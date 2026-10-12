האסון בטיול בגליל העליון: במערכת הביטחון הולכת ומתחזקת ההערכה שפצצת מצרר ישנה של חיזבאללה היא זו שהתפוצצה בצהריים (שני) באזור מצפה פאר בגבול הצפון, שבו טיילו תלמידי כיתה ח' של הישיבה התיכונית אורט מעלות. באסון נהרג נער בן 14. עוד שלושה תלמידים נפצעו קשה, 10 נפצעו בינוני ו-10 נוספים נפגעו באורח קל. מפכ"ל המשטרה רב-ניצב דני לוי אמר בזירה: "כדי לוודא שדברים כאלה לא יחזרו, יכול להיות שנאסור על אירועים כאלה בתקופה הקרובה".
כ-50 תלמידים ומורים מחטיבת הביניים יצאו לטיול שאושר על-ידי משרד החינוך. קבוצת הנערים מצאה את הנפל, שיחקה בו והצטלמה עימו טרם הפיצוץ. אליהו גליל, שבנו נכח בטיול, סיפר כי התלמידים התלהבו מהנפל ש"נראה כמו פצצת מצרר עם מטען חלול שככל הנראה שייכת לחיזבאללה".
גליל סיפר כי בנו שלח לו לאחר האירוע את תמונת הנפל שאותו התלמידים החזיקו כאמור בידיים. לדברי ההורה, הפיצוץ לא התרחש באופן מיידי: "הם התלהבו מזה, הצטלמו, כנראה שאחד הילדים שם אותה בתיק והיא התפוצצה כשהתיק היה בצד. הדבר הזה בעיקרון היה יכול להיגמר הרבה יותר גרוע".
ההורה ציין עוד כי בנו לא נפגע, אך נחשף למראות קשים של פצועים סביבו. "נפצעו שם הרבה נערים שאנחנו מכירים מהיישוב והאזור. רסיסים בכתף, בעיניים, כל מיני מקומות לא סימפטיים".
המפכ"ל לוי אמר: "ילדים צעירים יצאו לטיול, ולדאבוננו יש הרוג אחד ופצועים בדרגות שונות. נפיק לקחים כדי שדברים כאלה לא יחזרו. אנחנו מניחים שמדובר בחלק מפצצות אמל"ח שכתוצאה מהמלחמה נוצרו נפלים והוא התפוצץ. כמעט במאת האחוזים מדובר על מצרר. אנחנו לא יודעים בוודאות כרגע אם ההרוג החזיק את הנפל או לא. ניקח עדויות ונחקור מה קרה".
תמיר דואדי, חבר כיתת הכוננות של קיבוץ מנרה, רץ לזירה וטיפל בנפגעים. לדבריו, "הייתי ראשון שהגיע, הוצאתי את ערכת החבישה שלי כדי לטפל בהם ולעשות החייאה. היה איתי עוד איזה מישהו מארגון איחוד הצלה. בדרך לשם הזנקתי את המשטרה ומד"א, והם הגיעו. אמרתי לעצמי שאם אני לא לוקח אחריות אז אני לא באירוע. נשארתי עד הסוף, עד אחרי שראיתי שאחרון הילדים שם מתפנה".
צוותי מד"א העבירו את הנפגעים לבתי החולים רמב"ם בחיפה, זיו בצפת והמרכז הרפואי לגליל בנהריה. חובש רפואת חירום במד״א דוד ראדקו סיפר: "הגעתי ראשון לזירה על אופנוע מד״א, ומיד ראיתי את היקף האירוע. הפצועים היו פזורים לאורך הציר, חלקם מחזיקים ומנסים לסייע לחברים שלהם שנפצעו. בהמשך הציר ראיתי את הפצועים הקשים יותר. התחלתי מיד במיון הנפגעים ובעצירת דימומים".
ראדקו סיפר עוד: "למרות המראות הקשים והמצוקה, הפצועים שיתפו איתי פעולה בצורה יוצאת דופן. כל אחד ניסה לעזור לחבר שלו ככל יכולתו, היו כאלה שאפילו ביצעו חסמי עורקים לחבריהם כדי לעצור את הדימום. נתתי להם הנחיות כיצד לסייע, והם הקשיבו ופעלו בהתאם. זו הייתה זירה קשה ומורכבת מאוד, ולא פשוט לראות ילדים פצועים במצב כזה. עשינו כל מה שיכולנו כדי להעניק להם את הטיפול הטוב ביותר".
הפרמדיקית אורלי בן סימון סיפרה: "במקום הייתה המולה רבה וצעקות. בין הקריאות לעזרה זיהינו מספר פצועים בדרגות פציעה שונות, ביניהם נער בן 14 מחוסר הכרה, במצב אנוש התחלנו מיד לבצע בו פעולות החייאה ממושכות ומאומצות, לצערנו הפציעות שלו היו קריטיות ונאלצנו לקבוע את מותו במקום".
חדר המצב של משרד החינוך אישר כאמור את הטיול. מהמשרד נמסר שמבדיקה ראשונית עולה שהטיול "היה מוסדר לפי כל הנהלים בפיקוח והנחיות צה"ל". בצבא עדיין בודקים האם ניתן אישור לעבור בשטח הנוכחי באזור מצפה פאר במסגרת הטיול, וככל שניתן האם הוא עבר בצינורות המקובלים. מדובר בשטח סמוך מאוד לגבול, שבו היו שטחי כינוס של יחידות בצה"ל שאליו חיזבאללה גם ירה.
חימוש מצרר הוא כלי נשק שנועד להגביר את ההרס של כלי נשק קונבנציונליים. במקום ראש נפץ אחד גדול, שגורם להרס כבד וממוקד במקום הפגיעה, חימוש המצרר נושא בתוכו עשרות או מאות פצצות קטנות יותר, שמיועדות להתפזר על פני שטח רחב, להגדיל את מספר הנפגעים ואת אזור הנזק, וכן להקשות על כוחות החילוץ וההצלה. חימוש מצרר יכול להיות פגזי ארטילריה, טילים או פצצות, ואפשר להטיל אותו מהיבשה, מהים ומהאוויר.