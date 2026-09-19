בארה"ב נמשכה גם הערב (יום שבת) הסערה מהחלטתו החריגה של הנשיא דונלד טראמפ לאסור על כניסתם לבית הלבן של כתבי רשת CNN, רשת MS NOW (שבעבר נקראה MSNBC) ואתר החדשות "פוליטיקו" , בטענה שנמאס לו מה"פייק ניוז" שאלו לכאורה מפיצים נגדו. עיתונאים משלושת הגופים הללו דיווחו כי כשניסו להיכנס היום למתחם אישורי הכניסה שלהם הוחרמו, והכתבות של CNN ו-MS NOW בבית הלבן נאלצו שתיהן לשדר מהמדרכה ברחוב סמוך.

גלריה כתבת CNN בטסי קליין משדרת מהרחוב ליד הבית הלבן, ומציגה את כיסוי הפלסטיק - שבו היה אישור הכניסה שלה שנלקח ממנה ( צילום: AP Photo/Jose Luis Magana )

גם כתבת CNN ג'וליה בנברוק שידרה מהרחוב. "נעשה את עבודתנו מכל מקום" ( צילום: Jim WATSON / AFP )

כתבת MS NOW אקיילה גרדנר נחה על כיסא בין השידורים. "המאבטח אמר שזה מעליו" ( צילום: Jim WATSON / AFP )

החרם של טראמפ מביא לשיא את המלחמה שהוא מנהל נגד שלל גופי תקשורת בארה"ב מאז שחזר לבית הלבן בשנה שעברה. אף שגם בכהונתו הראשונה נהג לתקוף את התקשורת הממסדית והיה זה שהפך בעשור שעבר את המונח "פייק ניוז" למונח שגור בפי כל, בפועל הוא נמנע אז מצעדים דרמטיים שכאלו, ובכהונתו השנייה הסלים את המאבק שלו באמצעי תקשורת שונים: הוא הגיש שלל תביעות נגד עיתונים ורשתות טלוויזיה שפרסמו דיווחים בעייתיים מבחינתו, כמו תביעת ענק של 10 מיליארד דולר נגד "וול סטריט ג'ורנל" שדיווח על ציור של אישה עירומה ששלח כברכת יום הולדת לפדופיל ג'פרי אפשטיין; הוא קרא שוב ושוב לרשות התקשורת הפדרלית (FCC) להעניש רשתות ששידרו תכנים שלא לרוחו, וניסה להביא לביטול תוכנית הלייט-נייט של ג'ימי קימל; והוא מרבה לעלוב בעיתונאים – בפרט עיתונאיות – כאשר אלו מפנים אליו שאלות קשות.

טראמפ כבר נקט בצעד של חרם חלקי נגד גוף תקשורת גדול, כשאסר אשתקד על כתבי סוכנות הידיעות האמריקנית הענקית AP להצטרף לצוות הקבוע שמלווה אותו בחדר הסגלגל, במטוס ה"אייר פורס 1" ובאירועים אחרים – כנקמה על החלטת עורכי הסוכנות שלא לשנות בדיווחיה את שמו של מפרץ מקסיקו ל"מפרץ אמריקה", שינוי שטראמפ חגג אותו אז כהישג גדול. AP הגישה עתירה לבתי המשפט נגד האיסור, בהליך שעדיין מתנהל, אבל הנשיא נמנע עד כה מאיסור מוחלט על נוכחות אנשי הסוכנות בבית הלבן – צעד שכעת נקט נגד CNN, MS NOW ו"פוליטיקו". לא ברור בדיוק מדוע הוא בחר להעניש דווקא אותם, כשבמקביל הוא מכנה גופי תקשורת רבים אחרים כ"פייק ניוז", כמו העיתונים "ניו יורק טיימס" ו"וושינגטון פוסט", שלא נכללו בחרם.

"אני גאה להודיע כי נכנס לתוקף באופן מיידי איסור על כניסת פייק ניוז CNN, MS NOW ופוליטיקו לבית הלבן כתוצאה מהדיווחים השקריים הבלתי פוסקים שלהם", כתב טראמפ בהודעתו אמש. הנשיא הוסיף כי "כלי תקשורת לא צריכים להיות מסוגלים לכתוב או לדווח באופן קבוע בדיות ושקרים כשהם מסקרים את נשיא ארה"ב, את ממשל טראמפ או את ארצות הברית של אמריקה". במהלך אירוע שקיים אמש בחדר הסגלגל הוסיף טראמפ: "אני לא חושב שצריך לאפשר למישהו להיכנס ולכתוב סיפורים שקריים, פייק ניוז, וזאת הסיבה שאין להם שום אמינות. במהלך הבחירות, 96% מהסיקור שלי היה שלילי, ובכל זאת ניצחתי, כי אין להם אמינות. אם הם רוצים לכתוב את זה, שיכתבו – אבל אני לא חייב להכניס אותם לבית הלבן. זה חולני".

