קמפיין הבחירות של שנת 1984 היה יצרי ובאוויר ריחפה שנאה בין המחנות כשברקע נמשכו הקטל בלבנון והאינפלציה המשתוללת. שמעון פרס לא העריך את יצחק שמיר שזלזל בו זלזול עמוק. היריבות בין השניים עלתה על גדותיה כאשר לא שמיר ולא פרס העלו בחלומותיהם האיומים ביותר שבתום הקמפיין ימצאו את עצמם באותה ממשלה שש שנים תמימות. אבל כך רצה הגורל. שנת 1984, עם כל הכבוד, אינה דומה לפוליטיקה של 2026. ובכל זאת, יש כמה קווים מקבילים.
כשמעלים בפני ראשי האופוזיציה את האפשרות לשיתוף פעולה עם נתניהו והליכוד אחרי הבחירות, התגובה נעה בין צחוק רם לגירוד עצבני בכל הגוף. איש מראשי האופוזיציה אינו רואה תרחיש כזה מתממש.
אולם לנוכח פסילת שיתוף הפעולה עם המפלגות הערביות בידי רוב ראשי האופוזיציה — אווירה שנתניהו הוא שהכתיב והאופוזיציה נגררה אחריו — ובהינתן שהסקרים מצביעים על תיקו פוליטי אפשרי בין הגושים, בשעה ששניהם מחרימים הן את מנסור עבאס והן את הרשימה המשותפת, ייתכן שלא תהיה להם ברירה. הסיבה פשוטה: סיבוב בחירות נוסף אינו מבטיח ניצחון, ואולי אף יחמיר את מצבו של הגוש.
הסיבה העיקרית לכך שתרחיש כזה אפשרי היא היעדר האיבה האישית בין שני ראשי הגושים. נתניהו לא מתעב את איזנקוט - נהפוך הוא. איזנקוט לא שונא את נתניהו, וגם לא אחרים. היעדר הדם הרע בין השניים עשוי להיות נקודת פתיחה לשיחות. שני הצדדים יצטרכו לוותר ויתורים ניכרים ולעשות פשרות — עם עצמם ועם בוחריהם — כדי שמהלך כזה יקרום עור וגידים. אבל כבר היו דברים מעולם.
גדי איזנקוט יצטרך להסכים לכך שנתניהו יכהן ראשון כראש הממשלה. עצם הכניסה לממשלה כזאת תהיה ויתור עצום, ולנגד עיני כולם עומד תקדים גנץ, שהשותפות עם נתניהו בישרה בקול גדול את חיסול עתידו הפוליטי. זו הסיבה שאיזנקוט יצטרך לבוא לבוחריו עם יותר מהישג אחד.
נתניהו ישלם, ובמזומן
ראש הממשלה בנימין נתניהו, כדי לקבל ראשון את ראשות הממשלה, יצטרך לשלם מחיר ובמזומן. נתניהו תמיד מעדיף לשלם באשראי או שוטף פלוס - ואז אם אפשר להתחמק מתשלום. אבל הפעם לא תהיה לו ברירה.
מפלגותיהם של השרים בן גביר וסמוטריץ', שניים מסמליה הבולטים של הממשלה הנוכחית, יצטרכו למצוא עצמן על ספסלי האופוזיציה. בנוסף לכך שום חקיקה בתחום הממשל והמשפט לא תתקדם בלי הסכמת איזנקוט, שלא יסכים כמובן, וגם תוקם באופן מיידי ועדת בדיקה, במתכונת ועדת וינוגרד, לחקר הטבח הנורא ב-7 באוקטובר.
נתניהו יוכל לוותר על שותפיו מימין רק אם יחליט, בינו לבין עצמו ובהסכמת יועצתו ויועצו מבית, שלא יתמודד שוב על ראשות הממשלה. הוא יבהיר שהוא מקבל קדנציה נוספת בראשות הממשלה, ובתמורה יאותת על פרישה מהחיים הפוליטיים בחלוף שנתיים לטובת המרוץ לנשיאות
אם איזנקוט יוכל לבוא לבוחריו ולומר: "בזכותי בן גביר וסמוטריץ' בחוץ, אני אהיה שר הביטחון ואשליט סדר גם ביהודה ושומרון, המהפכה המשטרית נעצרה, ותקום ועדה בלתי תלויה, לא פוליטית, לחקר 7 באוקטובר" — אלה לא יהיו הישגים של מה בכך. לא מילים שאין מאחוריהן כיסוי.
נתניהו, מצדו, יוכל לבוא לבוחריו ולומר: "כפסע היינו מאיבוד השלטון. החזקנו מעמד שלוש שנים, וגם אחרי הבחירות האלה אני נשאר המוביל. הממשלה לא תקדם יוזמות מדיניות, והקו המדיני שלנו ניצח. אתם יודעים שגם אם אחרים יכהנו כשרים במשרדים מסוימים, אני המנוסה, ואני זה שיוביל".
נתניהו יוכל לוותר על שותפיו מימין רק אם יחליט, בינו לבין עצמו ובהסכמת יועצתו ויועצו מבית, שלא יתמודד שוב על ראשות הממשלה. הוא יבהיר שהוא מקבל קדנציה נוספת בראשות הממשלה, ובתמורה יאותת על פרישה מהחיים הפוליטיים בחלוף שנתיים, לטובת המרוץ לנשיאות. הנשיא הרצוג מסיים בדיוק לפני מועד הרוטציה המובטחת עם איזנקוט. התמריץ לבני המשפחה יהיה ברור. לא צריך יהיה יותר מרמז.
האם הבוחרים בשני הצדדים יבלעו את המשקה החדש בשקיקה? אין ספק שלא. אבל אם האלטרנטיבה גרועה יותר, ייתכן שזה יהיה הרע במיעוטו. ומי שלא מאמין, שיבדוק עם אדריכלי 1984 — לא מעטים מהם חיים בינינו.