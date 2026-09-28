העיתונאי רביב דרוקר זומן היום (שני) לחקירה באגף התנועה של המשטרה, בעקבות תיעוד שבו הוא נראה אוחז בטלפון הנייד בזמן נהיגה. לאחר שנחקר, דרוקר שוחרר בשעה האחרונה לביתו. התיעוד, שפורסם לפני כמה ימים והופץ גם ברשתות החברתיות, לקוח מכתבה ששודרה בתוכנית "המקור" ברשת 13. צפו בתיעוד:
בעקבות פרסום התיעוד הוגשו למשטרה כמה תלונות נגד דרוקר. בין היתר, עו"ד אילן בומבך הגיש תלונה בשם הליכוד, שבה נטען כי דרוקר תיעד את עצמו מחזיק בטלפון בזמן נהיגה. באגף התנועה טוענים מנגד כי התלונות שהוגשו לא היו אלה שהובילו לזימונו של דרוקר לחקירה.
בתום החקירה שוחרר כאמור דרוקר לביתו. כעת ישקלו בימ"ר אגף התנועה כיצד להמשיך בטיפול במקרה, כשהאפשרות המסתמנת היא טיפול באמצעות קנס ונקודות, כמקובל בעבירות של שימוש בטלפון נייד בזמן נהיגה.
לפי הנחיות המשטרה, בזמן שהרכב בתנועה אסור לנהג לאחוז בטלפון הנייד או להשתמש בו שלא באמצעות התקן המאפשר שימוש ללא אחיזה. מוקדם יותר השנה אושרה גם החמרה במספר הנקודות הנרשמות בגין עבירת שימוש בטלפון בזמן נהיגה.