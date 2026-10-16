יו"ר פורום קו העימות משה דוידוביץ דורש להחריג את תקציבי יישובי הצפון מהקיצוץ הרוחבי המתוכנן בתקציבי משרדי הממשלה. לדבריו, הפגיעה בתקציבים עלולה להביא לביטול תוכניות לתושבים ולפגוע בביטחונם. בין הדרישות: שמירה על תקציבי מיגון הבתים והמוסדות, החינוך והרווחה, השיקום ומענקי האיזון לרשויות המקומיות.

נתניהו ודוידוביץ בישיבה עם ראשי רשויות מקו העימות, מרץ 26' ( צילום: עמיר בוחניק )

לקראת אישור הקיצות הצפוי מחרתיים, פנה היום (שישי) דוידוביץ, ראש המועצה האזורית מטה אשר, לראש הממשלה בנימין נתניהו. במכתב לנתניהו הוא דרש לעגן את ההחרגה במפורש בנוסח הצעת ההחלטה שתובא לאישור הממשלה, כך שתקציבי קו העימות לא ייפגעו מהקיצוץ, במישרין או בעקיפין. "זאת כפי שהתחייבת במפורש בישיבה עם ראשי רשויות פורום קו העימות", ציין דוידוביץ.

"קיצוץ בתקציבים יוביל לביטול תוכניות עבור תושבי קו העימות, ויפגע בביטחונם", כתב דוידוביץ. הוא הוסיף כי הרשויות המקומיות באזור מתמודדות כבר יותר משלוש שנים עם מציאות ביטחונית, כלכלית וחברתית מורכבת, ונדרשות במקביל לשמור על רציפות השירותים לתושבים, לחזק את החוסן הקהילתי, לקדם את שיקום היישובים ולהבטיח את ביטחון התושבים.

בין היתר, דורש הפורום לשמור על תקציבי תוכנית "מגן הצפון", המיועדת למיגון בתי התושבים והמוסדות; להחריג את כלל תקציבי החלטות הממשלה הנוגעות לקו העימות, לרבות בתחומי החינוך, הרווחה, סבסוד מעונות היום, הבריאות, התעסוקה, השיקום, הצמיחה הדמוגרפית, התשתיות והחוסן הקהילתי; וכן לשמור על מענקי האיזון של משרד הפנים המיועדים לרשויות באזור.

"תושבי קו העימות זכאים בזכות לשמירה על ביטחונם ושמירה על ביטחון ילדיהם, ואין זה מוסרי לפגוע בתקציבי השיקום שלהם בכל מערכי החיים", כתב דוידוביץ.