בובות של טראמפ על מדף בחדר התדרוכים בבית הלבן ( צילום: Oliver Contreras / AFP )

טראמפ בתדרוך לכתבים, בשנה שעברה. מאשים אותם בהתנהלות "חולנית" ( צילום: AP Photo/Jacquelyn Martin )

ב"פוליטיקו" טענו בדיווח שלהם על החרם נגדם כי המהלך של טראמפ התקבל בהפתעה בקרב בכירים רבים בבית הלבן, וציינו כי הנשיא הכריז עליו בשעה שראש הסגל שלו סוזי וויילס לא שהתה בוושינגטון.

אמש עוד לא היה ברור בדיוק אם האיסור אכן נכנס לתוקף, אבל כשצוותי הרשתות המוחרמות ניסו הבוקר להיכנס לבית הלבן – נאמר להם שאישורי הכניסה כבר לא תקפים, והם נלקחו מהם. כתבת MS NOW, אקיילה גרדנר, סיפרה כי בכניסה למתחם אחד המאבטחים ביקש ממנה למסור לו את התג שלה. "הוא אמר שהוא הושבת. שאלתי מדוע אני לא יכולה להיכנס פנימה, והוא אמר שזה מעליו", היא אמרה – תוך שהיא משדרת ממדרכה ברחוב סמוך. תיאור דומה סיפקה גם הכתבת הראשית של CNN בבית הלבן בטסי קליין, שציינה כי כאשר ביקשה את התג שלה בחזרה – המאבטח החזיר לה רק את כיסוי הפלסטיק שעמו היא קיבלה את התג במקור. היא הבטיחה להמשיך לסקר את המתרחש בבית הלבן: "אנחנו נמשיך לעשות את עבודתנו בין אם זה בתוך מתחם הבית הלבן או ממש מכאן, בצומת הסמוך. אנחנו יכולים לעשות את עבודתנו בכל מקום".

שלושת אמצעי התקשורת שטראמפ מחרים אותתו בכוונתם לנקוט פעולה משפטית נגד איסור הכניסה, לטענתם מפני שהוא מנוגד לתיקון הראשון לחוקה המבטיח את חופש הביטוי ואת חופש העיתונות. "נגן בנחישות על זכויותינו מכוח התיקון הראשון לחוקה", אמר העורך הראשי של "פוליטיקו" ג'ונת'ן גרינברגר. ב-CNN אמרו כי החרם הוא "מתקפה בלתי חוקית" על חופש העיתונות, והבטיחו כי הרשת "לא תוסט ממשימתה להעמיד את הממשל וגופים ציבוריים אחרים תחת ביקורת ולדרוש מהם לתת דין וחשבון". MS NOW מסרה כי היא "מתכוונת לנקוט את כל הצעדים הנדרשים כדי להגן על זכויותינו מכוח התיקון הראשון לחוקה ועל תפקידה החיוני של עיתונות עצמאית בדמוקרטיה שלנו".

הכניסה למתחם העבודה של CNN בתוך הבית הלבן. עכשיו הוא ריק ( צילום: AP Photo/Alex Brandon )

מפיק של CNN עם הציוד במדרכה, אחרי החרם של טראמפ ( צילום: Oliver Contreras / AFP )

גם שלל עיתונאים וכלי תקשורת בארה"ב פרסמו הודעות המביעות סולידריות עם הרשתות המוחרמות. מבין ההודעות הללו מעניין לציין את זו של שדרנית הרשת השמרנית "פוקס ניוז" – הערוץ האהוב על טראמפ – ג'קי היינריך, המכהנת גם כראש איגוד כתבי הבית הלבן (WHCA). "החוקה מגינה על חופש העיתונות מפני התערבות ממשלתית", היא מסרה. "ההגנה הזו אינה תלויה בשאלה אם הנשיא אוהב את הסיקור של כלי תקשורת מסוים, מסכים עם הדיווחים שלו או מאשר את השאלות שכתביו מפנים אליו. זה מעבר לזכויותיהם של עיתונאים. מדובר בזכותם של האמריקנים לקבל דיווח מלא ועצמאי על פעילותו, מדיניותו והחלטותיו של מי שמכהן בתפקיד הבכיר ביותר במדינה". היינריך הבהירה כי איגוד כתבי הבית הלבן "עומד לצד עמיתינו" בשלושת כלי התקשורת, שלדבריה "מוצאים עצמם תחת מתקפה רק משום שהם עושים את עבודתם".