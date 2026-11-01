הפרקליטות הגישה הבוקר (ראשון) לבית המשפט העליון ערעור על הכרעת הדין ועל גזר הדין שבו הוטלו 22 שנות מאסר על דניס מוקין , ש הורשע ברצח דיאר עומרי (19) בעקבות עימות בין נהגים בכביש סמוך ליישוב גן נר במאי 2023. הפרקליטות מבקשת לקבוע כי מוקין ביצע את הרצח בכוונה ולא באדישות, כפי שנקבע בדעת רוב בבית המשפט המחוזי בנוף הגליל-נצרת - ולהחמיר בעונשו.

תיעוד הרצח





על פי הכרעת הדין, מוקין נהג ברכב כשהוא תחת השפעת אלכוהול וסמים ובזמן שהיה פסול מנהיגה. במהלך נסיעתו התרגז על אופן נהיגתו של עומרי, יצא מרכבו כשהוא אוחז באקדח שלוף וירה כמה פעמים באוויר. בהמשך התפתח בין השניים עימות, שבמהלכו ירה מוקין בעומרי שני כדורים מטווח קרוב. אחד מהם חדר ללבו וגרם למותו. לאחר שעומרי נפגע וניסה להימלט לעבר רכבו, המשיך מוקין לירות לכיוונו עד שאזלה התחמושת במחסנית. לאחר שעומרי התמוטט, עזב מוקין את המקום מבלי להגיש לו עזרה או להזעיק את כוחות ההצלה, ובהמשך ביקש מאחותו למסור למשטרה כי היא זו שנהגה ברכב.

בית המשפט המחוזי הרשיע את מוקין ברצח ובעבירות נוספות, אך שופטות ההרכב נחלקו בשאלה אם הרצח בוצע בכוונה או באדישות. בדעת רוב נקבע כי לא הוכח מעבר לספק סביר שהירי הקטלני, שבוצע במהלך ההתגוששות, נעשה בכוונה להמית. מנגד, בדעת המיעוט נקבע כי מכלול נסיבות האירוע, ובכללן הירי מטווח קרוב לעבר פלג גופו העליון של המנוח, המשך הירי לעברו בעת שנמלט והתנהגותו של מוקין לאחר המעשה, מבססים את המסקנה כי פעל בכוונה להמיתו.

בערעור טוענת המחלקה הפלילית בפרקליטות, באמצעות עו"ד מוחמד סראחנה, כי שגה בית המשפט כשבחן את שלבי האירוע בנפרד - במקום לראות בהם רצף אחד המעיד על כוונתו של מוקין. לעמדת הפרקליטות, הירי המודע מטווח אפס לעבר איברים חיוניים, לצד התנהלותו של מוקין לפני הירי ולאחריו, מבססים את המסקנה כי פעל בכוונה להמית.

גלריה דניס מוקין בדיון בחודש שעבר. "היה צריך לקבל מאסר עולם"

דיאר עומרי

עוד טוענת הפרקליטות כי גם אם תיוותר על כנה הקביעה שהרצח בוצע באדישות, העונש שנגזר על מוקין אינו משקף את חומרת המעשים ואת רמת האשם הגבוהה העולה מנסיבותיהם. לפיכך, מבקשת הפרקליטות מבית המשפט העליון להחמיר בעונשו.

מוקין הורשע בדצמבר 2025 ברצח באדישות. לאחר ההרשעה נשמעו צעקות בבית המשפט מצד אביו ואימו של הנרצח - אחמד וזהור עומרי. "זה מחבל. אתם פגעתם במערכת המשפט, המשטרה והפרקליטות. כל אחד יכול לרצוח ובסוף יגידו באדישות", אמרו. "הוא רצח את הבן שלנו בדם קר ובכוונה. הכול מתועד - אבל אחרי כל הדיונים הוסיפו אדישות".