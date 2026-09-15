צעיר בן 28 נורה למוות הערב (רביעי) ברחוב רובינשטיין ביפו. המשטרה פתחה בחקירה בעקבות חשד לרצח. זמן קצר לאחר מכן נעצר צעיר כבן 20 בחשד למעורבות ברצח.
הצעיר שנורה נפגע מהירי ופונה עצמאית לבית החולים וולפסון בחולון - שם נקבע מותו. מהמשטרה נמסר כי הרקע פלילי וכי כוחות גדולים של תחנת יפו וחוקרי הזיהוי של מחוז תל אביב הגיעו לזירה, ביצעו סריקות נרחבות ואספו ממצאים מהזירה.
מפקד מחוז תל אביב ניצב חיים סרגרוף קיים הערבת מצב יחד עם מפקד מרחב איילון תת-ניצב דני חדד בזירת האירוע, והחקירה הוטלה על היחידה המרכזית (ימ"ר) של מחוז תל אביב.
יותר מ-200 בני אדם נרצחו מתחילת השנה, ואם הקצב הנוכחי ימשיך - המספר עלול לטפס ל-300. 170 מהנרצחים השנה הם מהחברה הערבית וכ-30 יהודים. ב-28 ביולי פורסמו נתוני עמותת "חמניות", שלפיהם מקרי הרצח עד אותו תאריך הותירו 114 יתומות ויתומים מתחת לגיל 18 - קרוב למחציתם פעוטות וילדים צעירים מאוד עד גיל 6.
לפי נתוני המשטרה שנמסרו לתנועה לחופש המידע, תוך חמש שנים הוכפל מספר הנרצחים בישראל כמעט פי שניים: מ-147 בשנת 2020 ל-295 בשנת 2025. הפער בין החברה היהודית לערבית בולט, אך המספרים עולים בשתיהן: ב-2020 נרצחו 74 גברים ערבים-ישראלים לעומת 19 גברים יהודים, ואילו ב-2025 המספרים עמדו על 179 ו-28 בהתאמה.