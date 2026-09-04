בדברים שאמר בנימין נתניהו בכמה ראיונות, היה משהו שנשמע יוצא דופן, מוזר. הוא חזר על כך שהיו "המון-המון סימנים מעידים" שחמאס עומד לצאת למתקפה. צורת ההתבטאות צרמה לי. כל מי שעסק בחומרים הרגישים של 7 באוקטובר יודע היטב כי לא היו "המון" או "הרבה" סימנים מעידים. זהו בדיוק הכישלון של אמ"ן, 8200 ספציפית והשב"כ: באותו לילה היו שלושה-ארבעה סימנים מהותיים בלבד, ואלה נסתרו בידי "סימנים מצננים". כל אדם שנחשף לתחקירי צה"ל יודע זאת היטב.
ההתבטאות של נתניהו העלתה מחשבה מטרידה: האם ייתכן שכמעט שלוש שנים אחרי הטבח, ראש הממשלה לא מכיר את פרטי התחקירים? האם ייתכן שישראל מנוהלת בידי אדם שבמסגרת מלחמת הכל-בכל הפוליטית, בכלל לא קרא מה היו הכשלים?
בדיקה קצרה מעלה מסקנה יוצאת דופן: נתניהו כלל לא דאג שהתחקירים יוצגו בפניו. לפי בכירים במערכת הביטחון, אין סיבה להאמין שקרא אותם. לפי גורמים מעורים, הצבא לא העביר קבצים של התחקירים מחוץ לצה"ל. נתניהו לא קיים כל דיון סדור עם הרמטכ"ל והמטה הכללי, הנוכחי או הקודם, על תחקירי 7 באוקטובר. בוודאי שלא התקיימה ישיבת ממשלה בעניין.
בפברואר 2025, בימים האחרונים של כהונת הרמטכ"ל הקודם הרצי הלוי, הוצגו התחקירים האחרונים בפני שר הביטחון, ולאחר מכן תא הכתבים הצבאיים – כדי שיוכלו לדווח עליהם לציבור.
ב-27 בפברואר שיגר ראש הסגל של נתניהו צחי ברוורמן מכתב למזכיר הצבאי של שר הביטחון. הוא התלונן שראש הממשלה לא קיבל את התחקירים לעיונו. בצה"ל התפלאו; בהחלט ראוי שנתניהו יראה את התחקירים כולם, אבל הוא מעולם לא ביקש זאת, וגם שר הביטחון כ"ץ לא העלה זאת. יתרה מזו: בצה"ל הציעו לנתניהו, הרבה לפני שהציבור נחשף לממצאים הקשים, לקרוא ולהעמיק בממצאי התחקירים. זה היה עוד במהלך עריכתם. נתניהו לא הביע כל עניין.
שר הביטחון מיהר להוציא "הוראה" להעביר את התחקירים. לשכת הרמטכ"ל פנתה לברוורמן והציעה לקבוע, והתקבלה הנחיה פנימית במטכ"ל להיערך להצגת התחקירים. עד כמה שידוע, בכך העניין נגמר. הלוי פרש מתפקידו כעשרה ימים מאוחר יותר. לשכת נתניהו מעולם לא חזרה לצה"ל כדי לקבוע מועד. זה דבר מדהים למדי. נתניהו טוען שאין לו שום חלק בכישלון. הכול על הצבא. אבל עד כמה שידיעתנו משגת – הוא מעולם לא טרח לקבל סקירה עליהם, לקרוא לעומק, או לקיים דיון בעניין.
לשכת נתניהו לא מסרה כל תגובה.
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