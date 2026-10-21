אירועי הזיכרון לזכר ראש הממשלה יצחק רבין, במלאת 31 שנה לרצח, ייפתחו מחר (יום חמישי) באירוע המסורתי של משרד החינוך במרכז רבין בתל אביב. על אף שהופיע בליין אפ, שר החינוך יואב קיש הודיע היום למארגנים כי לא ישתתף באירוע בגלל בעיות לו"ז, וגם מנכ"ל משרד החינוך הודיע ברגע האחרון שלא יגיע. מטעמו של קיש נמסר כי הוא לא יכול היה להגיע.
טקס האזכרה הממלכתי ליצחק רבין ז"ל יתקיים גם לציון 26 שנה לפטירתה של רעייתו, לאה רבין ז"ל. קודם לכן יתקיים בבית הנשיא הטקס הממלכתי "נר יצחק" לזכרו של רבין. בשני הטקסים בבית הנשיא ובהר הרצל ישתתף נשיא המדינה יצחק הרצוג, בעוד שאת הממשלה תייצג השרה גילה גמליאל.
בטקס בבית הנשיא תנאם בתו של ראש הממשלה לשעבר דליה רבין, ובטקס בהר הרצל ינאם נכדו של רבין, יונתן בן ארצי. נשיא המדינה הרצוג ינאם בשני הטקסים. במקביל, נציגי הממשלה לא צפויים לנאום בטקס הממלכתי לזכר רבין בהר הרצל זו השנה הרביעית ברציפות. ראש הממשלה האחרון שנאם בטקס היה יאיר לפיד, לפני כינון הממשלה הנוכחית.
בחודש שעבר הלכה לעולמה אחותו של רה"מ לשעבר, רחל רבין יעקב, בגיל 101. נשיא המדינה הרצוג ספד לה אז: "הצטערתי לשמוע על פטירתה בשיבה טובה של רחל רבין יעקב היקרה, מי שמסע חייה הארוך והמרשים היה מופת של עשייה חינוכית וציבורית. כמי שזכה להכירה ואף שוחח עמה לרגל יום הולדתה ה-101, אני יודע כמה כאבה את הירצחו של אחיה יצחק, מושא אהבתה והערצתה, ולצד זאת בחרה להמשיך ולדבוק בעשייה למען הכלל, אשר זיכתה אותה, ובצדק רב, בפרסים ובאותות הוקרה רבים".