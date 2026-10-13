קמפיין הבחירות של שנת 1984

היה יצרי ובאוויר ריחפה שנאה בין המחנות כשברקע נמשכו הקטל בלבנון והאינפלציה המשתוללת. שמעון פרס לא העריך את יצחק שמיר שזלזל בו זלזול עמוק. היריבות בין השניים עלתה על גדותיה כאשר לא שמיר ולא פרס העלו בחלומותיהם האיומים ביותר שבתום הקמפיין ימצאו את עצמם באותה ממשלה שש שנים תמימות. אבל כך רצה הגורל. שנת 1984, עם כל הכבוד, אינה דומה לפוליטיקה של 2026. ובכל זאת, יש כמה קווים מקבילים.