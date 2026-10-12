עומאר טענה שוב ושוב כי היא ובני משפחתה מתמודדים עם איומים ברצח, שאותם היא מייחסת ל"רטוריקה פוליטית מלאת שנאה", במיוחד מצד טראמפ. רק בחודש שעבר נידון גבר ממינסוטה לשנה וחודשיים מאסר אחרי שהורשע ב

התזת חומץ