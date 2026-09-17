ההרוג, עלאא מחאמיד, שלפי משפחתו היה לוקה בנפשו, אושפז בעבר במרכז לבריאות הנפגש שער מנשה. לפי החשד, הוא הצליח להיכנס לרכבו ולהימלט לאחר שכבר נעצר על-ידי השוטרים ונכבל באזיקים. לוחמי מג"ב ושוטרים רדפו אחריו, ולפי החשד לאחר שנעצר בשנית הוא תקף את השוטרים. צוות רפואי קבע את מותו במקום.

ההרוג, עלאא מחאמיד, שלפי משפחתו היה לוקה בנפשו, אושפז בעבר במרכז לבריאות הנפגש שער מנשה. לפי החשד, הוא הצליח להיכנס לרכבו ולהימלט לאחר שכבר נעצר על-ידי השוטרים ונכבל באזיקים. לוחמי מג"ב ושוטרים רדפו אחריו, ולפי החשד לאחר שנעצר בשנית הוא תקף את השוטרים. צוות רפואי קבע את מותו במקום.

ההרוג, עלאא מחאמיד, שלפי משפחתו היה לוקה בנפשו, אושפז בעבר במרכז לבריאות הנפגש שער מנשה. לפי החשד, הוא הצליח להיכנס לרכבו ולהימלט לאחר שכבר נעצר על-ידי השוטרים ונכבל באזיקים. לוחמי מג"ב ושוטרים רדפו אחריו, ולפי החשד לאחר שנעצר בשנית הוא תקף את השוטרים. צוות רפואי קבע את מותו במקום.