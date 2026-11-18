לאחר החלטת בריטניה, גם אוסטרליה הודיעה הלילה (בין שלישי לרביעי) על סנקציות חדשות נגד שלושה אזרחים וארבעה ארגונים ישראליים בגין הרחבת ההתנחלויות ואלימות ביהודה ושומרון בטענה כי אלו מסכלים את פתרון שתי המדינות. שרת החוץ של אוסטרליה פני וונג מסרה כי "האישים והארגונים שעליהם הוטלו הסנקציות השתתפו באופן פעיל בתכנון, בתיאום ובהקמה של התנחלויות חדשות, לרבות גיוס כספים, גיוס מתנדבים ותמיכה למתנחלים אלימים".
בסוכנות הידיעות רויטרס צוין כי הסנקציות הוטלו על פעילת הימין דניאלה וייס, אליאב ליבי ואדם שלישי שלא נמסר שמו. וונג אמרה בריאיון לרשת ABC כי שוחחה עם שר החוץ גדעון סער ועדכנה אותו על סבב הסנקציות החדש. "אמרתי שאנחנו מתנגדים לפעילות ההתנחלויות. יש לנו עמדה עקבית בנושא הזה לאורך שנים", אמרה.
אתמול הודיעה בריטניה על סנקציות חדשות נגד שמונה חברות בנייה ישראליות ועל פעילי תנועת "צו 9" שמעורבים בחסימת משאיות סיוע לרצועת עזה. בהודעה הבריטית נמסר כי העיצומים הוטלו על חברות שבונות בהתנחלויות.
חבילת הסנקציות פורסמה זמן קצר לפני מועדי הסגירה הסופיים של המכרז ב-E1, השטח האסטרטגי שלפי שר האוצר סמוטריץ' בנייה בו "קוברת סופית את רעיון המדינה הפלסטינית". "ההגנה על פתרון שתי המדינות היא כוכב הצפון בגישתה של הממשלה שלנו", אמר שר החוץ הבריטי אד מיליבנד. "המסר שלי בנוגע ל-E1 ברור: אל תגישו הצעות, אל תבנו ואל תרוויחו מהרס פתרון שתי המדינות".