ירי לאור יום, פחד להסתובב בלילה באזורים מסוימים, מקרי רצח שהפכו לעניין שבשגרה ואלימות שזולגת ממוקדי הפשיע המוכרים אל לב הערים. עבור רבים, תחושת הביטחון האישי הולכת ומתערערת - והמספרים מדברים בעד עצמם. 201 בני אדם נרצחו מתחילת השנה, ואם הקצב הנוכחי יימשך - המספר עלול לטפס לכ-300 עד סוף 2026.

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר אמנם הבטיח בקמפיין הבחירות שלו משילות ומאבק בפשיעה, אך בפועל בשנתו הראשונה מספר הנרצחים הכפיל את עצמו - מ-149 ל-300 ב-2023. מאז, בכל שנה הגיע מספר הנרצחים לסדר גודל דומה: ב-2024 נרצחו 282 בני אדם, וב-2025 נרצחו 295. השנה, הממוצע עומד על 0.81 רציחות ליום - כך שאם לא תיעצר המגמה הנוכחית, 2026 תהיה השנה הרביעית ברציפות שבה מספר הנרצחים יסתכם בכ-300 בני אדם.

גלריה זירת רצח. ארכיון ( צילום: נדב אבס )

169 מהנרצחים השנה הם מהחברה הערבית וכ-30 יהודים. ב-28 ביולי פורסמו נתוני עמותת "חמניות" , שלפיהם מקרי הרצח עד אותו תאריך הותירו 114 יתומות ויתומים מתחת לגיל 18 - קרוב למחציתם פעוטות וילדים צעירים מאוד עד גיל 6.

לפי נתוני המשטרה שנמסרו לתנועה לחופש המידע, תוך חמש שנים הוכפל מספר הנרצחים בישראל כמעט פי שניים: מ-147 בשנת 2020 ל-295 בשנת 2025. הפער בין החברה היהודית לערבית בולט, אך המספרים עולים בשתיהן: ב-2020 נרצחו 74 גברים ערבים-ישראלים לעומת 19 גברים יהודים, ואילו ב-2025 המספרים עמדו על 179 ו-28 בהתאמה.

"לא יכולים לחיות בעולם כזה"

האלימות הקטלנית אינה נשארת בגבולותיהם של סכסוכים פליליים מוכרים. "ערב תחילת שנת המשפט החדשה, מערכת המשפט בישראל ניצבת מול מציאות מדממת ומסוכנת שאי אפשר עוד לשתוק מולה". כתב בפייסבוק עורך הדין יגאל פריי, שחברו עו"ד ארבל פלדמן נרצח בידי הלקוח שלו במשרדו בראשון לציון.

השותף שדיווח - ותיעוד החשוד במצלמות האבטחה ( צילום: דוברות המשטרה )





"הלקוח לא היה מרוצה - וירה 6 כדורים". עו"ד ארבל פלדמן

בהמשך הפוסט כתב: "דמם של עורכי הדין אינו הפקר!!! חברי היקר, עו"ד ארבל פלדמן ז"ל נרצח בדם קר על ידי לקוח שפגע בו רק משום שתוצאות ההליך המשפטי לא מצאו חן בעיניו. עורך דין שביצע את עבודתו נאמנה שילם בחייו. חשבנו שזה היה תמרור אזהרה אדום. טעינו!!!".

לפי כתב האישום, אחמד אל-רג'וב ירה בפלדמן שישה כדורים כי לא היה מרוצה מקצב ההתקדמות בתביעה בסך 18 אלף שקלים מול חברת הביטוח בעקבות תאונת דרכים שעבר. "הסנגור של הנאשם רוצה לקבוע נרטיב של סכסוך כספי. זה לא קו הגנה שפוי, בגלל זה לא רוצחים וקו ההגנה הזה פוגע בשמו הטוב של אחי", זעק גונן פלדמן בזמן שעלה לקברו. "רצח במדינת ישראל הפך לקל מדי. אחי היה קורבן נוח, זה רצח שלא מתקבל על הדעת. כאזרחי המדינה אנחנו לא יכולים לחיות בכזה עולם. הרצח של אחי זו תוצאה של זילות חיי אדם".

האח שיתף: "אנחנו משפחה נורמטיבית, אחי כעורך דין לא עסק בפלילים ומעולם לא רב או התווכח במסגרת עבודתו - ובסוף האלימות דפקה על דלתנו. יש נשק ברחוב כמו מסטיקים אבל אין שופטים שיכניסו אנשים כאלה לכלא. שיידע כל אזרח שהוא לא בטוח במדינה שלו. אחי לא יחזור הביתה אבל אנחנו חייבים כמשפחה וגם כחברה שהרוצח הזה ימות בכלא. הרוצח הבא צריך לדעת שיענש בחומרה".

"לא הזיל אפילו דמעה לשמע הרצח של אשתו לשעבר". ליה מלכה ז"ל ( צילום: תיעוד מבצעי מד"א )

אוזלת היד של הרשויות בלטה גם במקרה הרצח של ליה מלכה . בחודש יוני האחרון הרכב שבו נסעה בנתיבי איילון ליד מחלף חולון עלה באש. חקירת הרצח נקלעה למבוי סתום, ובן זוגה לשעבר שהכחיש קשר למעורבות באירוע, שוחרר למעצר בית.

