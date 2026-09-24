בבסיס חיל הים בחיפה נערך הערב (חמישי) טקס קליטת הצוללת השישית של מדינת ישראל, אח"י דרקון - שהגיעה ארצה לאחר מסע של 24 ימים מגרמניה. הטקס נערך במעמד נשיא המדינה יצחק הרצוג, שר הביטחון ישראל כ"ץ, הרמטכ"ל רא"ל אייל זמיר ומפקד זרוע הים האלוף אייל הראל. ynet העביר את הטקס בשידור ישיר.

התעצמות ומסרים לאיראן. טקס הגעת הצוללת השישית בישראל ( צילום: דובר צה"ל )





על פי הודעת צה"ל ומשרד הביטחון, אח"י "דרקון" היא הצוללת השלישית והאחרונה בסדרת צוללות הדולפין AIP, שרכש משרד הביטחון עבור זרוע הים. בצוללת משולבות טכנולוגיות חדישות ומתקדמות, שמעמידות את ישראל בקדמת הטכנולוגיה הצבאית העולמית ומגדילות את הגמישות המבצעית של זרוע הים לשנים רבות.

נשיא המדינה הרצוג אמר בטקס: "צוללת הדרקון המצטרפת היום לזרוע הים, כמו הצוללות הנוספות שיגיעו בעקבותיה, כולן יחד משקפות את העתיד המזהיר של זרוע הים; עתיד שמשמעותו חדשנות, שמשמעותו יכולת פעולה נרחבת יותר, שמשמעותו כוח אדיר העומד לרשותה של מדינת ישראל, יותר מאי-פעם. כוח אותו נוכל להפעיל, ולא נהסס להפעיל בעת הצורך גם במרחק אלפי קילומטרים מגבולות ישראל".

גלריה "מסר למי שמאיים עלינו". ישראל כ"ץ נואם בטקס ( צילום: דובר צה"ל )

לדברי הנשיא, "בשנתיים האחרונות, חיילים בחיל הים הישראלי ועוד רבים אחרים הקשורים לפרויקט האדיר הזה, פעלו בנמל קיל שעל אדמת גרמניה. עוד סמליות כמעט בלתי נתפסת". הרצוג פנה לאנשי חיל הים ואמר: "צאו לשלום לכל משימותיכם, בזירות קרובות ובזירות רחוקות, ושובו מהן בשלום. אנחנו סומכים עליכם, אנחנו מעריכים אתכם, ואנחנו אוהבים אתכם".

שר הביטחון ישראל כ"ץ שיגר מסר ישיר לאיראן כשאמר: "הגעת הצוללת היא מסר חשוב לכל מי שמבקשים לאיים עלינו, ובראשם משטר האייתולות הרצחני בטהרן: מדינת ישראל תמשיך לבנות את היכולת לסכל איומים, תוך שאויבינו מבינים היטב עקרון יסוד ברור - המרחק לא מעניק חסינות - לא באוויר, לא ביבשה - וגם לא בים". לדברי שר הביטחון: "חיל הים היה שותף מלא לכל ההישגים בזירות הלחימה השונות - וגם בזירות אחרות שעליהן לא ניתן לדבר. דבר אחד ברור לכולנו: חלקו של חיל הים הולך וגדל - ובעתיד יגדל באופן משמעותי הרבה יותר".

"המשטר האיראני חבול". הרמטכ"ל זמיר ( צילום: דובר צה"ל )





גם הרמטכ"ל זמיר שיגר מסר מאיים למשטר האיראני. לדבריו: "גם בימים אלה, עינינו פקוחה אל מול הנעשה באיראן ושלוחיה - המשטר האיראני פגוע וחבול אך לא משכיל לשנות את כוונותיו. קליטתה של הצוללת אח"י 'דרקון' בזרוע הים היא אחד ממהלכי ההתעצמות המרכזיים של צה"ל. עם קליטתה של הצוללת מגיעה זרוע הים ליציבה ימית משופרת ולשיאים חדשים ביכולותיה ובעוצמתה המבצעית: חשאית יותר, רחוקה יותר, עמוקה יותר וקטלנית יותר".

זמיר המשיך ואמר: "ההישגים אליהם הוביל צה"ל הם הישגים חסרי תקדים; סיכול הבכירים, שחרטו על דגלם את היעד - להשמיד את המדינה היהודית, חיזוק היציבה ההגנתית, כושר ההרתעה שלנו, כמות המטרות, שטחי אויב שמהם תכננו לפלוש קרקעית לשטחנו - נכבשו וטוהרו".

( צילום: דובר צה"ל )

מפקד זרוע הים, האלוף אייל הראל, אמר בטקס: "עלינו להביט גם קדימה. הים בשנים הקרובות יהפוך לזירה מורכבת יותר ויותר, צפופה ותובענית. האיומים מתפתחים, הטכנולוגיה משתנה במהירות, מרחבי הפעולה מתרחבים, והים הופך מרכזי יותר לביטחון הלאומי, לכלכלה, לאנרגיה ולחופש השיט של מדינת ישראל. נידרש להתמודד עם איומים רחוקים וקרובים, עם מערכות מתקדמות, עם ניסיונות לפגוע בנתיבי השיט ובתשתיות האסטרטגיות, ועם אויבים שיבקשו לבחון את נחישותנו ואת יכולתנו לפעול לאורך זמן ובמרחקים גדולים".

עיכובים בהגעה וחששות

ההכנות לקראת הגעת אח"י דרקון היו מלוות בעיכובים וחששות. בשלב מסוים הטילו נורבגיה ודנמרק איסור על הצוללת להפליג בשטחן במסגרת אימונים ובדיקות, אף שהיא הפליגה תחת דגל גרמניה. גורם צבאי בכיר הסביר: "הדבר גרם לעיכוב של כמה חודשים בהכנות. הזרוע גם נאלצה להתמודד עם אירועי אמברגו וחרמות מצד מדינות שונות בשל המלחמה". בסופו של דבר נאלצו הצוותים הישראליים והגרמניים לבצע את האימונים במרחב שבין שבדיה לדנמרק.

אח"י דרקון לפני היציאה מגרמניה ( צילום: דובר צה"ל )

הגעת הצוללת היא עוד נדבך בשינוי המשמעותי בבניין הכוח שמתכננים בזרוע הים. העובדה ש-98% מהסחר מגיע לישראל דרך הים היא משמעותית מאוד. ישראל ממוקמת בצומת אסטרטגי שמחבר בין מזרח למערב.