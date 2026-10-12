סוכנים פדרליים פשטו היום (ב') על ביתה של חברת הקונגרס הדמוקרטית אילהאן עומאר, פוליטיקאית אנטי-ישראלית קיצונית מהשמאל הרדיקלי של המפלגה, במסגרת חקירה פלילית שטבעה אינו ברור לגמרי לפי שעה, אך לפי דיווחים קשור לטענות של רפובליקנים שהיא הייתה מעורבת ב"הונאת הגירה". הפשיטה מעוררת עניין רב בארה"ב, משום שהיא מכוונת נגד חברת קונגרס שהנשיא דונלד טראמפ ואנשיו מרבים לתקוף, ומכיוון שהיא באה שלושה שבועות לפני בחירות אמצע הכהונה, שבהן חוזים סקרים שהדמוקרטים ינצחו ושטראמפ יאבד את הרוב בבית הנבחרים ובסנאט.
את החיפוש שנערך בשעת בוקר מוקדמת (לפי השעון המקומי) בביתה של עומאר בוושינגטון ביצעו סוכני מחלקת החקירות לביטחון המולדת (HIS), ומשרד המשפטים מסר כי הם ערכו אותו מתוקף צו שאישר להם שופט וכי "פעולת האכיפה היא חלק מחקירה פלילית פדרלית מתמשכת". רשת "פוקס ניוז" דיווחה כי הפשיטה נעשתה במסגרת חקירת הונאה פלילית הנוגעת למסמכי ההגירה של עומאר, שמולאו על-ידי אביה המנוח. עומאר היא ילידת סומליה ובת לפליטים סומלים, שהיגרה לארה"ב בגיל 12, אחרי ששהתה במחנה פליטים בקניה.
עומאר, המייצגת את מחוז הבחירה החמישי של מינסוטה, נבחרה לראשונה לבית הנבחרים בשנת 2018, ויחד עם המחוקקת רשידה טליב, שמוצאה פלסטיני, היא הפכה לחברת הקונגרס המוסלמית הראשונה בתולדות ארה"ב. יחד היו השתיים חלק מקבוצת מחוקקות שנקראה ה"סקווד", ושהייתה ידועה בעמדותיה הפרוגרסיביות והאנטי-ישראליות ובהתנגדותה החריפה לטראמפ. מאז היא נבחרה לבית הנבחרים עוד שלוש פעמים, וכעת היא מתמודדת על כהונה חמישית.
בכירים בממשל וגורמים רפובליקניים אחרים מעלים זה שנים שאלות בנוגע לעברה של עומאר, ובין השאר הם טוענים כי עומאר נישאה לאחיה כדי לסייע לו לקבל אשרת שהייה או הלוואת סטודנטים, וכי מדובר בהונאת הגירה. עומאר והגבר שבמרכז הפרשה, אזרח בריטי בשם אחמד נור סעיד אלמי, נישאו בשנת 2009 והתגרשו ב-2017, אבל היא מכחישה בתוקף את הטענות שהוא אחיה ומכנה אותן "שקרים מעוררי גועל". הרפובליקנים מאשימים את עומאר גם בתרמיות מס, והעלו את הטענה שהיא נכנסה לארה"ב בשנת 1995 תחת שם בדוי או זהות משפחתית אחרת כדי לעקוף את העיכובים בטיפול בבקשות פליטים.
בחודש מאי האחרון האשים סגן הנשיא ג'יי די ואנס גם הוא את עומאר בביצוע הונאת הגירה, ואמר כי הוא וסגן ראש הסגל בבית הלבן סטיבן מילר מנסים להבין כיצד לחקור את חברת הקונגרס ממינסוטה. "זה בהחלט נראה כמו משהו חשוד, אבל כולם זכאים לצדק שווה תחת החוק", אמר אז ואנס. "לכן אנחנו עומדים לחקור את זה. אנחנו עומדים לבדוק את זה. אם נחשוב שיש כאן עבירה, נעמיד לדין על העבירה הזו". במעמד אחר, בריאיון שהעניק למגיש הפודקאסט השמרן בני ג'ונסון, אמר ואנס – מבלי להציג ראיות – "אנחנו למעשה חושבים שאילהאן עומאר בהחלט ביצעה הונאת הגירה נגד ארצות הברית של אמריקה".
ראש הסגל של עומאר, קונור מקנאט, מסר אז בתגובה לדברי ואנס כי "זה אירוני במיוחד כשהדברים מגיעים ממי שאמר במפורש שהוא מוכן 'להמציא סיפורים' כדי להסיט את תשומת הלב של התקשורת. זהו שקר מגוחך וניסיון נואש להסיח את הדעת ממלחמת הברירה הלא-פופולרית של 'מפלגת הגנת הפדופילים', מעליית מחירי הדלק ומצניחתם המהירה של נתוני הרפובליקנים בסקרים". ב"מלחמה לא-פופולרית" התכוון מקנאט למלחמה שאליה יצא טראמפ באיראן, וב"מפלגת הגנת הפדופילים" כיוון לניסיונות לכאורה של ממשל טראמפ למנוע פרסום של מסמכים הקשורים לפרשת איל ההון הפדופיל ג'פרי אפשטיין.
