חקירת השב"כ בחשד לפגיעה בטוהר הבחירות ממשיכה לעורר סערה - וככל שחולף הזמן מתברר כי לא פחות מהחקירה עצמה, גם המידע שמתפרסם סביבה הפך לזירת התגוששות. בינתיים בשב"כ מתקיימים דיונים דחופים ומבצעים פעולות אודות החקירה על מנת להשלימה עד ליום רביעי, שבו צפויות להיות מוכרזות התוצאות באופן רשמי. במקביל, במה שנראה כניסיון לעכב את פרסום התוצאות הרשמיות, פנתה היום הליכוד לוועדת הבחירות המרכזית בדרישה לכנס את נשיאות הוועדה כדי לקבל פרטים על מהות החשדות - עוד בטרם פרסום התוצאות.
לאורך השתלשלות הפרשה פורסמו פרטים לא מעטים שהתבררו בסופו של דבר כלא נכונים, ובשב"כ מנסים לשמור ככל האפשר על מידור החקירה ועל פרטיה. עד כה, הניסיון הזה לא נחל הצלחה מלאה, כאשר פרטים שונים דלפו בהדרגה וקיבלו לעיתים פרשנויות פוליטיות שאינן בהכרח תואמות את המציאות.
על פי הידוע בשלב זה, החקירה עוסקת בהעברת כספים לגורם פוליטי ובחשד כי באמצעותם בוצעו פעולות שמהוות שוחד בחירות ופגיעה בטוהר הבחירות. עם זאת, בשב"כ אינם מפרטים את זהות המעורבים, את היקף הכספים או את טיב הפעולות שנבדקות. חשוב להדגיש כי מדובר בחשדות שנמצאים בבדיקה, ולא בממצאים חד משמעיים.
במקביל לחקירה עצמה, מתנהלים בתוך השירות דיונים גם על אופן ניהולה ועל הכלים שבהם יש להשתמש. אמש פורסם בכאן 11 כי התגלתה מחלוקת בין היועץ המשפטי של השב"כ ושני בכירים נוספים לבין ראש השירות, דוד זיני. לפי גורמים שמעורים בנעשה בשירות, מערכת היחסים בין זיני לבין חלק מהבכירים בארגון אינה אופטימלית, בלשון המעטה, ולאורך התקופה נרשמו עימותים ומחלוקות חוזרות. המתיחות החלה עוד סביב הליך מינויו של זיני לראש השירות, ומאז נמשכות מחלוקות בנושאים שונים. כעת, על רקע הוויכוח סביב חקירת החשד לזיוף הבחירות, המתיחות הזאת מקבלת ביטוי נוסף.
גם לזהות היועץ המשפטי הנוכחי של השב"כ יש משמעות בהקשר הזה. מדובר באיש ביטחון שהגיע מהמערכת הצבאית, לצד היותו משפטן מובהק, שנחשב למי שיודע לעמוד על דעתו בסוגיות שבהן הוא מזהה קושי משפטי. הסוגיות המשפטיות הנוגעות להפעלת סמכויות השב"כ מורכבות במיוחד, ובמקרים של מחלוקות משמעותיות הן עשויות להגיע גם לפתחו של הייעוץ המשפטי לממשלה. המשמעות היא שלא כל דרישה מבצעית או חקירתית של ראש השירות יכולה להתממש באופן אוטומטי, ולעיתים נדרשת בחינה משפטית רחבה יותר.
מערכת היחסים בין ראש השירות לבין הייעוץ המשפטי בארגון היא רגישה במיוחד, ונדרשת להתבסס על אמון מלא, שיח מקצועי וקבלה של מגוון דעות. בסופו של דבר, תפקידו של היועץ המשפטי הוא לבחון את הבקשות שמציג ראש השירות ולאפשר, ככל שהדבר מתאפשר במסגרת הדין, את הפעולות המבצעיות והחקירתיות המבוקשות. מנגד, כאשר מתעוררים קשיים משפטיים, על הייעוץ המשפטי להציב את הגבולות הנדרשים.
הרש"פ התערבה?
לצד זאת, גורמים בשירות ביקשו להציג תמונה אחרת מזו שעלולה להשתמע מהדיווח על המחלוקת. "הדיון היה ענייני וכל אחד הביע את דעתו. זה שיש דעות שונות לא אומר שיש מתיחות או בלגן. זה מעיד על גוף בריא, שומעים את כולם", אמרו הגורמים. מהשב"כ נמסר בתגובה: "השב"כ והעומד בראשו מנהלים בארגון שיח מקצועי המאפשר בדיונים הצגת מנעד רחב של דעות שונות ומגוונות. לצד זאת, נבהיר כי איננו מתייחסים לנאמר בדיונים סגורים".
גם הזירה הפוליטית ממשיכה להשפיע על האופן שבו נתפסת החקירה. יו"ר מפלגת ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, חשף היום כי לדבריו הרשות הפלסטינית מעורבת בפרשה, וכי ייתכן שהיא מבקשת להשפיע על תוצאות הבחירות בישראל. בשב"כ לא התייחסו לדבריו. עם זאת, כלל כיווני החקירה נבדקים, לרבות האפשרות שהעלה ליברמן.
החקירה צפויה להגיע לנקודת ציון משמעותית ביום רביעי, עם פרסום התוצאות הרשמיות של הבחירות. במערכת הביטחון מבינים כי עד אז עשויים גורמים פוליטיים להמשיך לעשות שימוש בפרטים המתפרסמים, באופן שעשוי לשרת את האינטרסים שלהם. מחר תציין החקירה שבוע מאז החלה, ועד כה השב"כ לא פרסם הסבר רשמי ומפורט על השתלשלות האירועים, מהות החשדות והכיוון שאליו מתקדמת הבדיקה.
בתוך כך, כאמור, היועץ המשפטי של הליכוד עו"ד אילן בומבך פנה היום (שני) ליו"ר ועדת הבחירות המרכזית השופט נעם סולברג בבקשה לכנס את נשיאות הוועדה כדי לקבל מידע על החשדות להתערבות זרה בבחירות - עוד לפני האישור הרשמי של תוצאות הבחירות לכנסת ה-26.
עו"ד בומבך נימק את הבקשה בכך ש"טרם יפורסמו התוצאות הרשמיות ויוגשו לנשיא המדינה, כפי שהן על חברי הנשיאות לדעת מה היקף החשדות, מה נמצא עד כה ומה נותר בלתי מבורר". על פי הערכות, הצעד של הליכוד לא צפוי להשפיע על מועד הפרסום הרשמי של תוצאות הבחירות.
אמיר אטינגר ומורן אזולאי השתתפו בהכנת הכתבה