נגד בן הזוג הוגש כתב אישום בגין איומים כלפי ליה וכלפי אביה. תמלילי ההודעות, שצורפו לכתב האישום, כללו איומים וקללות כמו "מחר זה יום הדין שלך", "קודם אבא שלך יקבל, ותבכו", "אל תשימי את אבא שלך בסכנה", "לא ראיתי ילדה שככה מסכנת את אבא שלה", "תבדוק עם הילדה הזונה שלך מה קרה לכל מי שפגע בי", "אני מתאבד איתכם", ו"תשנו עם עיניים פתוחות".

יעקב מלכה, אביה של ליה, שיתף: "הוא ידע שאשתו התפוצצה ולא בדק אם הילדה חיה. המשטרה נכשלה בלהשיג ראיות לרצח שלה. הוא הרי איים עליי ועל ליה שירצח אותנו ובינתיים הבת שלי נרצחה והוא מסתובב חופשי. הגישו נגדו כתב אישום על איומים נגדו. אני מקווה שלפחות יבואו איתו חשבון בבית משפט ויהיה עונש קשה. אתמול אשתי ירדה לרחוב עם הילדה והכלב וזרקו עליה בקבוק זכוכית ובמזל הוא התנפץ. לא יודע להגיד מי עשה את זה, אבל רק לחשוב מי מסוגל לעשות את זה. פשוט מפחיד".

"יריות בכניסה לבית שלנו"

אחת הערים המדממות בישראל היא נצרת, שם נרצחו ארבעה בני אדם ביממה האחרונה ו-11 בשנת 2026 כולה . אלא שהאלימות ברחוב הערבי לא נעצרת רק ביישובים הערביים, אלא זולגת גם ליהודיים - ובעיקר לערים המעורבות. מקרה בוחן עצוב בהקשר זה הוא העיר יפו. "העיר הזו תמיד הייתה מסוכנת", אומר צעיר שמתגורר בה וביקש להישאר בעילום שם. "זה בא והולך ובחודשים האחרונים חזרו מקרי הרצח וזה מפחיד. עצוב כשאתה שומע על אנשים שהכרת בילדות שנרצחו או נפצעו".

מקרה הרצח האחרון בעיר אירע השבוע. בלילה שבין שבת לראשון נורה למוות מוחמד קטואן מג'לג'וליה ברחוב לייב בן שרה. כמה דקות לאחר מכן התקבל דיווח על ירי נוסף ברחוב הרבי מלילוב הסמוך, ושם נפצע צעיר כבן 20 באורח קשה.

"אין תחושת ביטחון". מוחמד קטואן שנרצח ביפו

תושבי העיר מתארים תחושה של פחד ששוררת ברחובות. ויקי, שמתגוררת ביפו עם משפחתה מעידה כי חוסר הביטחון אינו נובע רק מהאירועים הפליליים. "יש גם נהיגה מאוד מופרזת ביפו, לא עוצרים באדום. זה לא רק עניין של יריות", היא אומרת. "אין מספיק נוכחות של המשטרה, לפחות ככה אנחנו מרגישים".

ויקי חזרה להתגורר בעיר לפני שנה, אך כעת גם משפחתה שוקלת לעזוב בגלל תחושת חוסר הביטחון. היא סיפרה כי הגן הפרטי שבו למדה בתה נסגר יום לפני פתיחת שנת הלימודים , לאחר ששכנים איימו על הגן. "יש תחושה מאוד לא קלה ביפו. אנחנו נשקול לעזוב בקרוב כי אנחנו לא מרגישים בטוחים. אני מאוד אוהבת לגור פה. יש בעיר קסם ומשהו מאוד מיוחד, אבל תחושת הביטחון מאוד חשובה וכרגע אין אותה".

לדבריה, "לפני שנתיים גרנו באזור ותחושת הביטחון הייתה הרבה יותר חזקה. חזרנו ליפו באוגוסט לפני שנה והמצב פה לא קל ומאתגר. היו יריות לא רק בקרבת מקום, אלא ממש בכניסה לבית שלנו. לא ניתן לילדים להסתובב בערב לבד".

בגלל איומים: גן נסגר שעות לפני תחילת השנה ( צילום: מתוך פייסבוק )

האלימות לא פוסחת על ילדים ובני נוער. ב-25 ביוני אחמד ג'עברי (16) נורה בכניסה למכולת ברחוב אבן רושד, סמוך לפארק המדרון. נער אחר, בן 15, נפצע באורח בינוני. ג'עברי פונה לבית החולים וולפסון תוך פעולות החייאה, אך שם נאלצו הרופאים לקבוע את מותו. גם במקרה הזה המשטרה מסרה כי הרקע היה פלילי.

שלושה ימים בלבד לאחר מכן, ב-28 ביוני, מטען חבלה הוטמן ברכב ברחוב סהרון ואיאד ע'ראב (38) נהרג לעיני בנו בן ה-6, שהיה עמו ברכב, נפצע באורח בינוני ופונה לבית החולים. במשטרה חקרו בין היתר חשד לנקמת דם על רצח הנער ג'עברי ימים קודם לכן.