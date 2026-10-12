חימוש מצרר הוא כלי נשק שנועד להגביר את ההרס של כלי נשק קונבנציונליים. במקום ראש נפץ אחד גדול, שגורם להרס כבד וממוקד במקום הפגיעה, חימוש המצרר נושא בתוכו עשרות או מאות פצצות קטנות יותר, שמיועדות להתפזר על פני שטח רחב, להגדיל את מספר הנפגעים ואת אזור הנזק, וכן להקשות על כוחות החילוץ וההצלה. חימוש מצרר יכול להיות פגזי ארטילריה, טילים או פצצות, ואפשר להטיל אותו מהיבשה, מהים ומהאוויר.