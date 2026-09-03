כשבוע אחר כך, עדיין בפברואר, הודיעו החוטפים שאכן מימשו את איומיהם עד הסוף ורצחו גם את ד"ר אלי חאלק. הם אף שלחו לעיתונים צילום של גופתו לאחר הירי בראשו, אף כי הגופה עצמה מעולם לא נמצאה. החוטפים דרשו שחרור מחבלים שנאסרו על ידי ישראל, כנגד שחרור הגופה. מדיווחי חטופים אחרים, אמריקנים וצרפתים מסתבר שד"ר חלאק היה הרופא שטיפל בהם. הוא נרצח רק אחרי שחיזבאללה חטפו רופא אחר שיחליפו. איש מהחטופים האחרים לא נמצא וגורלם לא נודע בוודאות עד היום. כעת, ממשלת לבנון אמורה לערוך חיפושים אחר שרידיהם.