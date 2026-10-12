מעצרם של ראש העיר כפר סבא רפי סער ואשתו מיטל בחשד להטיית מכרזים בתמורה לשוחד ממשיך לעורר הדים בעיר השקטה בשרון. מקורבים לסער, שנכחו הבוקר (שני) בבניין העירייה ברחוב ויצמן עת שחוקרי היחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה) בלהב 433 עברו על המחשבים במקום, נותרו בהלם. "אני מאמין מאוד בחפות של רפי", אמר עובד ותיק בבניין העירייה. "זה התחיל בקול תרועה, ויסתיים בקול ענות חלושה. לקחו אותו למעצר על שמועות וחצאי עובדות".

מיטל סער בבית המשפט ( צילום: מוטי קמחי, מאיר תורג'מן )





מלבד בני הזוג סער, עצרה המשטרה עוד 17 חשודים במעורבות בפרשת השחיתות ובכללם מנכ"ל החברה הכלכלית שגיא חן. עוד שבעה חשודים עוכבו לחקירה, בהם עובדי ציבור נוספים ואנשי עסקים. החקירה הסמויה בחשד לשוחד, מרמה והפרת אמונים, הלבנת הון, עבירות מס ועוד מתנהלת זה יותר משנה. לפי החשד, בתמורה לכספי שוחד שהועברו בעיקר במזומן, פעלו ראש העיר סער, רעייתו מיטל ומנכ"ל החברה הכלכלית כדי להיטיב עם המשחדים ולהביא לזכייתם במכרזים עתירי ממון.

המכרזים שלפי החשד הוטו בידי בכירי העירייה נגעו בתחומים מגוונים ברשות המקומית: החל משיפוץ מוסדות חינוך בעיר, דרך שירותי הניקיון ועד הצבת עגלות מזון. עוד חשפה החקירה מעורבות של גורמים עברייניים מוכרים ממרכז הארץ, במישרין או בעקיפין ולאורך זמן, במנגנון השוחד, בתמורה לזכייה במכרזים וכן בביצוע עבירות אלימות. בית משפט השלום בראשון לציון האריך את מעצרם של בני הזוג סער בשמונה ימים ואת מעצרו של מנכ"ל החברה הכלכלית בארבעה ימים.

גלריה ראש העיר כפר סבא רפי סער ורעייתו מיטל ( צילום: עמוד האינסטגרם של רפי סער )

לעומת העובדים שתמכו בראש העיר סער, חברי מועצה מהאופוזיציה טענו שהכתובת הייתה על הקיר. אחד מהם הוא נדב לויטה, לשעבר ממלא-מקום ראש העיר. לויטה כתב הבוקר ברשתות החברתיות: "כבר לפני שנה התפטרתי מתפקידי כמשנה לראש העיר וביחד עם שותפתי חברת המועצה מיכל סלומון התפטרנו מהקואליציה על-רקע מעורבויות בלתי סבירות בניהול ענייני העיר, ואשר יגורתי בא לנו".

לויטה כתב עוד: "חובתנו כנבחרי ציבור היא להבטיח את המשך פעילותה התקינה של העירייה, לשמור על האינטרס הציבורי ולפעול בשקיפות, באחריות ובהתאם לחוק". לויטה ציין בשיחה עם ynet כי בעת התפטרותו הוא לא נחשף לאקט פלילי. לדבריו, "עזבנו את הקואליציה מבחינה ערכית, בגלל התערבויות בלתי-סבירות של ניהול העיר מצד סביבת ראש העיר".

"יום עצוב לתושבי העיר"

ראשת האופוזיציה במועצת העיר הדר לביא הוזמנה הבוקר ליחידת להב 433 כדי למסור עדות פתוחה על אודות כל מה שהיא מכירה. לביא, שנמנעה מלציין את הפרטים שמסרה בעדותה, אמרה ל-ynet: "זה יום עצוב לכולנו תושבי העיר. מה ראינו הבוקר זו עדות למערכות המקולקלות בעירייה, ואני אישית לא נפלתי מהכיסא כי רוב החשדות הגיעו לאוזניי ולאוזני חברי אופוזיציה אחרים. אני שואלת איפה היו שומרי הסף? איפה היו האנשים שילחשו לאוזנו של ראש העיר 'תשמע, זה לא תקין?".

גורמים נוספים בעירייה קישרו בין החשדות שמיוחסים לסער לניסיונו הכושל של ראש העיר לפטר לפני שנתיים את מהנדסת העיר עליזה זיידלר-גרנות. לפי אותם גורמים, מדובר באשת מקצוע מהשורה הראשונה. בספטמבר 2024 פורסם ב"כלכליסט" כיצד סער ניסה להדיח את זיידלר-גרנות מתפקידה. המהלך אז נכשל, רק שלושה חברי מועצה הצביעו בעד המהלך ו-12 התנגדו.

במכתב ששלח למהנדסת לפני אותה ישיבת מועצה, סער האשים אותה ביציאה לחופשה ממושכת שלא על דעתו בזמן אירועי טבח 7 באוקטובר, ובעיקר בהתנהלות לא מקצועית שחיבלה לדבריו בקידום תוכניות ויוזמות בנייה. מהנדסת העיר טענה אז מנגד כי יש כשלים בהתנהלות בתחום התכנון והבנייה בעיר, ואף האשימה גורמים בעירייה בהתעמרות אישית שהופנתה כלפיה.

