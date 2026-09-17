המחלקה לחקירת שוטרים חוקרת את הריגת תושב אום אל פחם מוקדם יותר היום (חמישי), שנורה לאחר שהסתער על שוטרים בתום מרדף.
ההרוג, עלאא מחאמיד, שלפי משפחתו היה לוקה בנפשו, אושפז בעבר במרכז לבריאות הנפגש שער מנשה. לפי החשד, הוא הצליח להיכנס לרכבו ולהימלט לאחר שכבר נעצר על-ידי השוטרים ונכבל באזיקים. לוחמי מג"ב ושוטרים רדפו אחריו, ולפי החשד לאחר שנעצר בשנית הוא תקף את השוטרים. צוות רפואי קבע את מותו במקום.
לאחר האירוע חוקרי מח"ש הגיעו לזירה ופתחו בחקירה, שבמסגרתה שוטר שזוהה כיורה נחקר באזהרה בגין גרימת מותו של החשוד. השוטר שוחרר בתום חקירתו למעצר בית למשך חמישה ימים, הורחק מתחנות משטרה לשבועיים ומאום אל פחם ל-30 ימים.
במשטרה אמרו מוקדם יותר כי לוחמי יחידת האופנועים של החטיבה הטקטית במג"ב פעלו באזור אום אל פחם, כאשר הבחינו ברכב חשוד בכביש 65. לפי המשטרה, הוא לא נענה לקריאותיהם לעצור ונמלט מהכוחות.
"במהלך מעצרו התנהל החשוד באופן שעורר את חשדם של הלוחמים בעודו ברכבו", הוסיפו במשטרה. "כאשר התקרב אחד הלוחמים לעבר הרכב, יצא החשוד מרכבו, התנפל על הלוחם והחל לתקוף אותו. הלוחם, שחש סכנה לחייו, ביצע ירי לעבר החשוד ופגע בו.