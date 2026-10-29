החדשות לא מסתכמים רק בחומרים שהציג הליכוד, אלא בחומרים נוספים שאיתר השב"כ. נזכיר שבליכוד פרסמו אתמול האשמה חמורה נגד ערביי ישראל, וטענו כי "

הבחירות נגנבו על ידי מפלגות ערביות

שתומכות בטרור ובחיסול המדינה היהודית באמצעות עבירות פליליות חמורות של שוחד, איומים, אלימות, זיופים ושימוש בתוכנות אסורות להמרצת מצביעים". בליכוד העבירו ביממה האחרונה חומרים לוועדת הבחירות המרכזית שכוללים על פי הטענה הקלטות ממקור ראשון של אנשים בחברה הערבית שהודו ששיחדו מצביעים באמצעות תלושי דלק וכסף מזומן. עם זאת, המשטרה הודיעה הבוקר כי היא

שוללת את טענות הליכוד