אחד החוקרים יוצא מבניין עיריית כפר סבא ( צילום: רועי רובינשטיין )





גורמים בעירייה סיפרו הערב ל-ynet כי אף על פי שסער היה זה שמינה את זיידלר-גרנות בקדנציה הראשונה שלו, עם תחילת הקדנציה השנייה הוא החל לדחוק בחברי הקואליציה לפטרה. "הוא עשה את זה בלי שום סיבה אמיתית שנראית לעין", אמרו אותם גורמים. "פתאום היו לו אלף סיפורים נגדה, אבל מועצת העיר החליטה להשאיר אותה בתפקיד כי אותם סיפורים לא היו רציניים".

גורם אחר בעירייה טוען כי לאחר ניסיון ההדחה שנכשל, סער פעל בצורה אחרת. לדבריו, "הוא החל לרוקן את מינהל ההנדסה לגמרי מתוכן, והכול עבר לחברה העירונית. עכשיו אנחנו מבינים למה. הוא ניסה למנות אנשים משלו למינהל ההנדסה ולהצר את צעדיה של מהנדסת העיר".

"אתה רואה תאונה שעומדת לקרות, והנה זה קורה". הדר לביא ( צילום: רמי זרנגר )

ראשת האופוזיציה במועצת העיר לביא, שמקווה ברמה האישית שסער ייצא מהצרה האישית שאליה נקלע, טוענת ששורת המעצרים היא הזדמנות לשנות נורמות בעיריית כפר סבא בפרט ובמערך הרשויות המקומיות בכלל. לדבריה, "המערכות המקומיות בישראל לא בנויות היטב, אין בהן איזונים ובלמים. אני ישנה טוב בלילה כי עבדתי הכי טוב עבור תושבי העיר. אתה רואה תאונה שעומדת לקרות, והנה זה קורה".

מיטל סער, שנישאה לראש העיר ב-2022, הפכה עם השנים למוכרת מאוד במסדרונות העירייה. עובדת ותיקה בעיריית כפר סבא סיפרה: "לפי מה ששמעתי היא הייתה נכנסת חופשי למשרדים של אנשים כדי להגיד להם מה לעשות. היא השפיעה המון על דברים ביומיום של העירייה".

חברת המועצה לביא הודתה שלא ראתה את הנטען כלפי אשת ראש העיר במו עיניה, אך במקביל טוענת שהגיעו אליה עדויות שלפיהן מיטל סער נכחה בבניין העירייה ושוחחה עם גורמי מקצוע. "שמעתי כמה וכמה סיפורים כאלו, וכנראה שהיום למדנו שאין עשן בלי אש", אמרה ראשת האופוזיציה. "השאלה שלי היא למה אף אחד לא עשה כלום. אם ההאשמות הכה חמורות יתבררו כנכונות, צריך לשאול איך אף אחד בדרגים הבכירים לא ידע. ממה שאני שמעתי יש פה עדויות לתפירת ג'ובים".

חשדות שנוגעים בכל תחומי העיר

שיטת הפעולה שנחשפה בחקירה, לפי החשד, פעלה כך: אנשי עסקים פנו לרעיית ראש העיר, נוצר קשר של "תן וקח", והיא פעלה כדי שיזכו במכרזים ובפרויקטים עירוניים. במשטרה חושדים כי כדי להסתיר את העדפתם של אנשי עסקים מסוימים ואת החשד להטיית מכרזים, הועברו פרויקטים מהעירייה לחברה הכלכלית העירונית. על פי החשד, התקיים תיאום בין בני הזוג לבין מנכ"ל החברה הכלכלית, שידע מראש איזה גורם אמור לזכות במכרז שהגיע אליו.

לדברי גורמים המעורים בחקירה, בחלק מהמקרים הוצבו מכשולים בפני מתמודדים במכרזים, עד שנאלצו לוותר על השתתפותם. בהמשך, כך על פי החשד, הועברו הפרויקטים לגורמים עסקיים שבני הזוג נהנו לכאורה מקשריהם עימם. החשדות נוגעים כאמור כמעט לכל תחומי הפעילות העירונית: שיפוץ מוסדות חינוך, הצבת פודטראקים, פתיחת בתי עסק, הקמת מתחמי בילוי ובידור, פרויקטים בתחום הספורט, התחבורה, הרמזורים, תאורת הרחוב ושירותי הניקיון בעיר.

נדבך מרכזי נוסף בחקירה, כך לפי הגורמים, נוגע לאורח החיים של בני הזוג ולשימוש הנרחב שעשו לכאורה בכסף מזומן. לדברי גורמים ביאח"ה, בני הזוג ניהלו אורח חיים נהנתני, והוצאות רבות שולמו במזומן, לרבות נסיעות לחו"ל, רכישת תכשיטים, בגדים ותיקים. "אנחנו לא חוקרים עבירה טכנית של שימוש במזומן. אם זה היה העניין, היינו מוצאים הרבה מאוד עבירות בתחום הזה", הסבירו הגורמים, והדגישו כי השימוש בכסף מזומן נבחן במסגרת החשדות לקבלת שוחד.