי ומניפולטיבי, ללא סמכות ובניגוד מוחלט למתווה שאושר. כוחות בגזרה הוסטו לטובת המשימה וסוכנו שלא לצורך".

סוכות ביקש לפני כחודש לסייר בכפרים אלו ונוספים, בתיאום קצין הכנסת וצה"ל. הסיור נקבע להבוקר ואושר לפני כמה ימים. הוא הגיע למקום וראה את האנדרטה, והחל לנתץ אותה בעזרת פטיש. בצה"ל לא הכירו את הנושא מראש, ואמרו שלא אישרו לו לעשות זאת.

בהודעתו על ניפוץ האנדרטאות מסר סוכות כי "לפני כמה ימים דרשתי לפעול להסרת האנדרטאות שמנציחות מחבלים בכפרי המרצחים מאדמא ובורין אך לצערי הן נותרו במקומן. לכן הגעתי בעצמי ופעלתי להסרתן. המסר שלי היום הוא פשוט וברור - לא ניתן יד למצב שבו מי שפגעו ביהודים ובחיילי צה"ל מונצחים כגיבורים ומוצגים בפני הדור הבא כדמויות להערצה". דובר צה"ל, נדגיש, ציין בהודעתו כי "כוחות המיועדים למשימות מבצעיות בגזרה הוסטו לטובת זה שלא לצורך - כל זאת בזמן שצה"ל נמצא תחת עומס מבצעי".

"החיילים צופים מהצד" ( צילום: מתוך X )

ראש הממשלה בנימין נתניהו פרסם הודעה נגד סוכות - בלי להזכיר את שמו - כעבור ארבע שעות מהתקרית: "צה"ל הוא הריבון ביהודה ושומרון ואמון על יישום החלטות הדרג המדיני. לקיחת החוק לידיים, בפרט ע"י אנשי ציבור, היא דבר פסול ומפריע לצה"ל להתמקד במשימותיו נגד הטרור וההסתה".

גם במפלגתו של סוכות לא היו מרוצים. "זה מהלך שמתואם עם הקמפיין? יש בו אסטרטגיה עמוקה שאני מפספס לחלוטין, או שסתם החלטנו להתאבד סופית? שואל באמת", כתב ח"כ אוהד טל בקבוצה פנימית של הציונות הדתית.