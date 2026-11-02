לצד זאת, גורמים בשירות ביקשו להציג תמונה אחרת מזו שעלולה להשתמע מהדיווח על המחלוקת. "הדיון היה ענייני וכל אחד הביע את דעתו. זה שיש דעות שונות לא אומר שיש מתיחות או בלגן. זה מעיד על גוף בריא, שומעים את כולם", אמרו הגורמים.

מהשב"כ נמסר בתגובה: "השב"כ והעומד בראשו מנהלים בארגון שיח מקצועי המאפשר בדיונים הצגת מנעד רחב של דעות שונות ומגוונות. לצד זאת, נבהיר כי איננו מתייחסים לנאמר בדיונים סגורים".