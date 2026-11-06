כתב אישום, יותר מחצי שנה אחרי הרצח בנתניה: פרקליטות המדינה הגישה היום (שישי) לבית המשפט המחוזי מרכז בלוד כתב אישום נגד פיקדו גיבטו (26) מנתניה, בגין רצח בנסיבות מחמירות של אלכסנדר צמח, עובד קיוסק בתחנת דלק בעיר, ב-13 במאי. מכתב האישום, שהגיש עו"ד רועי לוס מפרקליטות מחוז מרכז, עלה כי גיבטו החליט לרצוח את צמח על רקע סכסוך קודם שהיה בין השניים.
גיבטו הצטייד יחד עם אדם נוסף באופנוע גנוב ובאקדח. כחצי שעה לפני הרצח הם הגיעו לסיור מקדים במקום, כשהם עוטים קסדות המסתירות את פניהם וכפפות. לאחר שחזרו, גיבטו נכנס לחנות וירה בצמח ארבע פעמים מטווח קצר. מיד לאחר הירי נמלט מהמקום, עלה על האופנוע ונסעו לחורשה סמוכה בה נטשו את האופנוע.
בתיעוד הרצח, שנתפס במצלמות האבטחה של הקיוסק, ניתן לראות את גיבטו נכנס לקיוסק, בעת שצמח שירת לקוחות, מתקרב ויורה מעבר לדלפק. לגיבטו מיוחסות גם עבירות נשיאת נשק ושיבוש מהלכי משפט. הפרקליטות ביקשה להשאירו במעצר עד לתום ההליכים המשפטיים נגדו.
מלבד גיבטו נעצרו חמישה חשודים נוספים, תושבי נתניה והמרכז, המוכרים למשטרה. שניים מהם אף היו עצורים במשך כמה חודשים בחשד לירי לעבר אדם בתל אביב, שהתרחש זמן לא רב לאחר הרצח בנתניה.