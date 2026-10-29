יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, המשנה לנשיא העליון נעם סולברג, שלח מכתב חריג לראש השב"כ דוד זיני וקרא לו לחקור חשדות בעניין מימון זר וחשדות לשוחד בחירות על ידי גורמים זרים. סולברג שיגר את המכתב לזיני לאחר פגישה ביניהם שנערכה אתמול. ככל הנראה מדובר בניסיון השפעה של קטאר על הבחירות בישראל, ובוועדת הבחירות אמרו שהמידע בנושא "מוצק". בתוך כך, נעצרו כמה חשודים נוספים בחקירת החשד לשוחד תמורת הצבעה למפלגת רע"מ.
"טוהר הבחירות הוא ליבה של הדמוקרטיה. טול מהדמוקרטיה את טוהרה, ונטלת ממנה את חיותה", כתב סולברג במכתב לראש השב"כ, וגילה כי "הובאו לפניי חשדות חמורים להשפעה פסולה על הבחירות באמצעות מימון זר מידי גורמי חוץ הפועלים נגד האינטרס הישראלי".
סולברג אמנם ציין כי "אין בידי להעיד על טיבם של החשדות", אבל הדגיש כי "נוכח העובדה שמדובר בחשדות הנוגעים לגורמי חוץ - יש חובה לחקרם כדבעי, לשם שמירה על טוהר הבחירות לכנסת, ולמניעת פעילות בלתי חוקית שמטרתה לפגוע בסדרי המשטר הדמוקרטי ומניעת חתרנות".
הוא הורה לזיני "לעשות כל שבידך לרדת לחקר עניינם של החשדות הללו, ולעשות שימוש בסמכויות שירות הביטחון הכללי כדי לאתר ראיות לביסוס החשדות או להזימן. רק כך נוכל להבטיח את אמון הציבור בהליך הבחירות, ואת טוהר ההליך הדמוקרטי. נוכח לוחות הזמנים הקבועים בדין לשם הגשת ערעור בחירות, אבקשך לעשות כל שניתן להביא לפניי ממצאים, ככל שישנם, בשבוע הקרוב". מהשב"כ נמסר כי כרגע הארגון לא מתייחס לחקירה.
החדשות לא מסתכמים רק בחומרים שהציג הליכוד, אלא בחומרים נוספים שאיתר השב"כ. נזכיר שבליכוד פרסמו אתמול האשמה חמורה נגד ערביי ישראל, וטענו כי "הבחירות נגנבו על ידי מפלגות ערביות שתומכות בטרור ובחיסול המדינה היהודית באמצעות עבירות פליליות חמורות של שוחד, איומים, אלימות, זיופים ושימוש בתוכנות אסורות להמרצת מצביעים". בליכוד העבירו ביממה האחרונה חומרים לוועדת הבחירות המרכזית שכוללים על פי הטענה הקלטות ממקור ראשון של אנשים בחברה הערבית שהודו ששיחדו מצביעים באמצעות תלושי דלק וכסף מזומן. עם זאת, המשטרה הודיעה הבוקר כי היא שוללת את טענות הליכוד וכי "אין שום תימוך" בטענה לגניבת הבחירות.
בתוך כך, נעצרו הבוקר כאמור כמה חשודים נוספים בחקירת פרשת החשד לשוחד בחירות עבור מפלגת רע"מ. הפרשה פורסמה בלילה שלפני פתיחת הקלפיות - לאחר שהמשטרה הודיעה על מעצר שלושה חשודים בשוחד בחירות בנגב. על פי ההודעה, בביתם של החשודים אותרו מעטפות עם עשרות אלפי שקלים במזומן, שנועדו לכאורה לשוחד בחירות עבור הצבעות למפלגת רע"מ. אחד החשודים טען כי הכספים במעטפות נועדו לתרומות למשפחות נזקקות מטעם התנועה האיסלאמית.
שר האוצר בצלאל סמוטריץ' פרסם תגובה בנושא שבה קרא לחקור את ראשי המפלגות הערביות. הוא כתב ברשת X: " החשד להטיית בחירות בכסף איסלאמיסטי זר הוא נקודת מבחן למדינת ישראל. ראשי המפלגות הערביות מוכרחים להיחקר בשב״כ עוד היום. מדינת ישראל לא תימכר לאיסלאם הרדיקלי בכספי טרור".