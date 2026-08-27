צה"ל תקף בצהריים (חמישי) בדרום לבנון, בתגובה לשיגור רחפני נפץ לעבר כוחות צה"ל מצד חיזבאללה בשעות הלילה. לפי דיווחים לבנוניים, הצבא תקף בכפרים ערב סאלים ונבטיה אל-פוקא שבדרום המדינה.

תיעוד מתקיפות צה"ל בדרום לבנון ( צילום: דובר צה"ל )





דובר צה"ל עדכן כי במהלך הלילה שיגר ארגון הטרור שני רחפני נפץ לעבר כוחות הפועלים באזור רכס עלי טאהר שבמרחב הביטחוני בדרום לבנון. הצבא ממשיך לפעול באזור, ושיגור הרחפנים נועד לעצור את פעילותו בסביבה. פעילות צה"ל ברכס עלי טאהר במהלך השבועות האחרונים "מכאיבה" לחיזבאללה, לפי גורמי ביטחון. עשרות מחבלים של הארגון כלואים שם מתחת לקרקע.

"לוחמי צה"ל ירו והפילו את אחד הרחפנים, ואבד מגע עם הרחפן השני. אין נפגעים לכוחותינו", נמסר. "צה"ל לא יאפשר לארגון הטרור חיזבאללה לפעול נגד כוחות צה"ל במרחב הביטחוני. צה"ל פועל כעת ויפעל גם בהמשך בעוצמה מול ניסיונותיו החוזרים ונשנים לפגוע בכוחות צה"ל".

בלבנון דווח על תקיפות בכפרים ערב סאלים, כפר רומאן ונבטיה אל-פוקא. בערב סאלים דווח על הרוגה ופצועים, ובעירייה טענו כי האזור שהותקף הוא "שכונת מגורים בלבד".

תיעוד לבנוני מהתקיפות





גלריה תקיפת צה"ל בדרום לבנון, אחר הצהריים

במהלך הלילה שבין שלישי לרביעי דיווחו כלי תקשורת בלבנון על סדרת תקיפות בכמה מוקדים בדרום המדינה, בין היתר באזור א-דבשה שבא-נבטיה, בכפר אל-קנטרה, בפאתי סרבין וברכס עלי טאהר. העיתון הלבנוני "א-נהאר" דיווח כי תקיפות נוספות כוונו לכפר רומאן, וכי באזור אל-חיאם נשמעו פיצוצים. לפי הדיווח, מטוסי קרב ישראליים טסו בגובה נמוך מעל אזורים בדרום לבנון, בזמן שנשמעו פיצוצים בכמה מוקדים.