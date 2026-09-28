העיתונאי רביב דרוקר זומן היום (שני) לחקירה באגף התנועה של המשטרה, בעקבות תיעוד שבו הוא נראה אוחז בטלפון הנייד בזמן נהיגה. לאחר שנחקר, דרוקר שוחרר בשעה האחרונה לביתו. התיעוד, שפורסם לפני כמה ימים והופץ גם ברשתות החברתיות, לקוח מכתבה ששודרה בתוכנית "המקור" ברשת 13.

העיתונאי רביב דרוקר זומן היום (שני) לחקירה באגף התנועה של המשטרה, בעקבות תיעוד שבו הוא נראה אוחז בטלפון הנייד בזמן נהיגה. לאחר שנחקר, דרוקר שוחרר בשעה האחרונה לביתו. התיעוד, שפורסם לפני כמה ימים והופץ גם ברשתות החברתיות, לקוח מכתבה ששודרה בתוכנית "המקור" ברשת 13.

העיתונאי רביב דרוקר זומן היום (שני) לחקירה באגף התנועה של המשטרה, בעקבות תיעוד שבו הוא נראה אוחז בטלפון הנייד בזמן נהיגה. לאחר שנחקר, דרוקר שוחרר בשעה האחרונה לביתו. התיעוד, שפורסם לפני כמה ימים והופץ גם ברשתות החברתיות, לקוח מכתבה ששודרה בתוכנית "המקור" ברשת 13. צפו בתיעוד: