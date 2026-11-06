, ב-13 במאי. מכתב האישום, שהגיש עו"ד רועי לוס מפרקליטות מחוז מרכז, עלה כי גיבטו החליט לרצוח את צמח על רקע סכסוך קודם שהיה בין השניים.

, ב-13 במאי. מכתב האישום, שהגיש עו"ד רועי לוס מפרקליטות מחוז מרכז, עלה כי גיבטו החליט לרצוח את צמח על רקע סכסוך קודם שהיה בין השניים.

כתב אישום, יותר מחצי שנה אחרי הרצח בנתניה:

כתב אישום, יותר מחצי שנה אחרי הרצח בנתניה: