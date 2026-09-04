בכמה ראיונות, היה משהו שנשמע יוצא דופן, מוזר. הוא חזר על כך שהיו "המון-המון סימנים מעידים" שחמאס עומד לצאת למתקפה. צורת ההתבטאות צרמה לי. כל מי שעסק בחומרים הרגישים של 7 באוקטובר יודע היטב כי לא היו "המון" או "הרבה" סימנים מעידים. זהו בדיוק הכישלון של אמ"ן, 8200 ספציפית והשב"כ: באותו לילה היו שלושה-ארבעה סימנים מהותיים בלבד, ואלה נסתרו בידי "סימנים מצננים". כל אדם שנחשף לתחקירי צה"ל יודע זאת היטב.

בכמה ראיונות, היה משהו שנשמע יוצא דופן, מוזר. הוא חזר על כך שהיו "המון-המון סימנים מעידים" שחמאס עומד לצאת למתקפה. צורת ההתבטאות צרמה לי. כל מי שעסק בחומרים הרגישים של 7 באוקטובר יודע היטב כי לא היו "המון" או "הרבה" סימנים מעידים. זהו בדיוק הכישלון של אמ"ן, 8200 ספציפית והשב"כ: באותו לילה היו שלושה-ארבעה סימנים מהותיים בלבד, ואלה נסתרו בידי "סימנים מצננים". כל אדם שנחשף לתחקירי צה"ל יודע זאת היטב.

ההתבטאות של נתניהו העלתה מחשבה מטרידה: האם ייתכן שכמעט שלוש שנים אחרי הטבח, ראש הממשלה לא מכיר את פרטי התחקירים? האם ייתכן שישראל מנוהלת בידי אדם שבמסגרת מלחמת הכל-בכל הפוליטית, בכלל לא קרא מה היו הכשלים?

ההתבטאות של נתניהו העלתה מחשבה מטרידה: האם ייתכן שכמעט שלוש שנים אחרי הטבח, ראש הממשלה לא מכיר את פרטי התחקירים? האם ייתכן שישראל מנוהלת בידי אדם שבמסגרת מלחמת הכל-בכל הפוליטית, בכלל לא קרא מה היו הכשלים?

ההתבטאות של נתניהו העלתה מחשבה מטרידה: האם ייתכן שכמעט שלוש שנים אחרי הטבח, ראש הממשלה לא מכיר את פרטי התחקירים? האם ייתכן שישראל מנוהלת בידי אדם שבמסגרת מלחמת הכל-בכל הפוליטית, בכלל לא קרא מה היו הכשלים?

לפי בכירים במערכת הביטחון, אין סיבה להאמין שקרא אותם. לפי גורמים מעורים, הצבא לא העביר קבצים של התחקירים מחוץ לצה"ל. נתניהו לא קיים כל דיון סדור עם הרמטכ"ל והמטה הכללי, הנוכחי או הקודם, על תחקירי 7 באוקטובר. בוודאי שלא התקיימה ישיבת ממשלה בעניין.

לפי בכירים במערכת הביטחון, אין סיבה להאמין שקרא אותם. לפי גורמים מעורים, הצבא לא העביר קבצים של התחקירים מחוץ לצה"ל. נתניהו לא קיים כל דיון סדור עם הרמטכ"ל והמטה הכללי, הנוכחי או הקודם, על תחקירי 7 באוקטובר. בוודאי שלא התקיימה ישיבת ממשלה בעניין.

בדיקה קצרה מעלה מסקנה יוצאת דופן: נתניהו כלל לא דאג שהתחקירים יוצגו בפניו. לפי בכירים במערכת הביטחון, אין סיבה להאמין שקרא אותם. לפי גורמים מעורים, הצבא לא העביר קבצים של התחקירים מחוץ לצה"ל. נתניהו לא קיים כל דיון סדור עם הרמטכ"ל והמטה הכללי, הנוכחי או הקודם, על תחקירי 7 באוקטובר. בוודאי שלא התקיימה ישיבת ממשלה בעניין.