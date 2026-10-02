לרוב מוקדי האלימות אין שום קשר לארה"ב ו/או לישראל. אבל כאן מתגלה הפרדוקס במלוא עליבותו. ככל שההרס שזורע הג'יהאד גדול יותר, ככל שהחמאס מצהיר יותר על

רצונו להשמיד יהודים ונוצרים ולכבוש את העולם