טראמפ: "לאשפז אותה", עומאר: "אובססיבי"
עומאר הפכה כאמור בשנים האחרונות למטרה מרכזית עבור התקפותיו של טראמפ, והוא ואנשיו הרבו לתקוף לא רק אותה, אלא גם את הקהילה הסומלית הגדולה שחיה במינסוטה, ושאליה היא משתייכת. המתקפה הזו הגיעה לשיא בתחילת השנה, כשטראמפ שלח את סוכני ICE למבצע אכיפה גדול נגד מהגרים בלתי-חוקיים באזור, אף שככל הנראה רק מיעוט זעום מאנשי הקהילה הסומלית שם שוהים בארה"ב ללא אישור. עומאר ובעלי בריתה האשימו את טראמפ ברטוריקה אנטי-סומלית ואנטי-מוסלמית, והיא עצמה כינתה את ההתמקדות שלו בה "אובססיה מחרידה ולא-בריאה".
בפברואר אמר טראמפ כי יש "לאשפז במוסד" את עומאר ואת חברת הקונגרס רשידה טליב, ולשלוח אותן בחזרה "למקום שממנו באו". שתי המחוקקות מתחו ביקורת על טראמפ במהלך נאום מצב האומה שלו, בעת ששיבח את מדיניות ההגירה הנוקשה של ממשלו ואת פעולות האכיפה בתחום ההגירה.
עומאר טענה שוב ושוב כי היא ובני משפחתה מתמודדים עם איומים ברצח, שאותם היא מייחסת ל"רטוריקה פוליטית מלאת שנאה", במיוחד מצד טראמפ. רק בחודש שעבר נידון גבר ממינסוטה לשנה וחודשיים מאסר אחרי שהורשע בהתזת חומץ על עומאר במהלך נאום שנשאה. האיש, אנתוני ג'יימס קזמירצ'ק, הודה כי תקף את עומאר משום שלא הסכים עם דעותיה הפוליטיות הפרוגרסיביות.
ברשת CNN ציינו הערב כי פשיטת הסוכנים על ביתה של עומאר היא צעד חקירתי אגרסיבי וחריג ביותר מצד משרד המשפטים כשמדובר בפעולה נגד אדם המתמודד על תפקיד ציבורי זמן קצר כל כך לפני בחירות. לפי הרשת, בתקופות בחירות נוהג בדרך כלל המשרד לנקוט משנה זהירות.
תומכת ב-BDS, השוותה לאפרטהייד, נחסמה בדרך לישראל
הפשיטה על ביתה של עומאר באה אחרי שבשבוע שעבר תקף טראמפ כוכב מוסלמי עולה אחר במפלגה הדמוקרטית, המועמד למושב בסנאט מטעם מדינת מישיגן עבדול א-סייד. בהצהרה שבה הביע תמיכה ביריבו הרפובליקני של א-סייד, מייק רוג'רס, כינה טראמפ את א-סייד "קיצוני רדיקלי" ו"אוהד טרור". א-סייד גם הוא מבקר חריף של ישראל, והאשים אותה ברצח עם בעזה.
לעומאר יש כאמור היסטוריה ארוכה של הצהרות אנטי-ישראליות, הרבה לפני שאלה הפכו לנפוצות בפוליטיקה האמריקנית. עוד לפני מתקפת הטרור של 7 באוקטובר 2023 ומלחמת "חרבות ברזל" שבאה בעקבותיה היא הביעה תמיכה בתנועת ה-BDS הקוראת להחרים את ישראל, והשוותה את היחס של ישראל לפלסטינים למשטר האפרטהייד בדרום אפריקה. כמרבית חברי המחנה הפרוגרסיבי במפלגה הדמוקרטית היא מאשימה כיום את ישראל ברצח עם.
במהלך כהונתה הראשונה ספגה גינויים גם מעמיתיה במפלגה הדמוקרטית על הצהרות שהשמיעה נגד ישראל ושנתפסו בעיני רבים כאנטישמיות, במיוחד כשטענה שפוליטיקאים בארה"ב תומכים בישראל משום שהשדולה האמריקנית למען ישראל (איפא"ק) תורמת להם כסף. בשנת 2019 נרשמה סערה כשישראל אסרה עליה ועל חברת הקונגרס טליב להיכנס לתחומיה, צעד שגרר ביקורת על ישראל גם מצד תומכיה הבולטים במפלגה הדמוקרטית.